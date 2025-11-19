Ретинол: 12 ошибок, которых стоит избегать, чтобы кожа была без раздражений

ретинол / © Credits

Однако, вместе с «вау» эффектом могут прийти и неприятные сюрпризы, например, шелушение, сухость, раздражение и повышенная чувствительность. Чтобы избежать этих неприятностей, стоит знать о типичных ошибках, которые делают даже опытные пользователи ретинола. Издание Real Simple рассказало о самых распространенных ошибках и дало советы, как их избежать.

Наносить ретинол утром. Ретинол — нежный и требовательный ингредиент. Его нельзя наносить днем, потому что под прямым солнцем он быстро разрушается и все его преимущества исчезают. Используйте ретинол перед сном, ведь кожа ночью лучше его усваивает. Игнорировать SPF. Ежедневная защита от солнца — обязательна, особенно во время курса ретинола. Он делает кожу чувствительной даже к ночному солнечному воздействию от ламп и окон. Крем с SPF следует наносить каждое утро и, при необходимости, повторно в течение дня. Наносить на влажную кожу. В отличие от увлажняющих сывороток, ретинол не любит влагу. Нанесение его на влажную или мокрую кожу увеличивает риск раздражения. Дайте коже высохнуть хотя бы 2 мин перед нанесением. Использовать много активных ингредиентов одновременно. Ретинол и так ускоряет обновление клеток. Сочетать его с кислотами (AHA, BHA) или другими «активными» средствами рискованно. В вечерней рутине оставьте ретинол, увлажняющую сыворотку и плотный крем. Наносить слишком много продукта. Эффект не пропорционален количеству, избыток только увеличивает раздражение и сухость. Достаточно горошины на всю поверхность лица. Использовать слишком часто. Новичкам лучше начинать с 2-3 раз в неделю и постепенно увеличивать частоту. Частое использование на старте может вызвать шелушение, покраснение и повреждение барьера кожи. Нерегулярное применение. Некоторые прекращают курс из-за первых «неприятных» проявлений — шелушения, сухости или усиления акне. Это естественный этап адаптации кожи. Пропускать неделями — значит начинать все сначала. Терпение вознаградится через несколько месяцев. Выбирать неправильный тип ретинола. Не все ретинолы одинаковы, они отличаются концентрацией, формой и составом. Начинающим советуют формулы с низким процентом (0,3%) или капсулированные версии, ведь они медленно высвобождаются и меньше раздражают кожу. Ожидать мгновенного результата. Ретинол работает эффективно, но медленно. Первые изменения могут появиться через 6-8 недель, а оптимальный эффект — через 3-6 месяцев. Сочетать с агрессивными средствами для умывания. Мыло, пенки или гели с высоким уровнем кислот или бензоилпероксидом усиливают раздражение. Выбирайте мягкое очищающее средство, которое подходит именно вашему типу кожи. Наносить на высыпания. Ретинол предотвращает появление акне, но не лечит уже действующее. Для прыщиков используйте специальные средства, а не «двойную порцию» ретинола. Наносить близко к глазам. Кожа вокруг глаз очень тонкая и чувствительная. Используйте специальные ретиноловые кремы для век или избегайте этой зоны, если продукт для всего лица.

Начинайте с минимальных доз и будьте последовательны, ретинол любит регулярность. Защищайте кожу от солнца, увлажняйте и следите за лицом. Тогда результат будет безопасным и эффективным.