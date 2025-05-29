Причины возникновения прыщей на спине и как от них избавиться / © Credits

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Прыщи на спине, или так называемое «бакне» (от англ. back acne), могут выглядеть так же, как и сыпь на лице: белые угри, черные пятнышки, воспаленные папулы или даже глубокие кисты, об этом рассказало издание Real Simple. Они возникают тогда, когда сальные железы производят избыток кожного сала, которое вместе с отмершими клетками кожи и бактериями закупоривает поры. К основным причинам относятся:

Гормональные изменения

Повышенное потоотделение

Генетическая предрасположенность

Нарушение гигиены

Неправильное использование косметических средств

Самые распространенные причины появления прыщей на спине

Пот и тесная одежда после тренировки

Оставаться в спортивной одежде после занятий — одна из самых частых ошибок. Пот, бактерии и грязь проникают в поры и провоцируют воспаление.

Решение: снимайте одежду сразу после физической активности, принимайте душ и выбирайте свободную дышащую одежду.

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Шампуни и кондиционеры, закупоривающие поры

Некоторые средства для волос содержат масла или силиконы, которые попадают на кожу спины во время мытья и вызывают закупорку пор.

Решение: тщательно смывайте кондиционер и завершайте душ гелем для тела.

Влажные или грязные полотенца

Влажная ткань — идеальная среда для бактерий и грибков, которые могут попасть на кожу.

Решение: меняйте полотенца каждый день или по крайней мере раз в 2-3 дня. Сушите их в хорошо вентилируемых помещениях.

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Слишком агрессивный скраб

Нам кажется, что чем интенсивнее очищение — тем лучше. На самом деле это часто только усугубляет ситуацию.

Решение: вместо жестких скрабов используйте средства с мягкими кислотами (молочная, гликолевая).

Трение от рюкзаков и тесной одежды

Нагрузку на плечи, сумки, рюкзаки и обжатую одежду вызывают так называемое «механическое акне».

Решение: носите легкий рюкзак или используйте свободную одежду из натуральных тканей.

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Грязная постель

Пот, пыль и остатки средств ухода накапливаются на постельном белье и вызывают раздражение кожи.

Решение: меняйте простыни и наволочки еженедельно, а лучше чаще, если вы склонны к акне.

Гормональные колебания

Избыток андрогенов, в особенности тестостерона, провоцирует работу сальных желез.

Решение: проконсультируйтесь с гинекологом или эндокринологом.

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Хронический стресс

Повышение уровня кортизола может нарушить функцию кожного барьера и ухудшить состояние акне.

Решение: уменьшите уровень стресса из-за спорта, сна, медитации или психотерапии.

Как избавиться от акне на спине

Очищающие гели для душа с активными ингредиентами. Выбирайте средства, содержащие салициловую кислоту или бензоилпероксид.

Регулярное мягкое отшелушивание. Химические пилинги с AHA/BHA кислотами помогают отшелушивать кожу, очистить поры и уменьшить воспаление.

Точечное лечение. Используйте кремы или спреи на основе: салициловой кислоты — для очищения пор, бензоилпероксида — для уничтожения бактерий.

Увлажнение — обязательно. Увлажнение — важный этап лечения.

Когда обращаться к дерматологу

Если после 6–8 недель регулярного ухода ситуация не улучшается или прыщи становятся глубокими и болезненными, пора обратиться к специалисту. Врач может назначить:

Ретиноиды (топические или пероральные)

Антибиотики

Изотретиноин — в сложных случаях (назначается под строгим наблюдением врача)

Акне на спине — это не приговор и в большинстве случаев его можно успешно контролировать. Самое главное — устранить провоцирующие его факторы, придерживаться регулярного ухода и быть терпеливой: кожа требует времени, чтобы восстановиться.

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