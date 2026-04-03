Рискованная косметология: пластический хирург назвал 5 опасных процедур

Действительно ли все из них безопасны, откровенно рассказал основатель COSMETIC SURGERY CLINIC, пластический хирург Александр Бебих.

«Современная индустрия красоты делает акцент на безопасности, обещая хороший результат без каких-либо проблем для здоровья, — говорит Александр Бебих. — Некоторые из косметологических процедур действительно можно назвать условно безопасными. Но не следует забывать, любые вмешательства — даже те, где не применяется скальпель — несут в себе риски. О них пациенты, как правило, узнают не из рекламы, а уже во время консультации. Обязанность косметолога, рассказать не только о плюсах, но и о минусах, потому что только осознание рисков позволит вам принять правильное решение».

Ботокс: главное — правильная доза

Цель процедуры: омолодить лицо без хирургического вмешательства.

Принцип действия: во время процедуры косметолог вводит в мышцы лица дозы ботокса. Это вещество временно блокирует передачу нервных импульсов к мышцам. В результате исчезают или уменьшаются мимические морщины на лбу, между бровями, возле рта или глаз.

«Сейчас ботокс, пожалуй, наиболее изученный препарат в косметологии. В руках профессионала, который умеет определять правильную дозу, вы будете чувствовать себя безопасно, — уверяет пластический хирург. — Но даже на этот хорошо исследованный препарат у пациента может возникнуть индивидуальная реакция: та же аллергия. При неправильном введении ботокс может распространиться за пределы инъекции и привести к асимметрии лица или к временному опусканию век. Если же косметолог некачественно сделал введение ботокса, или переборщил с дозой — имеем нарушенную мимику. То есть в большинстве осложнений виноват не сам ботокс, а неопытный косметолог или неправильная доза».

Химические пилинги: никаких домашних экспериментов

Цель процедуры: улучшить состояние кожи сделав ее более упругой. Также химические пилинги могут уменьшить морщины.

Принцип действия: на кожу наносят специальные кислоты, которые удаляют верхний слой отмерших клеток. После этого в организме запускается процесс регенерации — кожа становится более упругой и выглядит более свежей.

«Химический пилинг — это контролируемый химический ожог кожи кислотами, — объясняет Александр Бебих. — Если мастер не имеет медицинского образования, не знает анатомии кожи, последствия могут быть серьезными: ожоги, образование шрамов и рубцов, аллергические реакции. Правда, худшие осложнения бывают у девушек, которые практикуют химические пилинги дома. У одной из моих пациенток, которая любила самостоятельные эксперименты с пилингами, на лице появились рубцы и пигментация. Часть рубцов удалось сгладить лазером, но пигментация держалась полгода! Пилинг — это медицинская процедура, а некосметическая маска, которую можно наложить вечером под любимый сериал».

Радиочастотные и другие аппаратные процедуры: опасность в мощности

Цель процедуры: сделать контуры лица четкими, убрав морщины и отеки, а также восстановить упругость кожи.

Принцип действия: радиочастотные волны или другие виды энергии (ультразвук, лазер, микротоки) прогревают глубокие слои кожи, активизируя выработку коллагена и эластина. Как результат — кожа становится гладкой и свежей на вид.

«Без преувеличения, аппаратные методики — довольно мощный инструмент омоложения. Но именно в этой мощности и кроется опасность, — уверяет Александр Бебих. — Расскажу случай из практики. Ко мне обратилась 43-летняя пациентка, которая сделала ультразвуковой SMAS-лифтинг и через две недели заметила, что ее лицо выглядит слишком уставшим. Мы сделали УЗИ тканей и обнаружили, что в зоне щек частично поврежден подкожный жир. Такое бывает, если косметолог не умеет пользоваться аппаратом. Ситуацию исправили благодаря мягкому липофилингу и курсу биоревитализации. На это понадобилось несколько месяцев. Чаще после аппаратных процедур пациенты получают ожоги кожи».

Инъекции Radiesse: думайте о будущем

Цель процедуры: восстановить утраченные объемы лица и кожи, разгладить морщины и стимулировать выработку организмом коллагена.

Принцип действия: для стимуляции естественного обновления кожи используется инъекционный препарат-гель Radiesse, созданный на основе гидроксиапатита кальция. Гель заполняет участки с морщинами, поэтому лицо выглядит подтянутым и свежим.

«Могу уверенно сказать, что инъекции Radiesse существенно усложняют работу хирурга, — утверждает пластический хирург. — Часто гель остается под кожей пациента в виде твердых комков, хотя должен был бы рассосаться. К сожалению, в большинстве случаев он просто твердеет и ведет себя под кожей непрогнозируемо. Также с помощью Radiesse косметологи делают „углы Джоли“ (контурная пластика, которая создает выразительные углы нижней челюсти и подбородка, как у известной голливудской актрисы — прим.). Так вот со временем они превращаются в брыли. Даже опытному хирургу удалить остатки препарата очень тяжело. Иногда затвердевший гель становится причиной асимметрии. Так что если в будущем вы планируете делать пластику, от Radiesse лучше отказаться».

Нитевой лифтинг: доверяйте только профессионалам

Цель процедуры: омолодить лицо путем подтяжки обвисшей кожи, разгладить морщины и складки, а также стимулировать выработку коллагена.

Принцип действия: во время процедуры под кожу вводят специальные нити, которые физически поднимают ткани. Есть нити рассасывающиеся, тогда эффект подтяжки сохраняется несколько месяцев, а есть нити вечные — тогда результат длится дольше.

«Если вы сделали лифтинг с нерассасывающимися нитями, вам обязательно нужно иметь паспорт от косметолога, в котором указано, какие именно нити использовались и в каких зонах. Иначе хирургу придется долго искать и удалять нити, вместо того чтобы, например, делать подтяжку лица, — говорит Александр Бебих. — Относительно осложнений, которые бывают после неудачного нитевого лифтинга, можно назвать асимметрию лица. Она случается, когда нити натянуты неравномерно. Также бывает, что нити расположены поверхностно, поэтому на коже образуются бугры и неравенства. Ниточный лифтинг считается несложной процедурой, но качественно ее сделать может только опытный косметолог. Когда дело касается здоровья, доверять можно только профи».