Самостоятельное выдавливание прыщей: почему этого нельзя делать / © Credits

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Издание American Academy of Dermatology Association предупреждает, что самостоятельное выдавливание прыщей может не только не решать проблему, но и усугубить ситуацию.

На первый взгляд кажется, что выдавить прыщ — это просто и быстро. Однако такое действие может иметь ряд негативных последствий:

Усиление воспаления. Вместо того чтобы полностью очистить пору, вы можете протолкнуть бактерии и навоз глубже в кожу. Это провоцирует еще более сильное покраснение, отек и даже образование новых очагов акне.

Формирование рубцов. Часто после грубого механического удаления остаются шрамы, которые могут не исчезнуть годами.

Инфекции. Если вы касаетесь лица руками, не тщательно вымытыми, вы переносите на кожу бактерии. Это может привести к образованию фурункулов или серьезному воспалению.

Распространение акне. Выдавленный прыщ может стать источником новых высыпаний.

Когда действительно нужно вмешательство

Если прыщи стали регулярной проблемой, особенно если это глубокие узловые или кистозные образования, лучше обратиться к врачу. Существует несколько проверенных методов удаления акне:

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Профессиональная чистка (удаление акне). Это процедура, при которой врач использует стерильные инструменты для аккуратного удаления содержимого черных и белых точек. Такой метод безопасен и проводится в клинических условиях.

Инъекция кортикостероидов. Для больших болезненных узлов дерматолог может ввести в очаг воспаления стероид, который уменьшит воспаление в течение 48–72 часов. Но такая процедура проводится только для единичных глубоких элементов.

Разрез и дренаж. В некоторых случаях специалист производит микроскопический разрез, чтобы удалить навоз из прыща. Процедура быстро снимает боль и давление и ускоряет заживление. Эти манипуляции должен производить только сертифицированный дерматолог. Самостоятельно колоть или разрезать прыщи дома крайне опасно.

Что делать дома, если у вас болезненный или большой прыщ

Есть методы, которые помогут уменьшить воспаление и избежать распространения высыпаний:

Лид. Оберните кубик льда в салфетку и приложите к пораженному участку на 5–10 мин. Это снизит отек и боль.

Местные средства. Кремы и гели с бензоилпероксидом, салициловой или азелаиновой кислотой помогают уменьшить акне и предотвратить появление новых сыпей.

Не прикасайтесь к лицу. Бактерии из рук легко переносятся на кожу, особенно если вы часто подпираете подбородок или третье лицо.

Не ковыряйте и не ковыряйте. Даже маленькое покраснение может превратиться в пятно, которое останется надолго.

Кремы

Они помогают, но нужно знать, как правильно их использовать. Большинство эффективных средств действуют постепенно. Если в течение 4–6 недель вы не видите улучшения, обратитесь к дерматологу. Он сможет подобрать более эффективное лечение, в частности ретиноиды или комбинированную терапию.

Помните, что прыщ не исчезнет мгновенно, но каждый ваш правильный шаг приближает вас к здоровой, чистой коже. Если вы дадите своей коже время на естественное заживление — без давления, разрывов и инфекций — вы снизите вероятность появления шрамов и достигнете лучшего вида в будущем.

Не стесняйтесь обращаться к специалистам. Дерматолог — это врач красоты вашей кожи. Самолечение — не всегда лучший вариант, особенно когда речь идет о вашем лице.

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