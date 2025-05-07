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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Косметология
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Время на прочтение
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Распространенные ошибки: почему ваши губы постоянно сухие и трескаются

Ветер, солнце или даже помада — все это может стать настоящим испытанием для ваших губ.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Распространенные ошибки: почему ваши губы постоянно сухие и трескаются

Распространенные ошибки: почему ваши губы постоянно сухие и трескаются / © Credits

Если вы регулярно боретесь с сухостью, шелушением или трещинами на губах, возможно, причина не только в этом. Издание Real Simple рассказало, какие ежедневные привычки действительно вредят нашим губам — иногда даже больше, чем кажется.

Особенности кожи губ

Кожа губ анатомически отличается от остального тела. Она:

  • Имеет меньше сальных желез, поэтому природного увлажнения здесь значительно меньше.

  • Более тонкая и нежная, а роговой слой (внешний защитный барьер) очень деликатный.

  • Содержит меньше керамидов, белков, помогающих удерживать влагу.

Именно поэтому губы первые страдают от сухого воздуха, перепадов температур и даже привычных косметических средств.

Что влияет на ваши губы

Бальзамы с ароматами, ментолом и камфорой

Многие популярные бальзамы содержат ароматизаторы или охлаждающие компоненты (ментол, камфору, эвкалипт), которые могут раздражать нежную кожу губ. Эффект охлаждения — это действительно легкое воспаление.

Совет: выбирайте гипоаллергенные бальзамы без ароматов и вкусовых добавок, с простыми ингредиентами — например, вазелин, масло ши, пчелиный воск.

Игнорирование SPF

Равно как и кожа лица, губы страдают от ультрафиолета. Регулярное влияние солнца может повлечь за собой не только сухость, но и преждевременное старение, пигментацию, а в худших случаях — предраковые изменения.

Совет: используйте бальзамы из SPF не менее 15 ежедневно, даже зимой или в пасмурные дни.

Обезвоживание

Если у организма не хватает воды, губы часто сигнализируют первыми. Они быстро теряют влагу, потому что не имеют сальных желез.

Совет: следите за водным балансом — ориентировочно потребляйте 30 мл воды на каждый килограмм веса каждый день. А еще — добавьте в рацион Омега-3 жирные кислоты для поддержания влагозащитного барьера кожи.

Матовая помада

Матовая текстура — изысканная, но не всегда полезная. Такие помады часто сушат губы из-за высокого содержания восков, а сами цвета подчеркивают каждую трещинку.

Совет: перед нанесением матовой помады увлажняйте губы — нанесите питательный бальзам и дайте ему впитаться или выберите формулы с добавлением масел.

Блестки и перламутр

Косметика с блестками или металлическим блеском может содержать частицы, раздражающие кожу.

Совет: если обожаете блеск — наносите его поверх увлажняющего средства, чтобы создать барьер.

Облизывание губ

Это автоматическая реакция на сухость, но она только усугубляет ситуацию. Слюна содержит ферменты, разрушающие защитный слой кожи.

Совет: вместо этого — нанесите бальзам. Всегда держите один в сумочке или кармане.

Пот и соли

Пот, особенно после физических нагрузок, содержит соль, которая сушит кожу и может вызвать раздражение губ.

Совет: после тренировки очищайте лицо и губы, затем наносите увлажняющее средство.

Ночное слюнотечение

Во время сна, особенно если вы дышите ртом или у вас проблемы с носогорлом, может возникать легкое слюнотечение. Влага на уголках рта способствует развитию ангулярного хейлита — раздражения и трещин.

Совет: перед сном наносите густой защитный бальзам, особенно в уголки губ.

Отсутствие регулярного отшелушивания

На губах тоже скапливаются ороговевшие клетки. Если их не снимать, бальзам не глубоко проникает, а сухость только усиливается.

Совет: раз в неделю аккуратно скрабуйте губы — мягкой зубной щеткой или сахарным скрабом. Всегда после этого увлажняйте.

Что должен содержать идеальный бальзам для губ

  • Пчелиный воск

  • Масло ши, какао или кокоса

  • Пантенол (витамин В5)

  • Гиалуроновая кислота

  • Оксид цинка или авобензон (для SPF)

Избегайте:

  • Ментола, камфоры, фенола

  • Ароматизаторы и красители

  • Салициловая кислота (сильный эксфолиант)

Уход за губами — это не только помада и блеск. Это ежедневная рутина, начинающаяся со здоровых привычек. Немного внимания, правильное увлажнение и деликатное отношение и ваши губы будут мягкими, гладкими и здоровыми в любое время года.

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