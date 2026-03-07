действенные ингредиенты против пигментации кожи / © Credits

Реклама

Сертифицированный дерматолог Гита Ядав назвала шесть ингредиентов, которые чаще всего рекомендуют для борьбы с пигментацией и возвращения коже ровного, здорового сияния. Гиперпигментация — это участки кожи, где вырабатывается больше меланина, чем обычно:

ультрафиолетовое излучение

постакне

гормональные изменения

раздражение кожи

возрастные процессы

Именно поэтому дерматологи отмечают, что для борьбы с пигментацией важны два фактора — правильные активные ингредиенты и регулярная защита от солнца.

Многие современные косметические формулы работают по одному принципу, они либо уменьшают выработку меланина, либо помогают осветлить уже присутствующие пигментные пятна.

Реклама

Гидрохинон

Гидрохинон считается одним из самых эффективных компонентов в дерматологии для осветления пигментации. Он работает путем подавления фермента тирозиназы — ключевого элемента в выработке меланина. Именно поэтому дерматологи часто назначают его для лечения:

мелазмы (распространенное хроническое нарушение пигментации кожи, которое проявляется появлением симметричных светло или темно коричневых пятен с четкими границами, преимущественно на лице, в частности, лоб, щеки, верхняя губа)

возрастных пигментных пятен

поствоспалительной пигментации

Однако этот ингредиент обычно доступен только по рецепту врача и при его использовании особенно важно ежедневно наносить солнцезащитный крем.

Койевая кислота

Койевая кислота — популярный ингредиент в средствах для осветления кожи. Она также блокирует активность тирозиназы и помогает уменьшить выработку меланина. Ее часто добавляют в:

сывороток

кремов для лица

осветляющих масок

Однако дерматологи предупреждают, что койевая кислота может подсушивать кожу, особенно если сочетать ее с другими кислотами.

Реклама

Транексамовая кислота

В последние годы транексамовая кислота стала одним из самых популярных ингредиентов в дерматологии. Она помогает уменьшить избыточное образование пигмента и часто используется для лечения:

мелазмы

постакне

неровного тона кожи

Многие специалисты считают ее более мягкой альтернативой более агрессивным осветляющим компонентам. Однако людям с чувствительной кожей советуют делать тест на небольшом участке перед полноценным использованием.

Арбутин

Арбутин — природный компонент, который получают из растений, в частности из толокнянки. Он действует подобно гидрохинону, но значительно мягче. Основные преимущества арбутина:

подходит для ежедневного использования

хорошо переносится чувствительной кожей

может применяться даже в летний период

Именно поэтому его часто можно найти в косметике для осветления и выравнивания тона кожи.

Реклама

Азелаиновая кислота

Азелаиновая кислота — один из самых универсальных компонентов в уходе за кожей. Она не только помогает осветлять пигментацию, но и обладает:

противовоспалительные свойства

антибактериальное действие

способность уменьшать покраснение

Именно поэтому дерматологи часто рекомендуют ее людям с:

акне

постакне

розацеа

неровным тоном кожи

Ее важное преимущество, она хорошо сочетается с другими активами, в частности AHA и BHA кислотами и ретиноидами.

Витамин С

Витамин С — один из самых известных ингредиентов в современном уходе за кожей. Его главное действие — уменьшение выработки меланина и защита клеток от окислительного стресса. Кроме осветления пигментации, он также:

Реклама

придает коже сияние

стимулирует выработку коллагена

помогает бороться с последствиями солнечного воздействия

Впрочем дерматологи советуют не сочетать его одновременно с другими сильными активами, чтобы избежать раздражения.

SPF — главный союзник в борьбе с пигментацией

Даже самые лучшие активные ингредиенты не будут работать эффективно без регулярной защиты от солнца. Ультрафиолет стимулирует выработку меланина, поэтому пигментные пятна могут быстро возвращаться. Именно поэтому дерматологи советуют:

использовать SPF 30-50 ежедневно

наносить его даже в пасмурные дни

обновлять защиту в течение дня

Это один из важнейших шагов в уходе за кожей.

Ровный тон и сияние кожи — это не только генетика, но и правильно подобранный уход. Именно те ингредиенты дерматологи чаще всего рекомендуют для борьбы с пигментацией.

Реклама

Главное правило — действовать постепенно, внимательно следить за реакцией кожи и не забывать о ежедневной солнцезащите. Именно такая стратегия помогает достичь главной бьюти-цели — здоровой, ровной и естественно сияющей кожи.