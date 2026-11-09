Женщина моет волосы в душе / © Credits

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Большинство из нас годами выбирает шампуни наобум, ведомые красивыми обещаниями вроде «для объёма» или «от секущихся кончиков». Но правда в том, что неправильно подобранный шампунь — это прямой путь к проблемам с кожей головы и даже выпадению волос.

Как выбрать «свое» средство и не стать жертвой маркетинга, объясняет врач-дерматолог и основательница бренда BOGIKA Ева Галайда.

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Золотое правило дерматолога: что на самом деле моет шампунь

Самая распространённая ошибка, которую допускают почти все, — это выбор шампуня в зависимости от длины волос.

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Запомните главное правило: шампунь всегда подбирается исключительно в соответствии с типом вашей кожи головы! А вот за длину, питание и кончики волос отвечают кондиционеры, маски и сыворотки.

Кожа головы — это живой орган, выделяющий кожное сало (себум). А волосы по длине — это ороговевшие клетки. Представьте: у вас жирная кожа головы, но сухие, окрашенные кончики. Вы покупаете питательный шампунь «для сухих волос». Что происходит? Ваши корни перенасыщаются маслами, поры забиваются, и кожа головы быстро становится жирной.

Три формата шампуня: жидкий, твердый или сухой?

Сегодня на полках можно найти шампуни в трёх форматах, и каждый из них имеет своё чёткое назначение.

1. Жидкий шампунь (классика)

Это тот шампунь, к которому мы все привыкли. Он на 70–80% состоит из воды и очищающих веществ.

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Если он сульфатный (хорошо пенится): идеально подходит для жирной кожи головы или для тех, кто часто использует лаки и пенки. Он отлично смывает всю грязь.

Если он безсульфатный (пенится слабее): это очень деликатное очищение. Такой шампунь подходит для чувствительной, сухой кожи головы, а также для ежедневного мытья или после процедур кератина или окрашивания.

Примеры: на полках аптек можно найти как классические сульфатные шампуни для жирной кожи, так и мягкие безсульфатные формулы для чувствительной кожи головы — например, в линейке Vichy Dercos.

Шампунь Vichy Dercos

2. Твёрдый шампунь (концентрат, а не мыло)

Многие боятся твердых шампуней, думая, что это просто обычное мыло, которое пересушит кожу. Но это миф!

Обычное мыло в брусочках имеет щелочную среду и очень агрессивный состав, который действительно повреждает волосы.

Современный качественный твердый шампунь — это концентрированные, очень мягкие очищающие компоненты, спрессованные в брусочек без воды (как, например, в BOGIKA, где формула максимально насыщена растительными пудрами и экстрактами и, благодаря отсутствию водной фазы, вообще не требует синтетических консервантов).

Он удобен в путешествиях, не занимает места, экологичен (без пластиковой бутылки) и очень экономичен: один брусочек заменяет 2–3 обычные бутылки.

Пример: твердые шампуни SMART SHAMPOO BAR от BOGIKA обладают «smart-формулой» для глубокого, но бережного очищения кожи головы, которая снижает жирность и частоту мытья.

Твердые шампуни BOGIKA

3. Сухой шампунь (это средство первой помощи, а не ежедневная процедура)

Важно понимать: сухой шампунь не моет голову! Это пудра или аэрозоль, который действует как губка — просто впитывает излишки жира с корней.

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Когда это допустимо: у вас форс-мажор, нет воды, вы в дороге или нужно быстро привести прическу в порядок перед важной встречей.

В чём риск: если пользоваться им постоянно вместо мытья водой, пудра смешивается с кожным салом и грязью, забивая поры. Кожа не дышит, появляются перхоть, зуд, и волосы могут начать выпадать.

Рекомендация: используйте сухой шампунь время от времени и обязательно в тот же день тщательно смывайте его обычным шампунем.

Примеры: сухие шампуни в виде спрея-аэрозоля — Davroe Revive Dry Shampoo, Oribe Gold Lust Dry Shampoo.

Сухой шампунь Oribe Gold Lust

Как подобрать шампунь в зависимости от типа кожи головы

Итак, как определить свой тип кожи и что выбрать?

Жирная кожа головы: волосы становятся жирными у корней уже к вечеру или на следующее утро.

Вам понадобится: шампунь, который качественно очищает (можно с сульфатами). Также для этого типа отлично подойдет твердый шампунь или их сочетание: можно чередовать привычное жидкое средство с твердым, чтобы поддерживать свежесть корней и не перегружать кожу. Главное — избегать тяжелых кремовых формул с маслами.

Нормальная кожа головы: вы моете голову раз в 2–4 дня, кожа не чешется, перхоти нет.

Вам понадобится: мягкий базовый шампунь «на каждый день» или твердый шампунь на мягкой основе.

Сухая и чувствительная кожа: после умывания вы ощущаете стянутость, появляется мелкая сухая перхоть (похожая на пыльцу), кожа может реагировать на воду покраснением.

Вам понадобится: деликатный безсульфатный шампунь с успокаивающими компонентами или его чередование с мягким твердым шампунем на основе аминокислот и растительных экстрактов. Такое сочетание бережно удаляет пыль и кожный жир, не нарушает защитный барьер кожи и избавляет от ощущения стянутости.

Важно: если шелушение выражено, появляются желтоватые чешуйки, сильный зуд, покраснение или заметное выпадение волос — это повод обратиться к дерматологу, а не просто сменить шампунь.

Четыре простых совета от врача для красивых волос

Всегда намыливайте голову дважды. В первый раз вы просто смываете грязь, пыль и кожное сало. А во время второго намыливания кожа полноценно очищается, и начинают действовать полезные экстракты шампуня. Мойте только корни. Наносите шампунь исключительно на кожу головы. Чтобы вымыть волосы по длине, вполне хватит той пены, которая будет стекать во время смывания. Никогда не трите пряди, как белье во время стирки! Не забывайте о пилинге. Наша кожа головы, так же как и кожа лица, нуждается в отшелушивании. Раз в 7–10 дней используйте специальный скраб или пилинг для кожи головы — это поможет очистить поры и позволит волосам расти быстрее. Мойте голову по мере необходимости. Главный неэффективный миф — пытаться «приучить» кожу к другой частоте мытья. Это только усиливает закупорку пор и выделение себума.

Секрет красивых волос — это не магия, а правильный подход к уходу за волосами. Выбирайте шампунь с умом, и ваша кожа головы отблагодарит вас густыми и здоровыми волосами!

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