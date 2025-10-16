Продукты в уходе за кожей, которые дерматологи называют пустой тратой денег / © www.credits

Издание Real Simple спросило дерматологов, какие средства из вашей косметички можно смело выбрасывать. И, честно говоря, список получился довольно длинным. Иногда лучший уход — это простой уход.

Гели и лосьоны только без запаха. Фраза «без ароматизаторов» не всегда означает «лучше». Если у вас нет аллергии, аромат — не страшно. Душистый гель для душа может быть моментом маленького наслаждения. Поэтому если вам нравится аромат ванили или древесного мускуса — оставляйте. Тонеры и эссенции. Тонеры — это ностальгия, но пользы — минимум. Современные очищающие средства оставляют кожу чистой. То же касается эссенций — «это как красивая пенка на капучино, без реального эффекта. Кремы для шеи и глаз. Дерматологи единодушны, ваш обычный увлажняющий крем прекрасно работает и под глазами, и на шее. Обычно, это те же средства, что и для лица, только в другой упаковке. Антицеллюлитные кремы и масла от растяжек. Ни один лосьон не растопит жир, а если бы мог, мы бы в нём спали. Такие кремы могут сделать кожу мягче, но не убирают целлюлит или растяжки. Реальный эффект дают только время, лазеры или профессиональные процедуры. Средства, которые «сужают поры». Поры не гаражные двери, которые можно закрыть. Уход может сделать их не такими заметными, но закрыть — невозможно. Лучше купите «мягкие» эксфолианты с кислотами, которые действительно улучшают текстуру кожи. Детокс маски. У вашего организма есть два настоящих «детокс героя» — печень и почки. Маски не выводят токсины, но могут быть приятным спа-ритуалом. Так что пользуйтесь ими для релакса, а не для «очищения от шлаков». Дорогие кремы. Элитная упаковка не делает крем более эффективным. Лучше инвестировать в качественный ретинол, пептиды или витамин С, чем переплачивать за базовый крем с люкс-этикеткой. Натуральные масляные коктейли. То, что натуральное — не значит, что оно хорошо для кожи. Ядовитый плющ тоже натуральный! Эфирные масла часто вызывают раздражение и аллергии, особенно на чувствительной коже. Салфетки для снятия макияжа - они лишь размазывают остатки макияжа. Лучше — гидрофильное масло или мягкий гель для умывания. Лип-маски на ночь. Если ваши губы настолько сухие, что без ночной маски не обойтись — это симптом, а не норма. Лучше обратиться к дерматологу, а не коллекционировать баночки. Скрабы для кожи головы. Ваши волосы — не ковер, который надо выбивать. Скальп имеет собственный микробиом и самостоятельно регулирует баланс. Если появился зуд или шелушение, это уже вопрос к врачу, а не к скрабу. Гель-маникюр. Гель повреждает ногти, делает их более тонкими и ломкими. Выход — стойкое покрытие без ультрафиолета. Меньше вреда, больше заботы о себе.

Настоящий уход за кожей — это не 10 баночек, а чёткий минимум: мягкий очиститель, увлажнитель и солнцезащитный крем. Всё остальное — опция, а не необходимость. Так что в следующий раз, когда рука потянется к очередному «чудо-средству», вспомните, что ваша кожа не нуждается во всём с полок, она нуждается в заботе, регулярности и немного здорового скепсиса.