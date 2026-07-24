Путешествия без стресса для кожи: как адаптировать уход за кожей во время отпуска

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О том, как сохранить здоровье кожи во время путешествий, рассказывает врач-дерматовенеролог, трихолог и косметолог Наталья Малик.

Не пренебрегайте очисткой

После переезда из прохладного климата в жаркий кожа начинает более активно выделять пот и кожный жир. Если их вовремя не удалять, это может привести к образованию комедонов и появлению высыпаний.

Именно поэтому во время путешествий особенно важно очищать кожу два раза в день, тщательно удаляя остатки солнцезащитных средств, пыли, пота, декоративной косметики и других загрязнений. При этом внимание следует уделять не только лицу, но и шее, зоне декольте и спине — эти участки также часто реагируют появлением воспалительных элементов.

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Например, для ежедневного очищения можно использовать Cleansing Complex от iS Clinical — легкий гель с центеллой азиатской, ромашкой, экстрактами сахарного тростника и коры белой ивы. Он помогает тщательно удалять загрязнения и макияж, не пересушивая кожу, а также делает ее более гладкой и мягкой. Средство подходит для разных типов кожи, в том числе для чувствительной.

Поддерживайте естественный уровень pH кожи

При изменении климата и качества воды меняется и состояние защитного барьера кожи. Если pH смещается в щелочную сторону, кожа быстрее теряет влагу, становится более сухой, чувствительной и подверженной раздражению.

Именно поэтому после очищения следует использовать средства, которые помогают поддерживать физиологический pH кожи и восстанавливать ее естественный баланс. Выбирая средства по уходу за лицом летом, обращайте внимание на те, которые содержат компоненты, поддерживающие защитный барьер и снимающие раздражение. Хорошо, если в составе есть ниацинамид, пантенол, церамиды, эктоин, алоэ вера или центелла азиатская — они помогают коже легче адаптироваться к жаре, солнцу и изменениям климата.

Например, Stabilizing Repair Cream от Dermalogica создан специально для восстановления защитного барьера кожи и снижения ее чувствительности. Благодаря комплексу церамидов, центеллы азиатской и успокаивающих компонентов он помогает поддерживать комфорт кожи при смене климата, после длительных перелетов или интенсивного пребывания на солнце.

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Добавьте успокаивающие компоненты

Резкие перепады температуры также могут вызывать покраснение и повышенную чувствительность, особенно у людей с реактивной кожей или розацеа.

В таких случаях целесообразно включить в уход компоненты с противовоспалительным действием. Одним из наиболее хорошо изученных ингредиентов является ниацинамид — форма витамина В3, которая помогает уменьшать покраснение, укрепляет защитный барьер кожи и способствует ее восстановлению после стресса.

Не забывайте о губах

Во время перелетов губы часто страдают даже больше, чем кожа лица. Из-за низкой влажности воздуха в салоне самолета, ветра, солнца и перепадов температур они быстро теряют влагу, становятся сухими и могут трескаться.

Наилучший результат дает именно комплексный уход, который помогает не только увлажнять, но и бережно очищать, отшелушивать, восстанавливать и поддерживать защитный барьер губ.

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Именно на таком подходе основан бренд LIPS ID — функциональный уход за губами для любых приключений. Бренд, произведенный во Франции, сочетает натуральные компоненты и веганские формулы, предлагая комплексный уход на каждом этапе: от деликатного очищения и эксфолиации до интенсивного восстановления, защиты и придания губам ухоженного объема. В линейку бренда входят успокаивающий бальзам с CBD, скраб для губ, ночную маску, плампер и пилинг-бальзам — средства, которые помогают поддерживать губы ухоженными, нежными и увлажненными независимо от погодных условий или маршрута путешествия.

Позаботьтесь о коже вокруг глаз

Длительные перелеты, недосыпание, сухой кондиционированный воздух и смена часового пояса особенно заметно сказываются на нежной коже вокруг глаз. Она может терять влагу, а темные круги, отеки и мелкие морщинки — становиться более заметными. Поэтому в косметичку для путешествия стоит добавить специальное средство для этой зоны.

Например, крем-филлер вокруг глаз тройного действия от Re[Sens] разработан с учетом потребностей чувствительной и реактивной кожи. Его формула сочетает в себе филлерную форму гиалуроновой кислоты, комплекс органических водорослей, кофеин, производные розмарина и экстракты стволовых клеток ягод годжи. Средство увлажняет и визуально наполняет кожу, способствует уменьшению признаков усталости, темных кругов и отечности, а также поддерживает микроциркуляцию и придает взгляду более свежий и отдохнувший вид. Крем подходит для ежедневного использования и всех типов кожи.

Увлажнение — главный приоритет

Во время путешествий кожа теряет влагу значительно быстрее: кондиционированный воздух в самолете, поезде или автомобиле, смена климата, длительное пребывание на солнце, а также соленая морская вода или хлорированная вода бассейна усиливают трансэпидермальную потерю воды.

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Чтобы поддерживать кожу, важно не только пить достаточно чистой воды, но и применять многоуровневое увлажнение: средства, притягивающие влагу, компоненты, смягчающие кожу, и текстуры, помогающие удерживать влагу внутри. При необходимости увлажняющий крем или бальзам для губ можно наносить повторно в течение дня, особенно во время длительных авиаперелетов или загара. А питательные и увлажняющие ночные маски восстанавливают кожу и готовят её к новым приключениям.

Летом особого внимания требуют волосы и кожа головы. Интенсивное солнце, морская вода и хлорированная вода в бассейне могут приводить к сухости, ломкости волос и раздражению кожи головы. Поэтому во время отдыха стоит использовать средства с солнцезащитным действием, а после пребывания на солнце — уход, помогающий восстановить волосы и кожу. Например, для этого подойдет линейка Solenium от Nubea, созданная для защиты волос и кожи головы во время пребывания на солнце и их восстановления после воздействия ультрафиолета.

Добавьте ароматный акцент

Еще одним удобным продуктом для путешествий могут стать Hair & Body Mists от Sisters Aroma, которые сочетают в себе аромат, легкий уход и естественное сияние. Спреи подходят для тела и волос, не утяжеляют их, освежают и оставляют изысканный ароматный шлейф, а нежный шиммер красиво подчеркивает загар. Бренд предлагает четыре аромата-бестселлера, каждый из которых передает особое летнее настроение, поэтому можно выбрать вариант в соответствии со своими предпочтениями. Компактный формат 50 мл удобно брать с собой в путешествие.

Правильно подобранный уход поможет коже легче адаптироваться к новым условиям, сохранить комфорт и здоровый вид, а также избежать нежелательных реакций даже после длительных путешествий.

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