Привычка грызть ногти: причины и методы борьбы

Обкусывание ногтей может быть вызвано тревогой или скукой. Также это может быть просто плохая привычка, от которой очень трудно избавиться.

Привычка грызть ногти - это распространенная проблема, которая влияет не только на внешний вид ваших ногтей, обкусывание ногтей может привести к проблемам со здоровьем, таким как инфекция, или вызвать повреждение тканей, окружающих ногтевое ложе. Не говоря уже о том, что держать пальцы подальше от рта особенно важно во время нынешней пандемии.

Доктор Алия Ахмед, консультант-психодерматолог и эксперт по здоровому образу жизни, рассказала Stylist о том, что может быть причиной этой привычки и как с ней можно бороться.

Почему появляется привычка грызть ногти

Почему некоторые люди грызут ногти, до конца не изучено. Однако некоторые факторы этому могут способствовать, в частности:

генетика;

психические расстройства;

усугубляющие факторы.

Несколько исследований показывают, что грызение ногтей (также известное как онихофагия) имеет генетический компонент. Одно исследование показало, что у 36,8% людей, кусающих ногти, был хотя бы один член семьи с этой привычкой. Психические расстройства также немало способствуют развитию этой привычки. А усугубляющими факторами является скука или попытки сконцентрироваться. Грызение ногтей может быть вызвано тревогой.

"Важно уметь определять триггеры грызения ногтей, они могут включать стресс, тревогу или даже скуку", — объясняет доктор Ахмед. Чтобы помочь определить эти триггеры, можно вести ежедневный журнал, чтобы записывать любые мысли/чувства/ситуации, которые способствуют кусанию ногтей. Если определить, какие действия или состояния вызывают желание начать грызть ногти, с этой привычкой будет легче справиться. Это может быть трудно сделать самостоятельно, особенно если грызение ногтей происходит в значительной степени подсознательно. В этом случае можно привлечь кого-то, кому вы доверяете, чтобы сообщить вам о том, что вы начали грызть ногти.

Если кусание ногтей является признаком другой проблемы, например, психиатрического или поведенческого расстройства или психологической проблемы, самостоятельно справиться с этим будет сложно и лучше обратиться к специалисту.

Как перестать грызть ногти

Но, если все не так плохо и постоянное желание грызть ногти - все лишь плохая привычка, вы можете попытаться справиться с ней самостоятельно.

Изменение привычки . Если повысить осведомленности о собственном поведении, предрасполагающем к грызению ногтей, можно освоить практику отвлекающего поведения. Например, сжимать руки каждый раз, когда появляется желание начать грызть ногти. Изменение привычки работает по принципу распознавания поведения/привычки, в данном случае кусания ногтей, а затем развития конкурирующего поведения, которое выполняется вместо этого. Это форма когнитивно-поведенческой терапии, которая останавливает или обращает вспять поведение, связанное с грызением ногтей.

. Если повысить осведомленности о собственном поведении, предрасполагающем к грызению ногтей, можно освоить практику отвлекающего поведения. Например, сжимать руки каждый раз, когда появляется желание начать грызть ногти. Изменение привычки работает по принципу распознавания поведения/привычки, в данном случае кусания ногтей, а затем развития конкурирующего поведения, которое выполняется вместо этого. Это форма когнитивно-поведенческой терапии, которая останавливает или обращает вспять поведение, связанное с грызением ногтей. Манипулирование объектом . Манипулирование объектом во время предупредительных признаков обкусывания ногтей, например, мячиком для снятия стресса, он также может отвлечь от поведения, связанного с грызением ногтей, и доставить такое же удовлетворение.

. Манипулирование объектом во время предупредительных признаков обкусывания ногтей, например, мячиком для снятия стресса, он также может отвлечь от поведения, связанного с грызением ногтей, и доставить такое же удовлетворение. Горький на вкус лак для ногтей. Если нанести на ногти лак с горьким вкусом, который есть в продаже, для предотвращения их обкусывания, будет проще себя контролировать. Это форма терапии отвращением. Лак для ногтей содержит бензоат денатония и октаацетат сахарозы и доступен без рецепта. Это довольно эффективный метод.

Если нанести на ногти лак с горьким вкусом, который есть в продаже, для предотвращения их обкусывания, будет проще себя контролировать. Это форма терапии отвращением. Лак для ногтей содержит бензоат денатония и октаацетат сахарозы и доступен без рецепта. Это довольно эффективный метод. Несъемное напоминание. Можно носить браслет или другую форму хорошо заметного несъемного предмета, чтобы напоминать себе не грызть ногти.

Можно носить браслет или другую форму хорошо заметного несъемного предмета, чтобы напоминать себе не грызть ногти. Нанесение искусственных ногтей или гелевого маникюра. Это популярная техника - препятствием для грызения ногтей является нежелание испортить свои новые красивые ногти или лак для ногтей.

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