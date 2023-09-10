Семь бьюти-мифов, от которых пора избавиться

Некоторые из этих мифов появились недавно, но есть среди них и те, которые вводят многих женщин в заблуждение годами.

Действительно ли кожа привыкает к крему, патчи устраняют темные круги под глазами, а жирную кожу нужно чаще очищать? Популярные бьюти-мифы развеял врач-косметолог, дерматовенеролог Анна Кравчук.

Кожа привыкает к крему

Функция крема – увлажнять кожу. Увлажняющий крем – не антибиотик, чтобы вызывать привыкание. В его составе присутствуют влагоудерживающие, смягчающие, регенерирующие ингредиенты. Работает он на поверхности кожи, то есть на эпидермисе, в отличии от сыворотки. Подбирается по типу кожи. При желании вы можете поменять зимний крем плотной консистенции на летний легкий крем-флюид. Приобрести крем другого производителя или вовсе прекратить им пользоваться.

Увлажняющий крем не омолаживает – он профилактирует появление морщин. Укрепляет гидролипидную мантию, сглаживает ороговевшие чешуйки, защищает кожу от обветривания.

После "уколов красоты" кожа растягивается

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В зависимости от процедуры в "уколах красоты" может присутствовать ботулинический токсин типа А, коллаген, гиалуроновая кислота, пептиды, аминокислоты, витамины. Один компонент или комбинация нескольких.

"Уколы красоты" питают кожу полезными веществами, активизируют выработку коллагена и эластина, расслабляют перенапряженные мышцы, воссоздают утраченный объем тканей. Спустя 3-12 месяцев после процедуры составляющие "уколов красоты" выводятся из организма. Кожа не растягивается и не обвисает, а возвращается в свое первичное состояние. Если вы сделали мезотерапию единожды, вам не придется делать ее повторно от безысходности.

Вода предотвращает возникновение морщин

Вода – основной элемент человеческого организма. Присутствует в клетках и тканях. Обеспечивает работу всех органов и систем. Контролирует терморегуляцию и водный баланс. Пить воду жизненно необходимо, но это никак не влияет на процесс образования морщин.

На их образования влияет:

генетическая предрасположенность;

тип кожи и тип старения;

ультрафиолетовые лучи (фотостарение);

отсутствие домашнего ухода;

образ жизни и привычки – курение, дефицит сна, витаминов и микроэлементов, злоупотребление сладким (происходит гликация, то есть засахаривание коллагеновых волокон).

Патчи избавляют от темных кругов под глазами

Темные круги под глазами появляются из-за:

анатомически тонкой кожи в этой зоне – просвечиваются кровеносные сосуды и круговая мышца глаз;

возрастного истончения жировой прослойки в области глаз – с возрастом жир мигрирует вниз, жировая прослойка "худеет", что приводит к просвечиванию сосудов и круговой мышцы глаз;

гиперпигментации;

дефицита сна и отдыха.

Патчи локально увлажняют и охлаждают кожу, но не повышают ее плотность. Не увеличивают жировую прослойку в области глаз. Темные круги можно убрать при помощи консилера, осветляющей мезотерапии, контурной пластики.

"Увлажняющее" масло лучше любого крема

Базовое растительное масло состоит из жиров. Когда мы наносим его на здоровый эпидермис длительное время, жиры масла встраиваются в жиры кожи, нарушая или разрушая липидный баланс. Появляется ощущение сухости и стянутости. Масло не содержит воду, поэтому отлично смягчает и питает кожу, но не увлажняет.

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Натуральные растительные масла можно использовать курсом при повреждении липидного слоя. Для восстановления кожи после солнечных ожогов и питания волос. При беременности, чтобы избежать появления растяжек.

Наносятся масла на чистую, слегка влажную кожу легкими вбивающими движениями. Спустя 10-15 минут остатки масла убираются сухой салфеткой.

Тип кожи можно поменять

Традиционно выделяют четыре типа кожи – нормальный, комбинированный, сухой, жирный. За тип кожи отвечает генетика. Но в процессе жизни, например, комбинированная кожа может стать чувствительной, проблемной, обезвоженной, склонной к жирности. Происходит это из-за применения неподходящей косметики, гормональных нарушений, дефицита витаминов и микроэлементов, развития заболеваний внутренних органов и др.

Поменять жирную кожу на сухую невозможно. Как и сухую на жирную. Но устранить чувствительность, обезвоженность, наладить выработку кожного сала возможно.

Жирную кожу нужно интенсивно очищать и скрабировать

Если очищать жирную кожу до скрипа, сальные железы будут вырабатывать кожное сало интенсивнее. Себум – естественный крем кожи, который увлажняет ее и защищает от вредоносных микроорганизмов. Когда мы убираем кожное сало полностью, сальные железы воспринимают это, как сигнал усилить защиту (и правильно делают).

Очищать любую кожу необходимо утром и вечером. Роговые чешуйки отшелушивать раз в 10-14 дней, используя мягкий пилинг или гоммаж. Если вас смущает сальный блеск, пользуйтесь матирующей пудрой и матирующими салфетками.

Любите себя и свою кожу!

Больше советов о красоте и здоровье читайте на странице Анны Кравчук instagram.com/dr.annakravchuk

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