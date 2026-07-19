Слепота из-за подстригания ресниц: новый опасный тренд в TikTok

Слепота из-за подстригания ресниц / © Credits

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Социальные сети регулярно диктуют новые стандарты красоты. Сегодня пользователи экспериментируют с прическами, самостоятельно корректируют брови, удаляют волосы на различных участках тела, а теперь дошли и до ресниц, об этом сообщило издание Cleveland Clinic.

Новый тренд из TikTok призывает подстригать ресницы, чтобы они выглядели короче. Некоторые блогеры утверждают, что длинные ресницы делают мужское лицо слишком «женственным», поэтому ножницы якобы помогают изменить внешность.

Впрочем, врачи призывают даже не думать о таком эксперименте. Дерматолог Стефани Тровато объяснила, почему подстригание ресниц — одна из самых опасных косметических привычек, которые набирают популярность в соцсетях.

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Опасность подстригания ресниц

По словам врача, медицинские специалисты, как правило, не рекомендуют подстригать ресницы, ведь у них есть естественный цикл роста, и они редко отрастают настолько длинными, чтобы это действительно создавало проблему.

Большинство людей делает это не по медицинским показаниям, а под влиянием социальных сетей или модных тенденций. Но с точки зрения дерматологии и офтальмологии ресницы должны оставаться такими, какими их задумала природа.

Опасный тренд

Самый очевидный риск — вы подносите острые ножницы вплотную к глазу. Даже малейшая неосторожность может привести к травме века или самого глаза. Кроме того, нестерильный инструмент может занести бактерии и вызвать инфекцию. Однако это далеко не все возможные последствия. После подстригания ресниц возрастает риск:

воспаление

инфекций

раздражение глаз

временного ухудшения зрения

развития блефарита — воспаления краев век, требующего лечения

Еще одна проблема, о которой мало кто задумывается, — нарушение целостности слезной пленки. Именно она покрывает поверхность глаза невидимым защитным слоем. Если укоротить ресницы, эта естественная система работает хуже, а это может привести к сухости, зуду и дискомфорту.

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Зачем нам ресницы

Несмотря на то, что многие воспринимают ресницы лишь как элемент внешности, они выполняют важную защитную функцию. Ресницы:

задерживают пыль, мелкий мусор и другие частицы и не позволяют им попадать на поверхность глаза

благодаря естественному изгибу отводят капли пота, воды и другие раздражители от глаз

запускают рефлекс моргания, если к ним что-то прикасается, и защищают глаза от травм

Когда ресницы становятся короче, этот естественный барьер работает значительно хуже. Из-за этого повышается риск раздражения, воспаления и попадания посторонних частиц на поверхность глаза.

Отрастут ли ресницы после подстригания

Хорошая новость — если вы сделали это только один раз и волосяные фолликулы не повреждены, ресницы, скорее всего, отрастут. Однако этот процесс может быть довольно длительным, а новые волоски какое-то время будут выглядеть неравномерно.

Если же регулярно травмировать ресницы, ситуация усложняется. Постоянные механические повреждения, воспаления или инфекции могут негативно влиять на волосяные фолликулы и препятствовать нормальному росту ресниц.

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Еще один распространенный миф также не имеет научного подтверждения, подстригание ресниц не делает их гуще, длиннее или крепче. Врачи подчеркивают, что никаких доказательств того, что после подстригания волоски растут лучше, не существует. Если же хочется сделать ресницы более объемными, безопасными вариантами остаются тушь для ресниц или консультация врача относительно возможных методов стимуляции роста.

Когда следует обратиться к врачу

Иногда проблемы с ресницами действительно требуют медицинского вмешательства. Однако решение об их подстригании или удалении должен принимать только специалист в стерильных условиях. К таким состояниям относятся:

трихиаз — когда ресницы растут в сторону глаза и раздражают роговицу

дистихиаз — наличие двух рядов ресниц, что также может травмировать глаз

трихомегалия ресниц — чрезмерно длинные ресницы, которые мешают зрению или вызывают боль

воспалительные заболевания, в частности глазная розацеа, очаговая алопеция и блефарит, которые могут изменять рост, направление роста или вызывать выпадение ресниц.

Также не стоит откладывать консультацию, если вы заметили:

внезапное изменение длины, густоты или количества ресниц

выпадение или неправильное направление роста ресниц

боль в глазах

покраснение или выделения

ощущение, будто в глазу что-то застряло

затуманивание зрения или повышенную чувствительность к свету

покраснение или отек век

постоянное слезотечение

Желание экспериментировать с внешностью — вполне естественное, однако далеко не все тренды из социальных сетей одинаково безопасны. Подстригание ресниц не сделает их гуще или красивее, зато может лишить глаза естественной защиты и вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

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Если длинные ресницы кажутся вам неудобными или вас беспокоит их вид, лучшее решение — не брать в руки ножницы, а обратиться к дерматологу или офтальмологу. Специалист поможет найти безопасный способ решить проблему без риска для вашего зрения.

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