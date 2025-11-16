"Сэндвич" метод мытья волос: хитрость, которая сделает их мягкими и блестящими / © Credits

Реклама

Трендовый лайфхак, который произвел фурор среди стилистов и блогеров — «сэндвич» метод, который легко повторить дома, об этом рассказало издание Real Simple.

Это простая техника мытья волос, которая позволяет сбалансировать очищение кожи головы и сохранение влаги по длине. Последовательность такова: сначала наносите кондиционер на влажные волосы, затем смываете его и моете волосы шампунем, а после — еще раз кондиционером.

Этот метод создает маленький «влажный сэндвич» вокруг прядей, который защищает середину волоса и кончики от пересушивания.

Реклама

Как это работает

Основная цель — сбалансировать уход, хорошо очистить кожу головы и не лишать волосы влаги. Кондиционер, нанесенный перед шампунем, создает защитный слой, который:

предотвращает ломкость и повреждение волос,

делает их более мягкими и гладкими,

уменьшает пушистость и эффект «кудрявой соломы»,

продлевает жизнь цвета на окрашенных волосах.

Регулярное применение метода помогает поддерживать кончики здоровыми и даже сокращает потребность в частой стрижке.

Кому подходит «сэндвич метод»

Метод подойдет, если:

корни быстро становятся жирными, а кончики сухие;

волосы окрашены или осветлены;

волосы вьющиеся или волнистые;

вы часто пользуетесь стайлинговыми средствами или моете ежедневно голову.

Для обладательниц тонких или тяжелых волос можно уменьшить количество кондиционера или выбрать легкую формулу без силикона.

Реклама

Кому не подходит метод

Если кожа головы очень жирная и волосы практически не сохнут на концах, двойное кондиционирование может быть лишним. В остальных случаях метод безопасен и легко адаптируется под любой тип волос.

«Сэндвич» метод — это маленькое изменение в ежедневном ритуале, которое дает большой результат, а именно, здоровые, мягкие, блестящие волосы без пересушенных концов.