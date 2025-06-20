- Дата публикации
-
- Категория
- Косметология
- Количество просмотров
- 126
- Время на прочтение
- 3 мин
Секреты макияжа: как эффективно скрыть темные круги под глазами
Темные круги под глазами — один из самых распространенных косметических вызовов, с которым сталкиваются женщины всех возрастов. Они могут появиться даже после полноценного сна и здорового образа жизни.
Причин этого множество: наследственность, аллергии, стресс, чрезмерное солнечное облучение, тонкая кожа или нарушение микроциркуляции. Но есть хорошие новости: современные техники макияжа позволяют эффективно замаскировать эту зону и не создавать эффекта «маски» на лице. В своей статье издание Real Simpleрассказало, как правильно подобрать цвет корректора, какие средства работают лучше всего и как избежать ошибок при нанесении.
Что такое коррекция цветом и зачем она нужна
Коррекция цветом — это техника, которая базируется на принципах цветового круга. Суть проста: определенные цвета нейтрализуют взаимное действие:
Синеватые круги под глазами перекрываются персиковым или оранжевым корректором.
Красноватые недостатки (воспаления, высыпания) — зеленым.
Желтоватые пятна — фиолетовым.
Это позволяет не просто замаскировать проблему, а именно нейтрализовать ее.
Как подобрать правильный цвет корректора
Выбор оттенка зависит от цвета ваших темных кругов и тона кожи:
Светлая кожа и синие круги — нежный персиковый.
Средний тон кожи и фиолетово-синие круги — насыщенный оранжевый.
Темная кожа и темные, почти черные круги — глубокий апельсиновый или красно-оранжевый.
Важно: всегда тестируйте средство при дневном освещении, наносите небольшое количество и смотрите, исчезает ли синева, без создания лишней пигментации.
Техника нанесения корректора
Подготовьте зону вокруг глаз. Начните с легкого увлажнения: используйте охлажденный крем для век или средство с металлическим аппликатором. Это уменьшит отечность и поможет косметике лучше ложиться.
Нанесите колор-корректор. С помощью мягкой кисти или пальца нанесите немного корректора только на те зоны, где заметна синева. Используйте V-образную технику: от внутреннего к внешнему уголку глаза.
Тщательно растушуйте. Используйте кисть или подушечки пальцев, чтобы растушевать средство в кожу. Важно не оставить ярких пятен — цель: нейтрализация, а не окрашивание.
Закрепите консилером. Поверх корректора нанесите легкий слой консилера в тон вашей кожи. Лучше всего подойдут кремовые или флюидные формулы.
При необходимости — закрепите пудрой. Если у вас жирная кожа, зафиксируйте консилер тонким слоем полупрозрачной минеральной пудры, но никогда не перегружайте зону вокруг глаз. Сухой коже пудра может лишь добавить морщин и шелушений.
Лайфхаки для сияющих глаз
Уменьшит отек: храните крем для глаз в холодильнике или используйте патчи перед нанесением макияжа.
Используйте нюдовый карандаш: нанесите белый или телесный лайнер на слизистую нижнего века — это визуально раскроет взгляд.
Используйте «лифтинг"-макияж: нанесите консилер под внешним уголком глаза по направлению к виску — это создаст эффект лифтинга.
Подкрутите ресницы: это поможет сделать взгляд открытым и «спрятать усталость».
Частые ошибки, которых стоит избегать
Наносить слишком много продукта — это лишь подчеркнет текстуру кожи.
Игнорировать увлажнение — даже самый лучший консилер не замаскирует сухость.
Выбирать неправильный оттенок — слишком светлый или желтый консилер лишь привлечет внимание к проблемной зоне.
Использовать плотные матовые текстуры без надобности — они «забивают» кожу.
Темные круги под глазами — это не приговор и не причина волноваться. С грамотным подходом, правильными средствами и нежным уходом можно добиться эффекта свежего, отдохнувшего взгляда даже после бессонной ночи. Главное — не маскировать все сразу, а понимать, что и зачем вы делаете.