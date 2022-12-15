Синяки под глазами: причины появления и способы устранения

Синяки под глазами могут появляться и пропадать, а могут портить вам настроение каждый день.

О причинах появления темных "меток" и методах борьбы с ними рассказал врач-косметолог, дерматовенеролог Анна Кравчук.

Причины появления синяков под глазами

Синяки под глазами - это потемнение цвета кожи, при котором человек с понедельника по воскресенье выглядит уставшим.

Основные причины появления темных кругов под глазами:

анатомически тонкая кожа в этой зоне;

возрастное истончение жировой прослойки;

пигментация;

дефицит сна и стрессы;

глубоко посаженые глаза.

Тонкая кожа. Кожа под глазами тоньше, чем на щеках и лбу. В этой области почти нет сальных желез, но расположена плотная сеть кровеносных сосудов и круговая мышца глаз. Если кожа генетически тонкая или сосуды находятся близко к роговому слою, появляются "вечные" темные круги под глазами.

Цвет круговой мышцы глаз - темно-красный, сосудов - красно-синие. Поэтому синяки темные и выраженные.

Дефицит жира. Также под влиянием естественного старения организма, которое начинается после 25 лет, под глазами постепенно истончается жировая прослойка. Жир, которого в этой зоне и так мало, съезжает вниз. И мы видим все те же кровеносные сосуды и круговую мышцу глаз.

Но если кожа анатомически тонкая, наличие минимального количества жира не спасет ситуацию.

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Пигментация. Пигментация может бывает врожденная и приобретенная. Круги под глазами могут иметь коричневый или желтушный окрас. Это значит, что пигмент меланин вырабатывается в избытке. Главная причина их появления - генетическая склонность к гиперпигментации.

Нехватка сна и прочие проблемы. Нехватка сна и отдыха сказывается на состоянии всей кожи, потому что во сне она обновляется. Отсутствие отдыха приводит к образованию синяков под глазами. Но они не такие темные, как "вечные" синяки, а серые.

Глубоко посаженые глаза создают эффект темных кругов под глазами. То есть их нет, но при определенном освещении, появляется характерная тень.

Способы устранения синяков под глазами

Если причины появления синяков - усталость, стресс и дефицит сна, вас спасет:

восьмичасовой сон и отдых;

патчи;

охлаждающий гель-ролик от темных кругов;

восстанавливающая или укрепляющая сыворотка с гиалуроновой кислотой , коллагеном, витамином С, Е, экстрактами растений и ягод в составе;

, коллагеном, витамином С, Е, экстрактами растений и ягод в составе; консилер.

При тонкой коже или близко расположенных к поверхности эпидермиса сосудов изменить ситуацию может осветляющая мезотерапия и контурная пластика. В первом случае под кожу периодически вводится коктейль из гиалуроновой кислоты, витаминов и аминокислот. Во втором - прозрачный филлер на основе гиалуроновой кислоты в носослезную борозду. В зависимости от состояния вашей кожи эти процедуры устранят синяки под глазами или в несколько раз уменьшат их выраженность. Делаются курсом. Эффект сохраняется от 6 до 12 месяцев.

Для поддержания кожи в нормальном состоянии я рекомендую пользоваться профессиональным кремом для зоны вокруг глаз и патчами. Синяки маскируйте консилером.

Гиперпигментация убирается при помощи осветляющих кремов, сывороток, пилингов.

Это может быть, например, пилинг на основе трихлоруксусной кислоты (ТСА). Он выравнивает рельеф кожи, устраняет выраженность пигментации и мелких мимических морщин. Глубину пилинга определяет врач-косметолог, исходя из особенностей вашей кожи.

На заметку:

отечность и грыжи под глазами - это не синяки;

массаж, кубики льда и правильное питание не устраняют темные круги под глазами, если их появление связано с генетикой и тонкостью кожи;

появление синяков под глазами может быть связано с болезнями сердечно-сосудистой системы, почек, печени. Поэтому если у вас внезапно появились синяки под глазами, после консультации косметолог отправит вас на осмотр к терапевту и на сдачу анализов.

Любите себя и свою кожу!

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