Прорыв в косметологии: в Украине презентовали новую технологию омоложения HYDRODROP

В рамках Aesthetic Medicine Congress, который проходил в Киеве с 9 по 11 сентября, была презентована революционная косметологическая технология борьбы с возрастными изменениями кожи.

Ее автор - украинская врач-дерматолог и специалист в сфере anti-age медицины Мария Федчук.

В коллаборации с международными партнерами-производителями косметологических аппаратов и пептидных препаратов, специалистам удалось создать революционную технологию трансдермальной биомодуляции, которая эффективно борется со старением.

Технология трансдермальной биомодуляции основана на введении в кожу пациента пептидов под усиленным давлением (с использованием поршня) кислорода. Процедура осуществляется с помощью специально разработанного косметологического аппарата HYDRODROP.

Первые результаты клинических испытаний демонстрируют вау-эффект. В частности, за 3 сеанса кожа пациента становится в буквальном смысле моложе, по всем своим основным характеристикам, на 4-5 лет.

По словам Марии Федчук, HYDRODROP - это уникальная технология, родившаяся благодаря "украинским умам" и опыту лучших производителей косметологических препаратов в США, Японии, Корее, Италии и Испании. Коллаборация профессионалов из разных стран позволила создать продукт, в разы превосходящий по своей эффективности и безопасности ныне существующие аппараты и методики.

"Ещё в 2017 году пептидам в anti-age медицине пророчили большой успех. Сегодня без них я, например, не вижу никакого развития с точки зрения эстетической медицины. Свою эффективность они доказали на практике, получив неоспоримое признание. Именно поэтому HYDRODROP тоже работает с пептидами. Составы первых двух препаратов созданы в лабораториях США, Японии и Кореи. Работа в этом направлении продолжается, и еще 4 состава мы презентуем после завершения всех клинических испытаний", — рассказала Мария Федчук.

Принцип, который лежит в основе технологии трансдермальной биомодуляции, впервые был использован для лечения хрящевых тканей. Учёные Швейцарии пришли к выводу, что введение регенерирующих препаратов трансдермально в 8 раз эффективнее, чем внутривенно.

"А высокое давление подачи регенерирующего состава, в данном случае препарата с пептидами, вместе с чистейшим молекулярным кислородом, позволяет проникать очень глубоко в ткани", - пояснила Мария Федчук.

Результаты первых пациентов также были представлены на конференции. Процедура приводит к видимому разглаживанию морщин, выравниваю рельефа кожи, улучшению ее цвета и общего состояния. Доктор заинтриговала тем, что аппарат совершенствуется и будет в виде многофункциональной системы, другие технологии аппарата пока в секрете, но как говорит специалист, комплексный подход даёт максимальный результат. В ближайшие 2 месяца апгрейд версия уже будет доступна в Украине.

"За 3 процедуры, кожа пациентки помолодела на 4 года. И речь не только о видимых результатах. Меняются все показатели кожи", - отметила врач.

Самое главное то, что процедура безинъекционная, безболезненная и не требующая специальной реабилитации.

Продукт, как говорит Мария Федчук, можно по праву считать гордостью украинской эстетической медицины, который несомненно заинтересует западные рынки.

Напомним, что современная аппаратная косметология, согласно заключению специалистов, может отстрочить поход к пластическому хирургу на 10-15 лет.

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