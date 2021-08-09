Современная аппаратная косметология может отсрочить поход к пластическому хирургу на 10-15 лет, — Мария Федчук

Аппаратная косметология во всем мире развивается сегодня семимильными шагами.

Ученые разных стран усердно работают над разрешением извечной задачи "как сохранить молодость", и делают в этом невероятные успехи. Уже сейчас комбинация качественной аппаратной косметологии и инъекционных методик на фоне поддержания максимально ресурсного состояния организма может отсрочить поход к пластическому хирургу на 10-15 лет либо и вовсе заменить собой такую необходимость.

Об этом рассказала доктор anti-age медицины, врач-дерматолог, косметолог Мария Федчук.

Эксперт поясняет, что аппаратная косметология сегодня на пике популярности благодаря тому, что объединяет в себе эффективные методики ухода, восстановления, стимуляции и терапии кожи, направленные в основном на "мощный лифтинг".

"Аппаратные методы косметологии продемонстрировали высокую степень эффективности в антивозрастных программах, даже для пациентов в возрасте 60+. А если мы говорим о своевременной программе, то результаты просто поражают.

После множества аппаратных процедур не требуется никакой реабилитации. Более того, аппаратная косметология универсальна, ведь мы можем использовать одну и ту же технологию для разных участков лица, тела, волос", — рассказывает Мария Федчук.

В аппаратной косметологии есть несколько основных направлений:

механические методы, которые механически снимают верхний слой мертвых клеток и стимулируют обновление кожи, как, например, алмазная микродермабразия

вакуумные методы, которые сегодня комбинируются практически с каждой технологией, что позволяет улучшить микроциркуляцию кожи, а значит, восстановить кровоснабжение и питание

вибрационные методы. Они идеально встраиваются в очень многие технологии, усиливая действие, например, вакуума и радиочастотного лифтинга

электрические методы, где основную роль выполняет электрический поток ионов, как, например, микротоковая терапия, гальванизация, миостимуляция, электропорация

ультразвуковые методы, к которым относится всем хорошо известный ультразвуковой пилинг (ультразвуковая чистку лица), ультрафонофорез (введение веществ с помощью ультразвука). К этой давно изученной технологии сегодня также относиться и SMAS-лифтинг, который использует высоко сфокусированный ультразвук, способный запустить прицельную интенсивную точечную стимуляцию коллагена, а следовательно интенсивный лифтинг тканей. Кавитация также использует ультразвук, что создаёт эффект разрушения жировых клеток.

электромагнитные методы. Используются для стимуляции обменных процессов, уплотнения мышечных волокон различных зон тела, а также мышц тазового дна как у мужчин, так и у женщин. Результаты огромного количества клинических исследований позволяют применять эту технологию для решения самых разнообразных задач.

окситехнологии - это методы, которые используют усиленное давление кислорода для более глубокого введения веществ

световые методы IPL, используют интенсивные вспышки нескольких видов световых волн, что даёт базовые результаты в фотоомоложении, помогает в работе с пигментом и сосудами

световые LED методы, которые широко используются в практике врачей-косметологов для клеточной стимуляции (красный свет) , антибактериального действия (синий свет), усиления оттока лимфы (лимфодренажа), устранения отеков (желтый свет), а также для снятия чувствительности кожи (зелёный свет). Этот метод играет ключевую роль для комбинированной методики - фотодинамической терапии, в которой также используется вещество, активируемое светом.

Мария Федчук рассказала, что сейчас в этом направлении на территории Украины проходят интенсивные клинические исследования, по завершению которых будет представлена уникальная комбинированная технология, позволяющая работать не только с любыми воспалительные заболеваниями кожи всего за 2-3 сеанса, но и стимулировать собственный ресурс стволовых клеток для мощного восстановления.

"Мы будем говорить и о профилактике, и о терапии сложнейших состояний, в том числе и онкопатологий. Забегая немного наперёд, скажу лишь, что - Украине есть, чем гордиться", - сказала врач.

Более детально, Мария Федчук рассказала о радиочастотных методах, лазерной аппаратной косметологии и криотехнологиях.

Радиочастотные методы (RF - radio frequency) могут быть, как абсолютно безболезненными и без реабилитационного периода (поверхностный RF лифтинг), так и быть несколько травматичной процедурой (микроигольчатый RF, канюльный RF). Все радиочастотные методы направлены на глубокий прогрев тканей, стимуляцию выработки коллагена, а при интенсивном прогреве, даже на уменьшение жирового объёма.

"Как следствие мы можем полностью менять структуру лица и тела. Курс неинвазивного (без травмы) RF лифтинга в среднем 8-10 сеансов, который продолжают своё действие ещё 2 месяца. Если мы говорим о микроигольчатом RF, то здесь может быть достаточно и 3 сеансов, но реабилитация будет несколько дней", - поясняет Мария Федчук.

Лазерные методы относятся к световым технологиям, их множество и ключевой момент в том, что лазер - это источник света определенной волны, который поглощается определенным веществом в тканях организма (меланином, гемоглобином, водой и т.д.).

"Именно поэтому на каждый вид лазера есть своё применение, кроме того важна интенсивность лазерного излучения и длительность импульса. Исходя из этого мы получаем совершенно разные результаты.

