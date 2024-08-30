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Рецепт приготовления натурального бальзама для губ

Рецепт приготовления натурального бальзама для губ

Рецепт приготовления натурального бальзама для губ. / Фото: Credits

Если вы ищете идеальный натуральный способ позаботиться о своих губах, этот рецепт именно для вас.

На странице Heathy Eating показали, как приготовить натуральный домашний бальзам для губ.

Ингредиенты:

  • Мелисса или мята 100 г;
  • Оливковое масло 100 мл;
  • Пчелиный воск;
  • Масло с витамином Е 10 капель;

Приготовление:

  • Измельчите травы и смешайте их с маслом;
  • Добавьте их в жаропрочную банку и дважды прокипятите на водяной бане в течение 2 часов. Следите за тем, чтобы оно томилось, а не кипело;
  • После этого процедите, используя бинт, и дайте жидкости постоять минимум 4 часа. Можно оставить на ночь, чтобы масло отделилось от воды;
  • Затем медленно перелейте масло в другую банку. Осторожно, чтобы не было воды;
  • Натрите немного пчелиного воска в пропорции 1:3 (к жидкостям);
  • Дважды прокипятите, пока воск не растает;
  • Дайте остыть несколько минут и добавьте масло с витамином Е;
  • Хорошо перемешайте и перелейте в выбранную емкость, которой вам будет удобно пользоваться.

В этом рецепте автор не использовал эфирные масла, но если вы хотите более сильный аромат, можно добавить несколько капель эфирного масла перечной мяты, например. Обратите внимание, что вместо мяты и мелиссы вы можете использовать другие травы, растущие в вашем саду. Эфирные масла также выбирайте по своему вкусу.

Кстати, мы писали о "Топ-6 травах, которые стоит употреблять для поддержания вашего здоровья".

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