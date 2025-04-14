Самые распространенные ошибки, которые мы допускаем во время нанесения макияжа: рассказывает эксперт

Самые распространенные ошибки, которые мы допускаем во время нанесения макияжа / © Credits

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В мире макияжа существуют имена, не требующие представления — одно из них принадлежит Бобби Браун. Ее имя ассоциируется с природной красотой, утонченностью и уверенностью. Автор бестселлеров, известная визажистка и эксперт, совершившая революцию в индустрии красоты, поделилась своим видением, опытом и секретами создания идеального образа специально для издания Real Simple.

Главная ошибка в макияже, которую допускают чаще всего

По мнению Бобби Браун, самая большая ошибка, которую допускает большинство женщин, — это неправильное или чрезмерное использование косметики. Многие боятся выглядеть слишком накрашенно, но в то же время не знают, как правильно подчеркнуть естественную красоту. Именно поэтому важно научиться создавать образ «макияж без макияжа».

По словам Браун, ключ к успеху — в правильном выборе текстур и оттенков: осветление зоны под глазами, достаточное количество румян и контроль жирного блеска с помощью легкой пудры. Главное — понимать изменяющиеся с возрастом потребности собственной кожи и адаптировать уход и макияж в соответствии с этими изменениями.

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Макияж после 40: почему увлажнение — ключ

Многие женщины, по словам Бобби, избегают использования увлажняющих средств, опасаясь жирного блеска. Но именно сухость и обезвоживание часто становятся причиной тусклого облика лица. Визажистка советует использовать увлажняющие кремы или масла — например, в стиках — даже поверх макияжа, чтобы придать коже здоровое сияние. Если кожа жирная или комбинированная, увлажнение можно ограничить щеками.

Лайфхаки с консилером

Секретный способ Бобби — использование двух разных оттенков консилера. Один должен быть немного светлее тон кожи — для освещения зоны под глазами. Другой, нейтральный, наносится на самый темный участок под глазами, чтобы «вывести» его на поверхность и освежить взгляд. Это простой, но очень эффективный метод для создания естественного эффекта сияния и молодости.

Самые раздражительные бьюти-тренды

Браун признается, что ее раздражает бездумное нанесение консилера на внешние уголки глаз и чрезмерный контуринг. Она отмечает, что консилер должен маскировать темные участки, а не служить декоративным элементом. А контуринг часто создает эффект грязи на лице. Вместо этого она советует использовать бронзатор и хайлайтер для естественного подчеркивания формы лица.

Подход Бобби Браун к макияжу не только меняет внешность, но и помогает женщинам принимать себя, подчеркивать собственную природную красоту и чувствовать себя уверенно без усилий.