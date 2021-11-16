Самая лысая девочка, стрижка в год и лечебный хвостик: трихолог развенчивает мифы о детских волосах

Какие факторы действительно влияют на красоту и здоровье волос и на что стоит обратить внимание.

Развенчиваем самые распространенные мифы о волосах вместе с трихологом Татьяной Мельничук.

Стричь или не стричь ребенка в первый год жизни?

Первое выпадение волос у ребенка может пройти внутриутробно, тогда ребенок родится лысым. Дальше волосы начинают развиваться. В первый год жизни ребенка необязательно стричь, на красоту и густоту волос в дальнейшем ранняя стрижка не повлияет, поэтому вполне можно обойтись без этой довольно стрессовой процедуры.

Как питание будущей мамы влияет на волосы ребенка?

Физиологически закладка волосяных фолликулов происходит на втором-третьем месяце беременности. На количество волосяных фолликулов и цвет волос влияет исключительно генетика. Питание беременной женщины на этот процесс не влияет.

Почему у моего ребенка самые редкие волосы в садике?

Не стоит преждевременно расстраиваться. Волосы ребенка могут очень сильно поменяться во время пубертатного периода. А пока ребенок еще маленький, выводы делать рано. Патологию роста волос нельзя определить "на глазок", но трихолог со специальным оборудованием это сделать может. Если трихолог не видит никаких проблем с волосами, то мамам нужно просто запастись терпением и дождаться переходного возраста ребенка.

Как справиться с чешуйками на коже ребенка?

Корочки на коже младенцев могут сохраняться до 6-7 лет. Вычесывать их не нужно, так можно травмировать кожу и останется рубец, а на рубцах волосы не растут. Лучше обратиться к специалисту и воспользоваться специальным лосьоном.

Витамины в овощах и фруктах - залог здоровых волос?

Для формирования волос нам необходимы белки и аминокислоты, которые мы получаем с питанием. Если не употреблять достаточное количество белка, это может сказаться на качестве волос. Поэтому, даже если вы выбрали для себя путь вегана, детей не стоит так жестко ограничивать в еде.

Регулярная стрижка ускоряет рост волос?

Медицинских показаний к стрижке волос не существует. Когда мы стрижем волосы, мы не делаем их здоровее, мы улучшаем их чисто визуально, состригая тонкий кончик. Волосы - не живая структура, все живые процессы происходят с волосами до их выхода из эпидермиса. Поэтому стричь волосы вы можете так часто, как вам этого хочется, но можете и не стричь вовсе. На здоровье волос это никак не повлияет.

Как часто мыть волосы ребенку?

Оптимально - два-три раза в неделю. Но если есть потребность, то можно и чаще. Волосы растут из здоровой кожи, поэтому гигиена кожи головы очень важна.

Собранные в прическу волосы меньше выпадают и травмируются?

Тугие хвостики на самом деле вредят здоровью волос, как и очень тугие косички. Часто от тугих причесок происходит прореживание передней линии волос. Если же в тугой прическе есть острая необходимость, нужно компенсировать нагрузку на волосы ежедневным массажем кожи головы. Детям старше 5 лет можно назначать лосьоны для стимуляции роста волос. Тяжелые заколки тоже не полезны, их можно носить не дольше 4 часов в день. На ночь лучше волосы ребенку собрать.

Как сохранить здоровые волосы?

Очень важно правильно подобрать уход за волосами: мягкий шампунь, кондиционер или бальзам. Не стоит бояться таких средств, можно выбрать органическую линейку, которая точно не навредит волосам вашего ребенка. Очень важно аккуратно расчесывать волосы, начинать снизу и потом подниматься вверх, без резких движений и дерганья.

Трихолог Татьяна Мельничук развенчивает мифы: влияет ли питание и стрижка на густоту волос

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