Шея стареет первой: как сохранить молодость и упругость кожи

Мы так привыкли ухаживать за кожей лица, что часто забываем о шее, а зря.

Станислава Бондаренко
Шея стареет первой: как сохранить ее молодость и упругость кожи

Именно шея первой выдает возраст: тонкая, нежная и с меньшим количеством желез, она быстро реагирует на потерю коллагена и солнечное воздействие. В результате имеем морщины, провисание и тусклый цвет. К счастью, издание Real Simple рассказало, что даже простые ежедневные ритуалы могут отсрочить появление возрастных изменений и подарить коже шеи ухоженный вид.

  • Ежедневное очищение. Кожу под подбородком и на груди следует мыть ежедневно вместе с лицом. Макияж, пыль и загрязнения оседают именно здесь. Для деликатного ухода используйте мицеллярную воду или легкие очищающие тоники.

  • Солнцезащитный крем — обязательно. Солнце разрушает коллаген и вызывает пигментацию. Наносите SPF 30+ ежедневно и обновляйте каждые 2-4 часа, особенно если находитесь на улице или потеете.

  • Антиоксиданты утром. Сыворотки с антиоксидантами защищают кожу от свободных радикалов. Потратьте 15 секунд на шею во время утреннего ухода, это значительно замедлит старение.

  • Легкий ретиноид на ночь. Ретиноиды стимулируют выработку коллагена, но кожа шеи тонкая и чувствительная. Выбирайте мягкие формулы или разбавляйте сыворотку кремом.

  • Крем для шеи. Специальные кремы более густые и питательные, компенсируют недостаток желез и помогают поддерживать эластичность. Наносите движениями снизу вверх дважды в день.

  • Профессиональные процедуры. Если кожа шеи уже потеряла упругость, помогут салонные процедуры. Увлажняющие и оксигенирующие фейс-процедуры улучшают текстуру и повышают эффективность косметики. Микронидлинг и радиочастотная терапия стимулируют выработку коллагена, подтягивают кожу и выравнивают пигментацию. Лазеры борются с покраснениями и пятнами, вызванными солнцем.

Уход за шеей — это не сложно, немного внимания к этой нежной области ежедневно подарит вам дольше молодой и ухоженный вид. Эти простые шаги в вашем бьюти-ритуале, и шея будет оставаться одной из ваших лучших «визитных карточек».

