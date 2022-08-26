Солнечный ожог: первая помощь и правила безопасного пребывания на солнце

Еще 30 лет назад обожженная на солнце кожа считалась предвестником красивого загара. Люди спокойно загорали в солнечный час пик под открытым небом, желая поскорее избавиться от "болезненной" бледности.

Сегодня мы знаем, что не бывает здорового и красивого загара. Есть солнечный ожог с последующим потемнением кожи.

О том, как безопасно для здоровья находиться летом на солнце и что делать при солнечных ожогах, рассказал врач-косметолог, дерматовенеролог Анна Кравчук.

Причины возникновения солнечного ожога

Солнечный ожог – это радиационный ожог кожи UVA и UVB-лучами, при котором в коже накапливается тепло. УФ-лучи повреждают ДНК клеток эпидермиса и дермы. Организм пытается восстановить поврежденные клетки, но так как это невозможно, то он высвобождает маркеры воспаления. Это приводит к расширению сосудов, отеку тканей и болезненному покраснению верхнего слоя кожи.

Ожоги возникают при солнце без солнцезащитной экипировки. Под солнцезащитной экипировкой я имею в виду:

правильно нанесенный солнцезащитный крем.

Один квадратный сантиметр – 2 мг средства.

К примеру, для полноценной защиты кожи лица понадобится примерно ½ чайной ложки;

свободная закрытая одежда светлого цвета, сшитая из натуральных тканей;

головной убор – поля шляпы должны достигать не менее 7,5-8 см;

солнцезащитный зонт.

Продолжительность безопасного нахождения на солнце без использования защитных средств зависит от фототипа кожи. В среднем – не дольше 10-15 минут.

Появление красноты – первый признак повреждения кожи. Затем к этому симптому прилагается:

зуд;

"горение";

отечность – при ожоге 2-й или 3-й степени образуются волдыри, язвы;

повышенная температура тела;

тошнота;

слабость.

Иногда солнечный ожог сопровождается солнечным ударом.

Солнечный удар – это нарушение работы мозга из-за воздействия прямых солнечных лучей на непокрытую головным убором голову. В результате расширяются сосуды, усиливается кровообращение, "отекает" мозг. Солнечный удар и солнечный ожог могут возникать одновременно, если, например, человек находится в течение часа-двух под прямыми лучами солнца. Но это разные состояния. В случае удара страдает мозг. В случае ожога – кожа.

Помощь в случае солнечного ожога

Во время даже едва заметной красноты кожи на открытых участках тела я советую:

спрятаться в рассеянной тени или зайти в помещение, куда не попадают прямые лучи солнца во избежание дальнейшего повреждения кожи;

принять прохладный душ – температура воды должна быть комфортна для тела;

смочить в холодной воде чистое полотенце и приложить к месту ожога.

Если больно принимать душ, можно охладить кожу холодным компрессом;

нанести на сухую кожу D-Пантенол – наносить безобразно каждые 2-3 часа;

увлажнить кожу кремом на водной основе или гелем алоэ – в случае ожога кожа обезвоживается, из-за чего шелушится и чешется.

Увлажняйте кожу до полного обновления – ориентировочно 2-3 недели;

пейте достаточное количество воды – 1,5-2 л, чтобы организм не обезвоживался;

избегайте контакта с солнцем, на улицу выходите в закрытой, свободной одежде темного цвета.

В случае сильной кожных болей, которые мешают двигаться и спать, приобретите крем "Гидрокортизон" (1%).

Головную боль, температуру устраняем "Парацетамолом" или "Ибупруфеном".

Сметана, кефир, йогурт, масло и другие продукты питания на ожоги не наносим. Это жирные продукты, лежащие на коже толстым слоем, не позволяя накопленному в тканях теплу выходить наружу.

Если через 2-3 дня температура, головные боли, тошнота не исчезнут, советую обратиться к врачу.

Также следует обратиться к врачу при солнечных ожогах третьей степени. Симптомами третьей степени ожогов является насыщенно красная кожа, болезненные волдыри, обезвоживание организма, рвота, высокая температура, которую нельзя сбить, озноб.

Берегите себя и свою кожу!

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