Самые распространенные ошибки в снятии макияжа, которые старят вашу кожу

После насыщенного дня, когда силы на нуле, очень легко сократить этот ритуал или даже лечь спать с макияжем. Но именно здесь нас ждет главная ловушка, а именно неправильное очищение лица ускоряет старение, провоцирует акне и разрушает защитный барьер кожи, об этом рассказало издание Real Simple.

Дерматологи и косметологи отмечают, что качественное снятие макияжа, это не менее важная часть ухода, чем нанесение крема или сыворотки. Давайте разберемся в самых распространенных ошибках, которые вредят вашей коже и узнаем, как правильно завершать день.

Использование средства для снятия макияжа с глаз на все лицо. Формулы для глаз насыщены жирами и эмолентами, чтобы справляться с водостойкой тушью. Но на лице они могут забивать поры и провоцировать высыпания. Используйте их исключительно на области вокруг глаз, а для кожи лица выбирайте более легкие средства.

Очищение тяжелого макияжа обычным гелем для умывания. Обычное средство для умывания не способно растворить плотный тон, праймер или стойкий консилер. В результате вы получаете неочищенное лицо, которое имеет сухой и тусклый вид. Для плотного макияжа нужны бальзамы или масла, а уже после этого — мягкий гель или пенка.

Чрезмерное доверие к салфеткам. Салфетки удобны в путешествиях или после тренировки, но они не должны заменять полноценное очищение. Они могут раздражать чувствительную кожу, оставлять химический след и даже вызывать высыпания. Используйте их только в крайних случаях, а дома делайте двойное очищение.

Агрессивное трение. Кожа лица нежная и не требует грубых движений. Сильное трение ватным диском или полотенцем провоцирует появление микротрещин, покраснения и ускоряет образование морщин. Снимайте макияж мягкими круговыми движениями, а после очищения слегка промокните лицо полотенцем, а не трите его.

Одно и то же полотенце «на все случаи». Влажные полотенца — идеальная среда для бактерий. Использование одного и того же полотенца несколько дней подряд — прямой путь к акне. Если не готовы стирать полотенце каждый день, выберите одноразовые бумажные или специальные мягкие полотенца для лица.

Забываете о шее и зоне вдоль линии роста волос. Тональный крем и пудра часто наносятся и на эти участки, но при снятии макияжа мы их игнорируем. В результате здесь появляются высыпания и первые морщины. Всегда очищайте шею и линию роста волос вместе с лицом.

Использование агрессивных формул. Сильные ПАВ, спирты и ароматизаторы разрушают липидный барьер кожи, высушивают ее и провоцируют раздражение. Для ежедневного применения выбирайте средства с деликатными формулами, например, мицеллярную воду без спирта, молочко или гидрофильное масло.

Слишком горячая вода . Горячая вода сушит кожу, повреждает капилляры и приводит к появлению покраснений. Оптимальный вариант — чуть теплая вода. Она не вредит сосудам и комфортно очищает.

Применение масел на влажное лицо. Масляные средства работают только на сухой коже, тогда они «захватывают» макияж и жир. Если же нанести их на влажное лицо, эффективность значительно снижается. Поэтому сначала наносите масло на сухую кожу, а уже потом смывайте водой.

Отказ от двойного очищения . Двойное очищение — золотое правило для тех, кто пользуется косметикой. Сперва — бальзам или масло для растворения макияжа, далее — гель или пенка для окончательного очищения. Такая схема гарантирует, что на коже не останется ни косметики, ни загрязнений.

Игнорирование увлажнения. Даже самое деликатное средство снимает не только макияж, но и часть естественных липидов кожи. Если после умывания не нанести крем, барьер будет постепенно ослабевать, а морщины проявятся раньше. Используйте легкий крем или сыворотку с гиалуроновой кислотой, чтобы восстановить баланс влаги.

Советы

Раз в неделю делайте деликатное отшелушивание (энзимный пилинг или мягкий скраб). Это поможет избежать закупоривания пор.

Для чувствительной кожи идеально подходят муссы и молочко для очищения.

Если вы носите контактные линзы или склонны к сухости глаз, выбирайте двухфазные средства без спирта.

Снятие макияжа — это не просто обязанность, а важный ритуал заботы о себе. От правильного очищения зависит, насколько долго ваша кожа будет оставаться упругой, чистой и молодой.