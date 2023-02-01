Против трещин, сухости и шелушения: рецепты домашних средств для рук, щек и губ

Сухость кожи, шелушение и трещины - наши постоянные спутники в холодное время года. Бороться с ними можно готовыми магазинными кремами и бальзамами, а можно сделать эффективные средства в домашних условиях - поверьте, это дешево, просто и очень действенно.

Сухая и шелушащаяся кожа рук и трещины на губах очень портят жизнь зимой и ранней весной.

Если вы устали тратить на уход за кожей в зимний период кучу денег, Womans World рекомендует приготовить домашние средства от потрескавшейся кожи.

Компресс из зеленого чая против обветренных щек

Зеленый чай является отличным источником целебных антиоксидантов, поэтому он помогает уменьшить покраснение и раздражение на обветренных щеках. Использование антиоксидантов может быть эффективным при лечении некоторых дерматозов, а их местное применение, то есть нанесение их непосредственно на кожу, позволяет им творить чудеса, не нарушая тонкий баланс вашей кожи. Бонус: прохладное прикосновение компресса из зеленого чая успокаивает кожу при контакте.

Рецепт

Заварите 2 пакетика зеленого чая в 1 стакане горячей воды в течение 10 минут.

Выньте чайные пакетики и, не удаляя воду, охлаждайте в холодильнике 30 минут.

Приложите пакетики к щекам на 2 минуты, промойте кожу чистой водой.

Маска из овсянки, банана и миндального масла для шершавых рук

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Растительные масла и два любимых продукта для завтрака могут исцелить ваши руки. Растительные масла могут иметь несколько преимуществ для кожи при местном применении. Среди них - укрепление кожного барьера, заживление ран и уменьшение воспаления. В исследовании упоминаются кунжутное масло, масло жожоба, масло авокадо и множество других растительных масел в качестве потенциальных средств для решения общих проблем с кожей.

Рецепт

Разомните 2 столовые ложки молотой овсянки (она же коллоидная овсянка), четверть чашки банана и 1 столовую ложку воды.

Нанесите на руки, смойте через 10 минут.

Бальзам из алоэ и огурца против потрескавшихся губ

Огурцы на 96 процентов состоят из воды, обладают вяжущими свойствами и битком набиты минералами и витаминами, которые действуют как антиоксиданты. Между тем алоэ вера содержит противовоспалительные химические соединения (так называемые антрахиноны), которые уменьшают отек. Вместе взятые, огурцы и алоэ вера могут принести облегчение чувствительной коже губ, когда она потрескалась, шелушится и болит.

Рецепт

Пюрировать половину огурца, процедить и вылить сок.

Смешайте 1 столовую ложку геля алоэ вера с пюре огурца.

Наносите на губы два раза в день.

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