SPF в ритме города: удобные форматы солнцезащиты на каждый день

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Солнцезащита уже давно перестала быть тем самым кремом, о котором вспоминаем только перед походом на пляж. В городской рутине от SPF хочется примерно того же, что и от остальных средств по уходу: чтобы он легко наносился, хорошо сочетался с макияжем и не затруднял обновление защиты в течение дня.

Поэтому все большее значение приобретает текстура. Сыворотки воспринимаются почти как привычный уход, флюиды легко вписываются в утреннюю рутину, а стики и мисты удобно иметь под рукой в течение дня. Иногда именно формат решает, станет ли солнцезащита постоянной привычкой.

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SPF, напоминающий сыворотку

Сывороточная текстура максимально приближает солнцезащиту к привычному утреннему уходу. Вместо ощутимого кремового слоя — более жидкая текстура, которая быстро распределяется и легко сочетается с последующими этапами ухода. Это особенно актуально в теплые дни или когда под SPF уже нанесены несколько средств.

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Украинская сыворотка Malevich Banana Radiance Serum SPF 50+ как раз создана по этому принципу. Её лёгкая текстура быстро впитывается, а SPF сочетается с ухаживающими компонентами, в частности ниацинамидом и эктоином. В результате солнцезащита воспринимается скорее как еще один привычный этап ухода за кожей, чем как отдельный плотный слой.

Флюид — более легкий вариант классического SPF

Флюид — своеобразная «золотая середина» между классическим солнцезащитным кремом и практически невесомыми текстурами. Он остается полноценным завершающим этапом ухода, но имеет более легкую консистенцию и удобнее сочетается с макияжем.

ELEMIS Pro-Collagen Skin Protection Fluid SPF50 быстро впитывается и может служить основой под макияж. Его удобно наносить в качестве последнего этапа утреннего ухода и сразу переходить к тональному крему или другим средствам, не ощущая плотного слоя на коже.

Компактный формат для обновления защиты

Стик удобен, прежде всего, благодаря своей мобильности. Компактный формат легко помещается в сумку, текстура не разливается, а наносить средство можно непосредственно на кожу. Особенно удобно использовать его на отдельных открытых участках — скулах, носу или лбу.

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Lancôme UV Expert Supra Screen Invisible Sun Stick SPF50 обладает прозрачной текстурой, которая легко скользит по коже и не оставляет заметного белого следа. Сам формат делает его удобным вариантом для тех случаев, когда возвращаться к обычному крему уже не слишком практично.

Средство для восстановления SPF в течение дня

Нанести солнцезащитный крем утром гораздо проще, чем повторить процедуру через несколько часов, особенно когда на лице уже есть макияж. В этом случае спрей позволяет возобновить защиту SPF без дополнительного слоя крема и лишних прикосновений к коже.

Sensilis Never Mist SPF50+ можно наносить в течение дня, в том числе поверх макияжа. Мелкое распыление делает его удобным именно для повторного нанесения — когда не хочется менять уже готовый макияж или возвращаться к привычной кремовой текстуре.

SPF-пудра как часть дневного touch-up

Еще один удобный вариант для дневного обновления солнцезащиты — SPF-пудра. Она легко наносится поверх макияжа, не создает дополнительного кремового слоя и в то же время помогает убрать лишний блеск. Такой формат особенно уместен в течение дня, когда хочется быстро освежить макияж и вернуться к SPF без лишних действий.

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iS Clinical PerfecTint Powder SPF 40 сочетает в себе минеральную солнцезащиту и легкий тонирующий финиш. Она помогает убрать излишний блеск и визуально сгладить поры, а антиоксиданты в формуле дополнительно защищают кожу от воздействия внешних факторов. Несмотря на пудровую текстуру, формула также помогает поддерживать комфорт и увлажненность кожи. А благодаря встроенной кисти пудру удобно держать под рукой и использовать в течение дня.

SPF в виде бальзама для губ

О защите губ легко забыть, хотя они так же регулярно подвергаются воздействию солнца. Бальзам или блеск с SPF удобно вписывается в привычную рутину: его можно наносить так же, как обычное средство для губ, и легко обновлять в течение дня.

LIPSS Lipper SPF 20 сочетает в себе солнцезащиту, ухаживающие свойства и глянцевый финиш. В формуле содержатся церамиды, которые помогают поддерживать защитный барьер губ и уменьшать потерю влаги, а также витамины Е и С. SPF 20 обеспечивает ежедневную защиту от ультрафиолета, поэтому средство одновременно выполняет функцию обычного блеска и дополнительного этапа в солнцезащитной рутине.

В конце концов, универсального формата SPF не существует. Кому-то удобнее начинать утро с сыворотки или флюида, кому-то — носить в сумке стик или мист, а защиту губ легко совместить с привычным бальзамом или блеском. Чем естественнее формат вписывается в вашу повседневную рутину, тем проще пользоваться им регулярно.

В то же время удобство формата не меняет основных правил: SPF для лица и открытых участков кожи важно наносить равномерно и в достаточном количестве, а также обновлять в течение дня. А о губах, которые часто остаются без внимания, тоже стоит помнить и регулярно обновлять средство с солнцезащитой.

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