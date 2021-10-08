Проблемная кожа: причины, симптомы и правила ухода

Проблемная кожа – это временное состояние, вызванное использованием неподходящей косметики, отсутствием ежедневного ухода, заболеванием некоторых органов или систем.

О том, как понять, что кожа проблемная и как правильно за ней ухаживать, рассказал врач-косметолог, дерматовенеролог Анна Кравчук.

Причины и симптомы проблемной кожи

Проблемная кожа – это временное состояние, при котором:

нарушается или разрушается гидролипидная мантия, что приводит к повышению проницаемости кожи и изменению кислотно-щелочного баланса (pH). Чаще всего – в щелочную сторону. "Щелочные" условия – идеальная среда для нарушения кожной микрофлоры.

Также читайте Типы старения кожи: какие бывают и почему важно знать свой

Микрофлора – это совокупность плохих и хороших микроорганизмов, бактерий, грибков, которые живут на поверхности кожи в гармонии и равновесии. Когда это равновесие нарушается, вредоносные обитатели активизируются, вызывая развитие кожных заболеваний. Например, акне, атопического дерматита или герпеса;

нарушается или разрушается липидо-эпидермальный барьер.

Липиды удерживают в эпидермисе воду, контролируя уровень увлажнения кожи. Когда барьер поврежден, происходит неоправданная трансэпидермальная потеря влаги. Из-за этого появляется обезвоженность, при сухом типе кожи – усугубляется ощущение сухости. Возникают новые морщины, покраснения, шелушения, аллергические реакции;

повышается выработка кожного сала, что способствует появлению "прыщей", черных точек и закупориванию пор.

К постоянным симптомам проблемной кожи относится стойкая гиперпигментация, купероз, розацеа, экзема, угревая болезнь. Проблемным может быть любой тип эпидермиса, как комбинированный, так и жирный.

Уход за проблемной кожей

При проблемной коже мы ставим перед собой четыре глобальные задачи:

1. установить причину, из-за которой у вашей кожи появилась приставка "проблемная";

2. подобрать профессиональную уходовую или лечебную косметику, учитывая ваш тип кожи, возраст и проблему. Цели – успокоить кожу, наладить обновление клеток и работу сальных желез, восстановить гидролипидную мантию и липидо-эпидермальный барьер;

3. научиться правильно ухаживать за своим типом кожи;

4. укрепить здоровье кожи.

Также читайте Почему молоко способствует образованию акне

При проблемной коже важно себе не навредить. При повышенной выработке кожного сала нельзя использовать спиртосодержащую косметику с подсушивающим эффектом, которая повышает выработку сала и обезвоживает кожу. При подозрении на купероз нельзя делать скрабирование и прогревающие маски, при обезвоживании - использовать масла, кремы или сыворотки с поверхностно-активными веществами в составе.

Также важно не маскировать проблему и не бороться только с симптомами проблемы. Например, у вас повысилась выработка кожного сала. Это может быть обусловлено использованием мицеллярной воды в качестве тоника, повышением уровня стероидных гормонов, заболеванием желудочно-кишечного тракта, приемом лекарственных препаратов и рядом других причин. Поэтому, прежде чем покупать тоник с себорегулирующим действием, нужно понять, что повлияло на проблемное поведение кожи.

Если у вас проблемная кожа, я советую:

очищать, тонизировать и увлажнять кожу косметикой по типу кожи, в некоторые периоды – по проблеме;

использовать мягкие средства для демакияжа – пенки, гели, муссы;

не вводить в уход кремы, сыворотки, маски без предварительной консультации со своим косметологом;

следить за сроками годности косметики;

при склонности к повышенной жирности кожи использовать матирующие салфетки, мягкие пилинги; при склонности к сухости – термальную воду, ночные увлажняющие маски, интенсивно увлажняющие сыворотки;

использовать солнцезащитные кремы;

сбалансированно питаться – меньше булок и котлет, больше овощей, фруктов и зелени;

раз в полгода посещать дерматовенеролога и/ или косметолога.

Правильный уход за проблемной кожей – это возможность улучшить ее состояние, устранив косметические или дерматологические проблемы. И самое важное – чувствовать себя в своей коже комфортно.

Любите себя и свою кожу!

Больше советов о красоте и здоровье читайте на странице Анны Кравчук instagram.com/dr.annakravchuk

Читайте также: Коллаген и кожа: что нужно знать и чем пользоваться

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку