Сборная команда профессионального косметического бренда ÉLAN, основанного в Украине в 2016-м, заняла все призовые места в номинациях Международного открытого чемпионата Польши, который состоялся в Познани 8 мая.

В сборную команды ÉLAN вошли 40 специалистов из Украины, Польши, Латвии и Германии. Тренировки проходили во время военного положения Украины в онлайн- и офлайн-форматах.

Во время соревнований использовалась исключительно продукция профессионального косметического бренда ÉLAN, который во время войны в Украине запустил немало программ поддержки специалистов из Украины, вынужденных покинуть свои дома. Кроме этого, основатели бренда Елена Курчина и Анна Кравченко еженедельно перечисляют часть средств от продаж продукции ÉLAN на благотворительную помощь детям.

«Мои тренировки проходили между сиренами воздушной тревоги. Во время таких сирен я бежала в безопасное место, а после отбоя возвращалась к тренировке. Мне хотелось достойно представить нашу Украину и бренд ÉLAN, в команду которого я вошла на международном beauty-уровне», — рассказала Юлия Величко.

Международный открытый чемпионат Польши для beauty-специалистов проходил в рамках выставки Beauty Vision. На стенде ÉLAN в режиме нон-стоп бренд-технологи и приглашенные специалисты проводили мастер-классы, зрителем которых мог стать каждый гость. На чемпионате, кроме номинаций по макияжу, моделированию и покраске бровей, были номинации по прическам для стилистов.

Украинская команда в футболках ÉLAN с флагом Украины была самой большой на этом чемпионате по количеству специалистов. Украинки заняли следующие места:

Номинация «Моделирование и покраска бровей»

1 место – Кристина Микичур

2 место – Анастасия Ефремцева

3 место – Анастасия Ващенко

Номинация «Свадебный Арт Макияж»

1 место – Ирина Сорока

2 место – Инна Нечипоренко

3 место – Наталья Силин

Номинация «Художественный сценический макияж»

1 место – Юлия Величко

Соучредитель бренда ÉLAN и Академии Карьеры Салонного Бизнеса «Руки-Ножницы» Анна Кравченко тренировала участников команды ÉLAN. «Мы поехали большой командой – 100 человек! Все члены команды тренировались для участия в чемпионате бесплатно у тренеров. ÉLAN оплатила часть взносов и полностью покрыла организационные расходы. Для меня большая честь быть главным тренером лучшей команды и еще раз представить наш с Еленой Курчиной бренд на международном уровне beauty-индустрии. Еще раз спасибо всем специалистам, которые собрались с духом и в такое нелегкое для нашей страны время приехали на Чемпионат и достойно представили нашу страну», — написала в своем Instagram Анна Кравченко.

На победе на Международном открытом чемпионате Польши 2022 года основательницы бренда ÉLAN не останавливаются, ведь впереди — проведение онлайн-чемпионата «UNIVERSE BEAUTY SHOW ONLINE» для бровистов и ламимейкеров со всего мира. Это чемпионат, не имеющий границ. Регистрация участников уже началась! ПРИЗОВЫЙ ФОНД – 100 000 грн.

Кстати, с начала развертывания великой войны России против Украины основательницы бренда Анна Кравченко и Елена Курчина решили регулярно перечислять часть средств от продаж продукции на благотворительную помощь детям, пострадавшим от военных действий в Украине.

Такая преданность и настойчивость украинок своему делу красноречиво говорят о нашем несокрушимом духе и характере нашего народа. Несмотря на различные угрозы, условия и возможности, оказавшись даже вдали от родительского дома, каждая и каждый держат фронт в своей сфере и в соответствии со своими навыками. Все для нашей будущей победы.