Шея стареет первой: как сохранить молодость и упругость кожи

Именно шея первой выдает возраст: тонкая, нежная и с меньшим количеством желез, она быстро реагирует на потерю коллагена и солнечное воздействие. В результате имеем морщины, провисание и тусклый цвет. К счастью, издание Real Simple рассказало, что даже простые ежедневные ритуалы могут отсрочить появление возрастных изменений и подарить коже шеи ухоженный вид.

Ежедневное очищение. Кожу под подбородком и на груди следует мыть ежедневно вместе с лицом. Макияж, пыль и загрязнения оседают именно здесь. Для деликатного ухода используйте мицеллярную воду или легкие очищающие тоники.

Солнцезащитный крем — обязательно. Солнце разрушает коллаген и вызывает пигментацию. Наносите SPF 30+ ежедневно и обновляйте каждые 2-4 часа, особенно если находитесь на улице или потеете.

Антиоксиданты утром. Сыворотки с антиоксидантами защищают кожу от свободных радикалов. Потратьте 15 секунд на шею во время утреннего ухода, это значительно замедлит старение.

Легкий ретиноид на ночь. Ретиноиды стимулируют выработку коллагена, но кожа шеи тонкая и чувствительная. Выбирайте мягкие формулы или разбавляйте сыворотку кремом.

Крем для шеи. Специальные кремы более густые и питательные, компенсируют недостаток желез и помогают поддерживать эластичность. Наносите движениями снизу вверх дважды в день.

Профессиональные процедуры. Если кожа шеи уже потеряла упругость, помогут салонные процедуры. Увлажняющие и оксигенирующие фейс-процедуры улучшают текстуру и повышают эффективность косметики. Микронидлинг и радиочастотная терапия стимулируют выработку коллагена, подтягивают кожу и выравнивают пигментацию. Лазеры борются с покраснениями и пятнами, вызванными солнцем.

Уход за шеей — это не сложно, немного внимания к этой нежной области ежедневно подарит вам дольше молодой и ухоженный вид. Эти простые шаги в вашем бьюти-ритуале, и шея будет оставаться одной из ваших лучших «визитных карточек».