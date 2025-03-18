Шесть распространенных ошибок во время душа, которые приводят к проблемам с кожей

Красота лица и шеи всегда была в центре внимания индустрии красоты, но недавно уход за телом стал становиться таким же важным. Кожа тела требует особого ухода, ведь это наш самый большой орган. Сейчас появляется все больше средств, содержащих активные ингредиенты, которые борются с проблемами как акне, дерматит и кератоз пиларис.

Об этом пишет In Journal.

Ошибки, которые мы делаем во время душа

Прежде чем использовать продукты с активными ингредиентами, проверьте, не совершаете ли вы некоторые основные ошибки. Мы уже писали о самых распространенных ошибках, которые мы совершаем, нанося лосьон на тело, а на этот раз наш фокус на душе. Продолжайте прокручивать.

Умывание лица горячей водой приводит к высушиванию кожи и появлению красных пятен, а также ухудшает определенные состояния, такие как воспалительные процессы или розовая сыпь. Похоже, это касается и кожи тела. Горячая вода практически смывает природные масла, липиды и кератин, которые играют важную роль в сохранении воды в коже. Следовательно, кожа становится сухой и раздраженной, что может привести к ряду проблем, особенно если вы привыкли долго находиться под душем.

Используете губки и спонжи для мытья тела

Агрессивные спонжи, особенно сети для мытья тела, создают на коже микротрещины, из-за которых она становится более уязвимой к инфекциям и акне. Размазывание и легкое трение геля для душа рукой вполне достаточно, а раз в неделю можно сделать механический пилинг всего тела, чтобы убрать мертвые клетки из кожи.

Не до конца смываете бальзамы и маски для волос с тела

Мы уверены, что каждая женщина после мытья нанесет бальзам или маску на волосы, а затем, не смыв, уходит под душ. Однако это возможно только при условии, что вы тщательно смоете эти продукты, чтобы они не оставались на коже. В противном случае их остатки могут привести к появлению акне и черных точек, поэтому многие специалисты советуют начинать душ только после того, как вы смыли все продукты с волос или мыть волосы отдельно.

Моете лицо под душем

Если вы хотите подольше сохранять тонус кожи лица, лучше всего приучить себя умыться холодной или теплой водой. В этом контексте вода под душем обычно слишком горяча для кожи лица и может ее высушить.

Не используете подходящие продукты для душа

При выборе продуктов для душа важно учитывать тип вашей кожи и pH этих средств, чтобы они не содержали агрессивных ингредиентов, которые могут высушить кожу. Это особенно важно для людей с сухой и чувствительной кожей. Выбирайте обогащенные формулы с гидратирующими свойствами, подобно тому, как вы выбираете гели для умывания лица.

Вытираете тело полотенцем

Всем нам случается, что в спешке мы вытираем тело полотенцем, чтобы быстрее высушить кожу и пойти дальше, но это трение слишком агрессивно для кожи. Вместо этого следует осторожно промокать кожу полотенцем, а затем нанести увлажняющее средство, пока кожа еще влажная. Это позволяет сохранить влагу в коже, а благодаря пару в ванной увлажняющие средства проникают глубже в кожу.

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