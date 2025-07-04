Простой тест, который поможет определить уровень сухости ваших волос / © Credits

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Но прежде чем выбирать маски, сыворотки и «волшебные» ампулы, стоит точно выяснить, в чем суть проблемы: действительно ли ваши волосы сухие и в каком типе увлажнения они нуждаются. На эти вопросы попыталось ответить издание Real Simple.

Секрет кроется в пористости волос

Пористость — это способность волос впитывать и удерживать влагу. Это ключевой показатель, который помогает определить, какие средства ухода подходят именно вам.

Эти знания особенно важны для женщин с вьющимися, окрашенными или химически обработанными волосами, ведь пористость влияет на все — от укладки до сохранения цвета.

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Тест на пористость волос

Инструкция

Помойте голову шампунем без кондиционера или стайлинговых средств. Это важно, чтобы убрать остатки продуктов, которые могут «обмануть» результат. Дождитесь полного высыхания волос (без фена). Возьмите один чистый сухой волос и осторожно положите в стакан или миску с чистой водой комнатной температуры. Подождите 2-4 мин.

Результат

Волосы остались на поверхности воды — у вас низкая пористость.

Волосы зависли посередине — это средняя (нормальная) пористость.

Волосы опустились на дно — высокая пористость, волосы действительно очень сухие и нуждаются в интенсивном уходе.

Значение каждого типа пористости

Низкая пористость

Чешуйки кутикулы плотно прилегают друг к другу, влага с трудом проникает внутрь — но и почти не выходит наружу.

Волосы медленно намокают и долго сохнут.

Часто ощущаются тяжелыми или «перенасыщенными» после масок.

Совет: выбирайте легкие жидкие текстуры — гидролаты, спреи, лосьоны, молочко для волос. Избегайте густых масел и масок, которые могут утяжелять волосы.

Попробуйте: средства с алоэ, кокосовой водой или уход с увлажняющим эффектом без масел.

Средняя пористость

Идеальный баланс. Кутикула слегка приподнята, это позволяет влаге попадать и удерживаться в стриженых волосах.

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Волосы легко укладываются, хорошо держат форму.

Легко окрашиваются, но могут стать более пористыми из-за регулярных процедур.

Совет: 1-2 раза в неделю делайте глубокое увлажнение или питание, чередуйте маски с протеинами и без.

Хороший вариант — рисовая вода или протеиновые спреи для поддержания эластичности.

Высокая пористость

Кутикула сильно повреждена: влага легко проникает, но так же быстро исчезает.

Волосы легко запутываются, пушатся, ломкие, часто имеют тусклый вид.

Вероятно, вы окрашивали волосы или подвергали химическому воздействию.

Совет: важно не просто увлажнить, а удержать влагу. Создавайте защитные слои:

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Сперва используйте увлажняющий спрей. Затем — крем или кондиционер без смывания. Завершите маслом или маслом, чтобы «запечатать» влагу.

Как пористость связана с типом волос

На самом деле пористость — это не о типе, а о состоянии. Она не зависит от того, прямые ваши волосы или вьющиеся, тонкие или густые.

Смуглые женщины, а также те, кто имеет смешанный тип волос, часто сталкиваются с высокой пористостью, даже если волосы визуально выглядят плотно. Именно поэтому важно не оценивать волосы только «на глаз», а проводить простые домашние тесты, например водный.

Успех ухода — не в стоимости шампуня, а в понимании потребностей ваших волос. Тест на пористость — универсальный, подходит для всех типов, не требует сложного оборудования и дает честный ответ на вопрос: «чего мне не хватает?».