Например, александритовый лазер с лёгкостью справится с самыми вредными волосками всего за 6 процедур, если в них есть хоть чуточку даже самого незаметного пигмента. Он также уберёт нежелательную пигментацию на лице, но для удаления сосудов никак не поможет. Для таких целей нужен неодимовый лазер, который уберёт нежелательные патологические сосуды часто всего за одну процедуру", - поясняет косметолог.

При этом, одним и тем же лазером можно как убирать волоски, так и стимулировать их рост, оперируя различными параметрами. Поэтому понимать все тонкости работы с лазерами - крайне важно, подчёркивает Мария Федчук.

"Для лазерного омоложения мы можем использовать как травматические методы (CO2 или эрбиевый лазер), так и нетравматические (комбинация неодимового и александритового лазеров). Карбоновый пилинг также проводится с использованием лазерных технологий.

Кроме того, лазеры мы используем при коррекции фигуры, так например, "холодный лазер" способен за одну процедуру убрать лишний 1-1,5 см, а за курс в 10 процедур стабильно от 6-8 см и даже до -15 см в объёме. Есть много нюансов при проведении этой процедуры, поэтому мы комбинируем этот метод и с другими. Кстати, свой авторский протокол ведения пациентов по этой методике со всеми нюансами я представила мировой медицинской общественности ещё в ноябре 2013 года во Флоренции на Конгрессе “Laser Florence”", - рассказала врач.

Что же касается криотехнологий, в которых используется свойство низких температур, то среди самых распространённых процедур пациентам проводят: криолифтинг, криосауна, криолиполиз.

"Действие холода может как улучшить кровоснабжение и обмен веществ (криолифтинг, криосауна), так и остановить обменные процессы (криолиполиз для устранения локального жирового объёма).

Так например, технология криолиполиза даёт нам колоссальный результат уменьшения объёма, потому что под длительным воздействием очень низких температур наши жировые клетки засыпают на 45-60 минут (зависит от зоны), обмен веществ в них полностью угасает, запускается программа саморазрушения жировых клеток, но при этом благодаря специальным защитным мембранам поверхностные слои кожи в абсолютной безопасности. Проходит 1-2 месяца и мы с радостью видим результат, который ранее был доступен только при липосакции. О том, какие меры предосторожности важно учитывать при работе с данной технологией, а также усиленный протокол ведения пациентов на данной технологии я представила в 2015 году на Конгрессе AMWC в Монако и в 2016 году на Конгрессе IMCAS в Париже. Безопасность и результат - это всегда глубокое понимание технологии и молекулярных механизмов нашего организма", - подчёркивает эксперт.

По словам Марии Федчук, среди самых популярных сегодня аппаратных косметологических процедур: RF лифтинг, SMAS-лифтинг, фототерапия, окситерапия, лазерная эпиляция, лазерная терапия пигмента, лазерное омоложение, гидропилинг, криолиполиз, лазерный липолиз и вакуумная микроальвеолярная стимуляция кожи лица и тела.

"Задача аппаратной косметологии в том, чтобы помочь пациенту достичь желаемого результата с минимальными вмешательствами. Сегодня эстетическая медицина позволяет комбинировать множество технологий. Именно это даёт нам максимальный результат за минимальное время" - говорит врач.

Она уточнила, что эффективность процедур во многом зависит не только от правильности назначения и квалификации косметолога, но и от того, какой аппарат, какого производителя используется в работе.

"В нашей клинике “DR. FEDCHUK Premium anti-aging” мы очень тщательно подходим к выбору технологий. С самыми современными аппаратами, инновационными техниками мы знакомимся за пределами Украины, во время различных международных конференций и выставок в Италии, Монако, Франции, Великобритании, США, Кореи и Японии. Эти мероприятия посещаем регулярно как участники, и я с гордостью делюсь своим опытом с иностранными коллегами уже в статусе докладчика. Пациенты в моих стенах всегда получают только лучшую терапию с разных уголков мира, ведь их доверие - это высочайшая ценность, которой я безмерно дорожу.

Очень многое, из того, что сегодня уже есть и работает в украинских клиниках красоты было найдено, протестировано, улучшено и привезено в нашу страну мною лично. Я невероятно горжусь возможностью открывать нашим женщинам новые возможности на пути к сохранению своей молодости. А каждую такую новинку я непременно тестирую на себе.

Будучи доктором в четвёртом поколении, всегда очень тщательно и глубоко разбираюсь в механизмах работы любой аппаратной методики, изучаю все доступные общепризнанные клинические исследования по технологии, оцениваю организм как единое целое, и именно так рождаются все новые и новые протоколы той или иной технологии. Далее - обязательные клинические исследования под моим личным руководством с использованием лучшей мировой диагностической техники, а следующий обязательный этап - это сертификация в Украине", — делится доктор.

По ее словам, далеко не каждый косметологический аппарат может быть эффективен. Очень важно учитывать все особенности организма человека, чтобы достичь результата, усилить его.

"Поэтому всегда медицину нужно ставить на первое место. А маркетинг уже играет самую последнюю роль в выборе технологии, если мы говорим о профессионале. Именно доктор поможет определить ту технологию, которая нужна Вам, а без которой Вы можете обойтись. Ведь, все мы уникальны!", - подытожила Мария Федчук.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку