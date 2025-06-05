ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Косметология
Количество просмотров
100
Время на прочтение
3 мин

Самостоятельное выдавливание прыщей: почему этого нельзя делать

Когда в зеркале вдруг замечаете новый прыщ, руки невольно тянутся, чтобы его убрать, но прежде чем начать что-то давить, остановитесь.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Самостоятельное выдавливание прыщей: почему этого нельзя делать

Самостоятельное выдавливание прыщей: почему этого нельзя делать / © Credits

Издание American Academy of Dermatology Association предупреждает, что самостоятельное выдавливание прыщей может не только не решать проблему, но и усугубить ситуацию.

На первый взгляд кажется, что выдавить прыщ — это просто и быстро. Однако такое действие может иметь ряд негативных последствий:

  • Усиление воспаления. Вместо того чтобы полностью очистить пору, вы можете протолкнуть бактерии и навоз глубже в кожу. Это провоцирует еще более сильное покраснение, отек и даже образование новых очагов акне.

  • Формирование рубцов. Часто после грубого механического удаления остаются шрамы, которые могут не исчезнуть годами.

  • Инфекции. Если вы касаетесь лица руками, не тщательно вымытыми, вы переносите на кожу бактерии. Это может привести к образованию фурункулов или серьезному воспалению.

  • Распространение акне. Выдавленный прыщ может стать источником новых высыпаний.

Когда действительно нужно вмешательство

Если прыщи стали регулярной проблемой, особенно если это глубокие узловые или кистозные образования, лучше обратиться к врачу. Существует несколько проверенных методов удаления акне:

  • Профессиональная чистка (удаление акне). Это процедура, при которой врач использует стерильные инструменты для аккуратного удаления содержимого черных и белых точек. Такой метод безопасен и проводится в клинических условиях.

  • Инъекция кортикостероидов. Для больших болезненных узлов дерматолог может ввести в очаг воспаления стероид, который уменьшит воспаление в течение 48–72 часов. Но такая процедура проводится только для единичных глубоких элементов.

  • Разрез и дренаж. В некоторых случаях специалист производит микроскопический разрез, чтобы удалить навоз из прыща. Процедура быстро снимает боль и давление и ускоряет заживление. Эти манипуляции должен производить только сертифицированный дерматолог. Самостоятельно колоть или разрезать прыщи дома крайне опасно.

Что делать дома, если у вас болезненный или большой прыщ

Есть методы, которые помогут уменьшить воспаление и избежать распространения высыпаний:

  • Лид. Оберните кубик льда в салфетку и приложите к пораженному участку на 5–10 мин. Это снизит отек и боль.

  • Местные средства. Кремы и гели с бензоилпероксидом, салициловой или азелаиновой кислотой помогают уменьшить акне и предотвратить появление новых сыпей.

  • Не прикасайтесь к лицу. Бактерии из рук легко переносятся на кожу, особенно если вы часто подпираете подбородок или третье лицо.

  • Не ковыряйте и не ковыряйте. Даже маленькое покраснение может превратиться в пятно, которое останется надолго.

Кремы

Они помогают, но нужно знать, как правильно их использовать. Большинство эффективных средств действуют постепенно. Если в течение 4–6 недель вы не видите улучшения, обратитесь к дерматологу. Он сможет подобрать более эффективное лечение, в частности ретиноиды или комбинированную терапию.

Помните, что прыщ не исчезнет мгновенно, но каждый ваш правильный шаг приближает вас к здоровой, чистой коже. Если вы дадите своей коже время на естественное заживление — без давления, разрывов и инфекций — вы снизите вероятность появления шрамов и достигнете лучшего вида в будущем.

Не стесняйтесь обращаться к специалистам. Дерматолог — это врач красоты вашей кожи. Самолечение — не всегда лучший вариант, особенно когда речь идет о вашем лице.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie