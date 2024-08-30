Рецепт приготовления натурального бальзама для губ

Если вы ищете идеальный натуральный способ позаботиться о своих губах, этот рецепт именно для вас.

На странице Heathy Eating показали, как приготовить натуральный домашний бальзам для губ.

Ингредиенты:

Мелисса или мята 100 г;

Оливковое масло 100 мл;

Пчелиный воск;

Масло с витамином Е 10 капель;

Приготовление:

Измельчите травы и смешайте их с маслом;

Добавьте их в жаропрочную банку и дважды прокипятите на водяной бане в течение 2 часов. Следите за тем, чтобы оно томилось, а не кипело;

После этого процедите, используя бинт, и дайте жидкости постоять минимум 4 часа. Можно оставить на ночь, чтобы масло отделилось от воды;

Затем медленно перелейте масло в другую банку. Осторожно, чтобы не было воды;

Натрите немного пчелиного воска в пропорции 1:3 (к жидкостям);

Дважды прокипятите, пока воск не растает;

Дайте остыть несколько минут и добавьте масло с витамином Е;

Хорошо перемешайте и перелейте в выбранную емкость, которой вам будет удобно пользоваться.

В этом рецепте автор не использовал эфирные масла, но если вы хотите более сильный аромат, можно добавить несколько капель эфирного масла перечной мяты, например. Обратите внимание, что вместо мяты и мелиссы вы можете использовать другие травы, растущие в вашем саду. Эфирные масла также выбирайте по своему вкусу.

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