Распространенные ошибки: почему ваши губы постоянно сухие и трескаются / © Credits

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Если вы регулярно боретесь с сухостью, шелушением или трещинами на губах, возможно, причина не только в этом. Издание Real Simple рассказало, какие ежедневные привычки действительно вредят нашим губам — иногда даже больше, чем кажется.

Особенности кожи губ

Кожа губ анатомически отличается от остального тела. Она:

Имеет меньше сальных желез, поэтому природного увлажнения здесь значительно меньше.

Более тонкая и нежная, а роговой слой (внешний защитный барьер) очень деликатный.

Содержит меньше керамидов, белков, помогающих удерживать влагу.

Именно поэтому губы первые страдают от сухого воздуха, перепадов температур и даже привычных косметических средств.

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Что влияет на ваши губы

Бальзамы с ароматами, ментолом и камфорой

Многие популярные бальзамы содержат ароматизаторы или охлаждающие компоненты (ментол, камфору, эвкалипт), которые могут раздражать нежную кожу губ. Эффект охлаждения — это действительно легкое воспаление.

Совет: выбирайте гипоаллергенные бальзамы без ароматов и вкусовых добавок, с простыми ингредиентами — например, вазелин, масло ши, пчелиный воск.

Игнорирование SPF

Равно как и кожа лица, губы страдают от ультрафиолета. Регулярное влияние солнца может повлечь за собой не только сухость, но и преждевременное старение, пигментацию, а в худших случаях — предраковые изменения.

Совет: используйте бальзамы из SPF не менее 15 ежедневно, даже зимой или в пасмурные дни.

Обезвоживание

Если у организма не хватает воды, губы часто сигнализируют первыми. Они быстро теряют влагу, потому что не имеют сальных желез.

Совет: следите за водным балансом — ориентировочно потребляйте 30 мл воды на каждый килограмм веса каждый день. А еще — добавьте в рацион Омега-3 жирные кислоты для поддержания влагозащитного барьера кожи.

Матовая помада

Матовая текстура — изысканная, но не всегда полезная. Такие помады часто сушат губы из-за высокого содержания восков, а сами цвета подчеркивают каждую трещинку.

Совет: перед нанесением матовой помады увлажняйте губы — нанесите питательный бальзам и дайте ему впитаться или выберите формулы с добавлением масел.

Блестки и перламутр

Косметика с блестками или металлическим блеском может содержать частицы, раздражающие кожу.

Совет: если обожаете блеск — наносите его поверх увлажняющего средства, чтобы создать барьер.

Облизывание губ

Это автоматическая реакция на сухость, но она только усугубляет ситуацию. Слюна содержит ферменты, разрушающие защитный слой кожи.

Совет: вместо этого — нанесите бальзам. Всегда держите один в сумочке или кармане.

Пот и соли

Пот, особенно после физических нагрузок, содержит соль, которая сушит кожу и может вызвать раздражение губ.

Совет: после тренировки очищайте лицо и губы, затем наносите увлажняющее средство.

Ночное слюнотечение

Во время сна, особенно если вы дышите ртом или у вас проблемы с носогорлом, может возникать легкое слюнотечение. Влага на уголках рта способствует развитию ангулярного хейлита — раздражения и трещин.

Совет: перед сном наносите густой защитный бальзам, особенно в уголки губ.

Отсутствие регулярного отшелушивания

На губах тоже скапливаются ороговевшие клетки. Если их не снимать, бальзам не глубоко проникает, а сухость только усиливается.

Совет: раз в неделю аккуратно скрабуйте губы — мягкой зубной щеткой или сахарным скрабом. Всегда после этого увлажняйте.

Что должен содержать идеальный бальзам для губ

Пчелиный воск

Масло ши, какао или кокоса

Пантенол (витамин В5)

Гиалуроновая кислота

Оксид цинка или авобензон (для SPF)

Избегайте:

Ментола, камфоры, фенола

Ароматизаторы и красители

Салициловая кислота (сильный эксфолиант)

Уход за губами — это не только помада и блеск. Это ежедневная рутина, начинающаяся со здоровых привычек. Немного внимания, правильное увлажнение и деликатное отношение и ваши губы будут мягкими, гладкими и здоровыми в любое время года.