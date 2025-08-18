С возрастом они опускаются: хитрости макияжа, чтобы приподнять уголки губ

Хитрости макияжа, чтобы приподнять уголки губ / © Credits

Опущение уголков губ — это естественный процесс, ведь с годами кожа теряет упругость, мышцы становятся менее тонизированными, а объем губ постепенно уменьшается. Однако современный макияж позволяет легко скорректировать эту особенность и вернуть улыбке молодость и привлекательность, а как именно это сделать рассказал визажист и автор страницы mister.makeupartist

Почему уголки губ опускаются

Потеря коллагена и эластина — кожа становится тоньше и менее упругой.

Уменьшение объема мягких тканей — губы имеют более плоский вид.

Привычка держать губы сжатыми или опущенными из-за мимики, или положения лица в покое.

Гравитация — естественный процесс, который влияет на контуры лица.

Но хорошая новость: несколько простых лайфхаков по макияжу помогут «приподнять» уголки губ и сделать лицо визуально моложе.

Как «приподнять» уголки губ

Визажист советует не добавлять лишней толщины во внешних уголках губ. Это лишь подчеркнет их опущение.

Выберите правильный карандаш. Выберите оттенок, который максимально приближен к естественному цвету ваших губ. Такой тон выглядит гармонично и не создает эффекта «нарисованного рта». Начните с центра. Проведите линию чуть выше лука Купидона, верхняя середина губ, и чуть ниже середины нижней губы. Это создаст эффект более пухлых и «выпяченных» губ. Соедините карандаш с естественной линией. Плавно выведите линию из центра по бокам, но остановитесь за несколько миллиметров до уголков. Так губы визуально приподнимутся, а их форма будет выглядеть более свежей. Избегайте заполнения внешних уголков. Добавление объема в этой зоне создает эффект «грустных» губ. Нанесите помаду, используйте оттенок, который совпадает с карандашом. Можно добавить блеск только в центре, это еще больше «раскроет» улыбку.

Советы

Сатиновые текстуры делают губы более объемными, чем матовые.

Легкая тень под нижней губой, немного бронзера создаст иллюзию более пухлых губ.

Уход — использование бальзамов и регулярный пилинг губ помогут макияжу выглядеть более опрятно.

Хайлайтер над верхней губой подчеркивает линию Купидона и добавляет света.

Наш мозг воспринимает губы как «улыбающиеся», когда уголки слегка приподняты или светлее, чем тени от них. Такая иллюзия формируется благодаря правильному расположению акцентов, а отсутствию обводки в уголках убирает эффект «притяжения вниз».



Правильная техника макияжа — это маленькая хитрость, которая может изменить восприятие лица. Всего несколько движений карандашом и помадой и ваши губы снова будут выглядеть молодыми, свежими и полными жизненной энергии.