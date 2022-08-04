Привычка грызть ногти: причины и методы борьбы

Обкусывание ногтей может быть вызвано тревогой или скукой. Также это может быть просто плохая привычка, от которой очень трудно избавиться.
Привычка грызть ногти - это распространенная проблема, которая влияет не только на внешний вид ваших ногтей, обкусывание ногтей может привести к проблемам со здоровьем, таким как инфекция, или вызвать повреждение тканей, окружающих ногтевое ложе. Не говоря уже о том, что держать пальцы подальше от рта особенно важно во время нынешней пандемии.
Доктор Алия Ахмед, консультант-психодерматолог и эксперт по здоровому образу жизни, рассказала Stylist о том, что может быть причиной этой привычки и как с ней можно бороться.
Почему появляется привычка грызть ногти
Почему некоторые люди грызут ногти, до конца не изучено. Однако некоторые факторы этому могут способствовать, в частности:
- генетика;
- психические расстройства;
- усугубляющие факторы.
Несколько исследований показывают, что грызение ногтей (также известное как онихофагия) имеет генетический компонент. Одно исследование показало, что у 36,8% людей, кусающих ногти, был хотя бы один член семьи с этой привычкой. Психические расстройства также немало способствуют развитию этой привычки. А усугубляющими факторами является скука или попытки сконцентрироваться. Грызение ногтей может быть вызвано тревогой.
"Важно уметь определять триггеры грызения ногтей, они могут включать стресс, тревогу или даже скуку", — объясняет доктор Ахмед. Чтобы помочь определить эти триггеры, можно вести ежедневный журнал, чтобы записывать любые мысли/чувства/ситуации, которые способствуют кусанию ногтей. Если определить, какие действия или состояния вызывают желание начать грызть ногти, с этой привычкой будет легче справиться. Это может быть трудно сделать самостоятельно, особенно если грызение ногтей происходит в значительной степени подсознательно. В этом случае можно привлечь кого-то, кому вы доверяете, чтобы сообщить вам о том, что вы начали грызть ногти.
Если кусание ногтей является признаком другой проблемы, например, психиатрического или поведенческого расстройства или психологической проблемы, самостоятельно справиться с этим будет сложно и лучше обратиться к специалисту.
Как перестать грызть ногти
Но, если все не так плохо и постоянное желание грызть ногти - все лишь плохая привычка, вы можете попытаться справиться с ней самостоятельно.
- Изменение привычки. Если повысить осведомленности о собственном поведении, предрасполагающем к грызению ногтей, можно освоить практику отвлекающего поведения. Например, сжимать руки каждый раз, когда появляется желание начать грызть ногти. Изменение привычки работает по принципу распознавания поведения/привычки, в данном случае кусания ногтей, а затем развития конкурирующего поведения, которое выполняется вместо этого. Это форма когнитивно-поведенческой терапии, которая останавливает или обращает вспять поведение, связанное с грызением ногтей.
- Манипулирование объектом. Манипулирование объектом во время предупредительных признаков обкусывания ногтей, например, мячиком для снятия стресса, он также может отвлечь от поведения, связанного с грызением ногтей, и доставить такое же удовлетворение.
- Горький на вкус лак для ногтей. Если нанести на ногти лак с горьким вкусом, который есть в продаже, для предотвращения их обкусывания, будет проще себя контролировать. Это форма терапии отвращением. Лак для ногтей содержит бензоат денатония и октаацетат сахарозы и доступен без рецепта. Это довольно эффективный метод.
- Несъемное напоминание. Можно носить браслет или другую форму хорошо заметного несъемного предмета, чтобы напоминать себе не грызть ногти.
- Нанесение искусственных ногтей или гелевого маникюра. Это популярная техника - препятствием для грызения ногтей является нежелание испортить свои новые красивые ногти или лак для ногтей.
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