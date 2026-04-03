Рискованная косметология: пластический хирург назвал 5 опасных процедур
Быстрый эффект омоложения без осложнений предлагает нам реклама популярных косметологических процедур.
Действительно ли все из них безопасны, откровенно рассказал основатель COSMETIC SURGERY CLINIC, пластический хирург Александр Бебих.
«Современная индустрия красоты делает акцент на безопасности, обещая хороший результат без каких-либо проблем для здоровья, — говорит Александр Бебих. — Некоторые из косметологических процедур действительно можно назвать условно безопасными. Но не следует забывать, любые вмешательства — даже те, где не применяется скальпель — несут в себе риски. О них пациенты, как правило, узнают не из рекламы, а уже во время консультации. Обязанность косметолога, рассказать не только о плюсах, но и о минусах, потому что только осознание рисков позволит вам принять правильное решение».
Ботокс: главное — правильная доза
Цель процедуры: омолодить лицо без хирургического вмешательства.
Принцип действия: во время процедуры косметолог вводит в мышцы лица дозы ботокса. Это вещество временно блокирует передачу нервных импульсов к мышцам. В результате исчезают или уменьшаются мимические морщины на лбу, между бровями, возле рта или глаз.
«Сейчас ботокс, пожалуй, наиболее изученный препарат в косметологии. В руках профессионала, который умеет определять правильную дозу, вы будете чувствовать себя безопасно, — уверяет пластический хирург. — Но даже на этот хорошо исследованный препарат у пациента может возникнуть индивидуальная реакция: та же аллергия. При неправильном введении ботокс может распространиться за пределы инъекции и привести к асимметрии лица или к временному опусканию век. Если же косметолог некачественно сделал введение ботокса, или переборщил с дозой — имеем нарушенную мимику. То есть в большинстве осложнений виноват не сам ботокс, а неопытный косметолог или неправильная доза».
Химические пилинги: никаких домашних экспериментов
Цель процедуры: улучшить состояние кожи сделав ее более упругой. Также химические пилинги могут уменьшить морщины.
Принцип действия: на кожу наносят специальные кислоты, которые удаляют верхний слой отмерших клеток. После этого в организме запускается процесс регенерации — кожа становится более упругой и выглядит более свежей.
«Химический пилинг — это контролируемый химический ожог кожи кислотами, — объясняет Александр Бебих. — Если мастер не имеет медицинского образования, не знает анатомии кожи, последствия могут быть серьезными: ожоги, образование шрамов и рубцов, аллергические реакции. Правда, худшие осложнения бывают у девушек, которые практикуют химические пилинги дома. У одной из моих пациенток, которая любила самостоятельные эксперименты с пилингами, на лице появились рубцы и пигментация. Часть рубцов удалось сгладить лазером, но пигментация держалась полгода! Пилинг — это медицинская процедура, а некосметическая маска, которую можно наложить вечером под любимый сериал».
Радиочастотные и другие аппаратные процедуры: опасность в мощности
Цель процедуры: сделать контуры лица четкими, убрав морщины и отеки, а также восстановить упругость кожи.
Принцип действия: радиочастотные волны или другие виды энергии (ультразвук, лазер, микротоки) прогревают глубокие слои кожи, активизируя выработку коллагена и эластина. Как результат — кожа становится гладкой и свежей на вид.
«Без преувеличения, аппаратные методики — довольно мощный инструмент омоложения. Но именно в этой мощности и кроется опасность, — уверяет Александр Бебих. — Расскажу случай из практики. Ко мне обратилась 43-летняя пациентка, которая сделала ультразвуковой SMAS-лифтинг и через две недели заметила, что ее лицо выглядит слишком уставшим. Мы сделали УЗИ тканей и обнаружили, что в зоне щек частично поврежден подкожный жир. Такое бывает, если косметолог не умеет пользоваться аппаратом. Ситуацию исправили благодаря мягкому липофилингу и курсу биоревитализации. На это понадобилось несколько месяцев. Чаще после аппаратных процедур пациенты получают ожоги кожи».
Инъекции Radiesse: думайте о будущем
Цель процедуры: восстановить утраченные объемы лица и кожи, разгладить морщины и стимулировать выработку организмом коллагена.
Принцип действия: для стимуляции естественного обновления кожи используется инъекционный препарат-гель Radiesse, созданный на основе гидроксиапатита кальция. Гель заполняет участки с морщинами, поэтому лицо выглядит подтянутым и свежим.
«Могу уверенно сказать, что инъекции Radiesse существенно усложняют работу хирурга, — утверждает пластический хирург. — Часто гель остается под кожей пациента в виде твердых комков, хотя должен был бы рассосаться. К сожалению, в большинстве случаев он просто твердеет и ведет себя под кожей непрогнозируемо. Также с помощью Radiesse косметологи делают „углы Джоли“ (контурная пластика, которая создает выразительные углы нижней челюсти и подбородка, как у известной голливудской актрисы — прим.). Так вот со временем они превращаются в брыли. Даже опытному хирургу удалить остатки препарата очень тяжело. Иногда затвердевший гель становится причиной асимметрии. Так что если в будущем вы планируете делать пластику, от Radiesse лучше отказаться».
Нитевой лифтинг: доверяйте только профессионалам
Цель процедуры: омолодить лицо путем подтяжки обвисшей кожи, разгладить морщины и складки, а также стимулировать выработку коллагена.
Принцип действия: во время процедуры под кожу вводят специальные нити, которые физически поднимают ткани. Есть нити рассасывающиеся, тогда эффект подтяжки сохраняется несколько месяцев, а есть нити вечные — тогда результат длится дольше.
«Если вы сделали лифтинг с нерассасывающимися нитями, вам обязательно нужно иметь паспорт от косметолога, в котором указано, какие именно нити использовались и в каких зонах. Иначе хирургу придется долго искать и удалять нити, вместо того чтобы, например, делать подтяжку лица, — говорит Александр Бебих. — Относительно осложнений, которые бывают после неудачного нитевого лифтинга, можно назвать асимметрию лица. Она случается, когда нити натянуты неравномерно. Также бывает, что нити расположены поверхностно, поэтому на коже образуются бугры и неравенства. Ниточный лифтинг считается несложной процедурой, но качественно ее сделать может только опытный косметолог. Когда дело касается здоровья, доверять можно только профи».