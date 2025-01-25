Рисовая вода: действительно ли ее использование сделает ваши волосы длиннее

Рисовая вода – это давнее и эффективное средство, которое может улучшить состояние ваших волос. Однако важно использовать его правильно и умеренно, чтобы избежать нежелательных побочных эффектов.

Издание Real Simple рассказало о том, может ли рисовая вода сделать ваши волосы длиннее.

Польза рисовой воды для волос

На первый взгляд, рисовая вода кажется простой мутной жидкостью. Но на самом деле она наполнена минералами, витаминами и аминокислотами, которые придают удивительные свойство вашим волосам и коже головы. Это натуральное средство подходит для большинства типов волос — окрашенных, натуральных и даже требующих дополнительного обогащения протеином.

Рисовая вода может сделать тусклые или тонкие волосы более сильными и блестящими, а вьющиеся волосы получат дополнительную эластичность. Владельцы поврежденных и тонких волос оценят присутствие инозита – вещества, которое способствует росту волос и утолщает пряди.

Быстрый рост

Аминокислоты, присутствующие в рисовой воде, укрепляют корни волос и способствуют их восстановлению, а это помогает более быстрому росту. Также рисовая вода содержит витамины B, C и E, дополнительно стимулирующие рост. Особенно полезен углевод инозит, который помогает восстановить поврежденные волосы и защищает их от ломкости.

Блестящие пряди

Результаты роста волос могут быть заметны не сразу, но эффект густоты и блеска вы увидите почти сразу. Рисовая вода содержит крахмал и белки, которые обволакивают волосы, придают ему объем и сияние.

Мягкость и минимизация секущихся кончиков

Регулярное использование рисовой воды может укрепить кутикулу волос, смягчить пряди и минимизировать появление секущихся кончиков. Мягкие волосы легче расчесывать, а это особенно важно для достижения дополнительной длины.

Потенциальные побочные эффекты

Однако не все так просто. Для тех, у кого волосы с низкой пористостью, рисовая вода может повлечь за собой накопление белка, поскольку волосы не способны полностью его поглотить. В этом случае рекомендуется использовать рисовую воду равномерно.

Слишком частое применение может привести к накоплению белков и крахмала на коже головы, что может повредить ее и замедлить рост волос.

Используйте рисовую воду не дольше 20 минут. Оставляя ее на волосах подольше, вы рискуете пересушить как пряди, так и кожу головы. Это особенно опасно для людей с экземой или себорейным дерматитом.

Также важно наносить рисовую воду только на влажные или подсушенные полотенцем волосы. Использование ее на сухих волосах может привести к ломкости из-за высокого содержания крахмала. Сухие волосы могут поглощать столько белка, что помешает проникновению влаги и питательных веществ.

И самое главное, рисовая вода не заменяет кондиционер. Из-за высокого содержания крахмала она может привести к сухости, если не дополнить ее использование увлажняющими средствами.

Как приготовить рисовую воду

Лучший способ использования – это ополаскивание волос между мытьем шампунем и кондиционером. Нанесите ее на пряди и кожу головы, массируя корни. Также можно применять ее в качестве маски перед мытьем.

Вот два простых способа приготовления рисовой воды:

Способ замачивания

Возьмите 2 стакана риса и добавьте 4 стакана нефильтрованной воды.

Перелейте смесь в стеклянную бутылку, закройте ее и оставьте в темном месте при комнатной температуре на 8–16 часов.

После замачивания процедите воду в отдельную емкость.

Храните в холодильнике рисовую воду до 5 дней.

Способ кипячения

Промойте ½ стакана риса водой.

Доведите до кипения 2 стакана нефильтрованной воды, добавьте рис и варите, пока вода не станет молочно белой.

Процедите и дайте ей остыть. Храните до 7 дней в холодильнике.

Можно ли оставлять рисовую воду на волосах на ночь

Нет, делать это не рекомендуется. Это может привести к перенасыщению белком и сделать волосы жесткими. Оптимальная продолжительность процедуры – не более 20 мин.

Как часто использовать рисовую воду

Для наилучших результатов используйте рисовую воду 1-2 раза в неделю. Чрезмерное применение может привести к образованию остатков, которые затрудняют укладку волос и делают их сухими.

Для приготовления рисовой воды можно брать любой сорт риса – белый, коричневый, дикий или органический. Главное, чтобы рис был без добавок. Не используйте рис быстрого приготовления, поскольку в нем уже изъяты белки, необходимые для лечения волос.

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