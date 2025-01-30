Шелушение кожи: что это и как его лечить

Шелушение кожи – распространенная проблема, но ее легко избежать, если соблюдать правильный баланс в уходе.

Издание Real Simple рассказало, что такое шелушение кожи, как его лечить и распознать признаки чрезмерного отшелушивания и предотвратить это явление.

Что такое шелушение кожи

Отшелушивание является неотъемлемой частью ухода за кожей, ведь помогает избавиться от мертвых клеток и поддерживать сияющий цвет лица. Однако существует тонкая грань между полезным и чрезмерным отшелушиванием. Многие, когда пытаются быстро устранить сухость, сыпь или тусклость кожи, прибегают к слишком частому пилингу или используют средства с агрессивными компонентами. Это может привести к повреждению природного защитного барьера кожи.

Чрезмерное отшелушивание нарушает баланс кожи, вызывает раздражение, чувствительность и дискомфорт. Если вы чувствуете сухость, шелушение, покраснение или даже жжение после нанесения ухода, возможно, ваша кожа нуждается в восстановлении.

Признаки чрезмерного отшелушивания

Первый признак того, что ваша кожа пострадала от чрезмерного отшелушивания – это неприятные ощущения после нанесения привычных средств ухода. Если ваша кожа начинает печь или щипать при контакте с лосьоном или кремом, это может свидетельствовать о ее чрезмерной чувствительности.

Среди других проявлений могут быть:

Покраснение;

Сухость;

Лущение;

Сыпь;

Воспаление;

Ощущение жжения и повышенной чувствительности.

Как вылечить кожу после чрезмерного отшелушивания

К счастью, кожу можно восстановить, если правильно ухаживать за ней. Достаточно нескольких простых изменений в ежедневной рутине.

Прекратите использовать раздражающие средства. Временно отказаться от активных ингредиентов, которые могут вызвать раздражение: ретиноидов, витамина С, AHA- и BHA-кислот. Хотя обычно эти компоненты полезны, при заживлении кожи они могут лишь усилить ее чувствительность. Сделайте перерыв в скрабировании. Если ваша кожа чрезмерно сухая и шелушащаяся, может возникнуть соблазн еще больше ее отшелушивать, чтобы избавиться от сухих участков. Однако это только усугубит ситуацию. Следует сделать паузу в пилинге и позволить коже восстановиться естественным образом. Перейдите на успокаивающий уход. Увлажнение является ключом к заживлению поврежденной кожи. Выбирайте кремы с керамидами, ниацинамидом, гиалуроновой кислотой, маслом жожоба или экстрактом алоэ. Если ваша кожа не подвержена высыпаниям, можно использовать густые мази, которые помогут удержать влагу. Упрощайте уход. Меньше – значит лучше. В период восстановления кожи следует ограничиться минимальным набором средств: мягкий очищающий гель, глубоко увлажняющий крем и обязательное солнцезащитное средство. Соблюдение базового ухода поможет коже быстрее восстановиться.

Как предотвратить чрезмерное отшелушивание

Чтобы избежать проблем в будущем, следует правильно подобрать метод отшелушивания в соответствии с типом кожи и временем года.

Выбирайте средства в соответствии с типом кожи

Жирная или проблемная кожа: лучше всего подойдут средства с салициловой кислотой.

Сухая кожа: следует использовать эксфолианты с дополнительными увлажняющими компонентами.

Чувствительная кожа: вместо агрессивных кислот выбирайте полигидроксикислоты (PHA), которые оказывают более мягкое действие.

Регулируйте частоту отшелушивания

В начале следует отшелушивать кожу дважды в неделю и постепенно увеличивать частоту, если она хорошо переносит процедуру. Жирная кожа может потребовать эксфолиации три-четыре раза в неделю, тогда как чувствительная – не чаще одного раза.

Увлажняйте и защищайте от солнца

Наносите увлажняющий крем после каждого умывания и обязательно используйте солнцезащитный крем SPF 30 и выше. Это предотвратит обезвоживание и защитит кожу от вредного воздействия ультрафиолета.

Когда обращаться к специалисту

Даже если после корректировки ухода ваша кожа остается раздраженной, сухой или склонной к высыпаниям, следует проконсультироваться с дерматологом. Врач поможет определить причину проблемы и подобрать индивидуальное лечение.

Выбирайте мягкие методы отшелушивания, не перегружайте кожу агрессивными средствами, увлажняйте и защищайте ее от внешних факторов. И помните, красота вашей кожи начинается с любви к себе.

Мы также писали о том, как очистить кожу от черных точек.

Читайте также: