Секреты макияжа: как эффективно скрыть темные круги под глазами / © Credits

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Причин этого множество: наследственность, аллергии, стресс, чрезмерное солнечное облучение, тонкая кожа или нарушение микроциркуляции. Но есть хорошие новости: современные техники макияжа позволяют эффективно замаскировать эту зону и не создавать эффекта «маски» на лице. В своей статье издание Real Simpleрассказало, как правильно подобрать цвет корректора, какие средства работают лучше всего и как избежать ошибок при нанесении.

Что такое коррекция цветом и зачем она нужна

Коррекция цветом — это техника, которая базируется на принципах цветового круга. Суть проста: определенные цвета нейтрализуют взаимное действие:

Синеватые круги под глазами перекрываются персиковым или оранжевым корректором.

Красноватые недостатки (воспаления, высыпания) — зеленым.

Желтоватые пятна — фиолетовым.

Это позволяет не просто замаскировать проблему, а именно нейтрализовать ее.

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Как подобрать правильный цвет корректора

Выбор оттенка зависит от цвета ваших темных кругов и тона кожи:

Светлая кожа и синие круги — нежный персиковый.

Средний тон кожи и фиолетово-синие круги — насыщенный оранжевый.

Темная кожа и темные, почти черные круги — глубокий апельсиновый или красно-оранжевый.

Важно: всегда тестируйте средство при дневном освещении, наносите небольшое количество и смотрите, исчезает ли синева, без создания лишней пигментации.

Техника нанесения корректора

Подготовьте зону вокруг глаз. Начните с легкого увлажнения: используйте охлажденный крем для век или средство с металлическим аппликатором. Это уменьшит отечность и поможет косметике лучше ложиться. Нанесите колор-корректор. С помощью мягкой кисти или пальца нанесите немного корректора только на те зоны, где заметна синева. Используйте V-образную технику: от внутреннего к внешнему уголку глаза. Тщательно растушуйте. Используйте кисть или подушечки пальцев, чтобы растушевать средство в кожу. Важно не оставить ярких пятен — цель: нейтрализация, а не окрашивание. Закрепите консилером. Поверх корректора нанесите легкий слой консилера в тон вашей кожи. Лучше всего подойдут кремовые или флюидные формулы. При необходимости — закрепите пудрой. Если у вас жирная кожа, зафиксируйте консилер тонким слоем полупрозрачной минеральной пудры, но никогда не перегружайте зону вокруг глаз. Сухой коже пудра может лишь добавить морщин и шелушений.

Лайфхаки для сияющих глаз

Уменьшит отек: храните крем для глаз в холодильнике или используйте патчи перед нанесением макияжа.

Используйте нюдовый карандаш: нанесите белый или телесный лайнер на слизистую нижнего века — это визуально раскроет взгляд.

Используйте «лифтинг"-макияж: нанесите консилер под внешним уголком глаза по направлению к виску — это создаст эффект лифтинга.

Подкрутите ресницы: это поможет сделать взгляд открытым и «спрятать усталость».

Частые ошибки, которых стоит избегать

Наносить слишком много продукта — это лишь подчеркнет текстуру кожи.

Игнорировать увлажнение — даже самый лучший консилер не замаскирует сухость.

Выбирать неправильный оттенок — слишком светлый или желтый консилер лишь привлечет внимание к проблемной зоне.

Использовать плотные матовые текстуры без надобности — они «забивают» кожу.

Темные круги под глазами — это не приговор и не причина волноваться. С грамотным подходом, правильными средствами и нежным уходом можно добиться эффекта свежего, отдохнувшего взгляда даже после бессонной ночи. Главное — не маскировать все сразу, а понимать, что и зачем вы делаете.