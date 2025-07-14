Растительное масло против черных точек: волшебное средство или опасный миф из TikTok

Растительное масло против черных точек: волшебное средство или опасный миф / © Credits

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Суть метода проста — наносить растительное масло (например, кокосовое, оливковое или касторовое) на нос или другие зоны с черными точками, оставлять на несколько минут, а затем смывать. Сторонники обещают мгновенный эффект, будто масло вытягивает черные точки прямо из пор. Но действительно ли это работает, или же вредит коже, рассказала сертифицированный дерматолог Dr. Geeta Yadav, которая дала профессиональный комментарий на эту тему.

Сначала стоит уточнить термин «Oil pulling» в классическом понимании — это аюрведическая практика полоскания рта маслом для детоксикации организма. Но в бьюти-сфере это название позаимствовали и теперь оно означает нанесение масла на кожу для «вытягивания» загрязнений, в частности черных точек.

Блогеры советуют:

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оставить масло на носу или Т-зоне на 5-10 мин;

смыть его теплой водой;

любоваться «очищенными» порами.

Но действительно ли это работает так, как обещают?

Масло не «вытягивает» черные точки

По словам доктора, это большое заблуждение. Черные точки — это не грязь на поверхности, а закупоривание внутри поры. Масло не может его «вытянуть», потому что оно глубоко внутри. Черные точки — это засохшее кожное сало, кератин и отмершие клетки кожи, которые окисляются на воздухе. Они образуются вследствие:

чрезмерной секреции кожного сала;

неправильного ухода;

загрязненного воздуха;

гормональных изменений.

И просто смазать их маслом недостаточно, чтобы справиться с проблемой.

Вред для организма

Если у вас жирная или проблемная кожа, такой метод может только усугубить ситуацию:

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Растительные масла имеют плотную текстуру, которая может забивать поры, особенно если не смыть его правильно.

Оставленное на длительное время масло создает теплую и влажную среду, в которой прекрасно размножаются бактерии.

Вместо того, чтобы вытянуть черные точки, можно получить новые прыщи или воспаления.

Для некоторых типов кожи это прямой путь к ухудшению акне, предупреждает доктор.

Что на самом деле работает

От черных точек не избавиться за один день. Но существуют эффективные, проверенные дерматологией методы, которые действительно работают.

Салициловая кислота (BHA)

Один из лучших ингредиентов для очищения пор. Она:

растворяет сальные пробки внутри поры;

уменьшает воспаление;

действует как легкий эксфолиант.

Обратите внимание: салициловая кислота подходит для жирной и комбинированной кожи. Для чувствительной — с осторожностью.

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Глиняные маски

Например, с бентонитом или каолином.

они впитывают избыток себума;

стягивают поры;

успокаивают кожу.

Совет: используйте маску 1-2 раза в неделю. Больше может пересушить кожу.

Ретиноиды (витамин А и его производные)

Подходят для хронического акне и обильных черных точек. Ретиноиды:

стимулируют обновление клеток;

уменьшают гиперкератоз (чрезмерное наслоение клеток);

очищают поры на глубоком уровне.

Внимание: начинать с малых доз и обязательно использовать SPF.

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Профессиональная чистка лица

Раз в 1-3 месяца делайте деликатное мануальное или аппаратное очищение в кабинете косметолога или дерматолога. Оно поможет:

удалить глубокие загрязнения;

уменьшить риск воспалений;

улучшить общее состояние кожи.

Хотя растительные масла имеют место в уходе за кожей, как мягкий очиститель или этап увлажнения, они не имеют силы «вытянуть» черные точки из глубины поры. Более того, без правильного подбора и техники их применения, они могут усугубить ситуацию.

Если вас беспокоят черные точки, лучше выбрать проверенные средства с активными ингредиентами и проконсультироваться с дерматологом. А вот тренды с TikTok оставить как развлечение, а не как уходовую практику.