SPF в тональном креме и пудре: косметолог рассказал, действительно ли он защищает от ультрафиолета

Как правильно пользоваться санскрином и действительно ли тональный крем с солнцезащитными фильтрами надежно защищает кожу, рассказывает врач-косметолог, дерматовенеролог Анна Кравчук.

О чрезмерном влиянии ультрафиолета на кожу

После 25 лет наша кожа начинает "взрослеть". Это необратимый процесс, зависящий от генетики, гормонального фона и общего состояния здоровья человека. Такой тип старения называют хроностарением, или хронологическим старением.

Также на здоровье кожи влияет образ жизни – сон, физическая активность, рацион питания, домашний уход, наличие вредных привычек, таких как курение, ультрафиолет. В одиночку или вместе они ускоряют фотостарение кожи. Но ведущая роль отводится ультрафиолету, который в около 80% случаев ускоряет фотостарение. Авторы некоторых научных исследований считают даже около 90%.

Что с ультрафиолетом не так?

В случае чрезмерного воздействия ультрафиолета:

повреждает ДНК клеток;

выводит из тканей воду;

замедляет в дерме выработку гиалуроновой кислоты, а также коллагена и эластина, формирующих каркас лица;

ослабляет защитный эпидермальный барьер;

ухудшает микроциркуляцию крови;

способствует появлению гиперпигментации и майорских "прыщей" (акне+солнечная аллергия).

Когда я говорю о чрезмерном влиянии ультрафиолета, то имею в виду пребывание под открытым небом как в солнечный, так и в пасмурный день без санскрина и закрытой одежды более 20 минут. В пасмурный день ультрафиолет тоже производится, проходит сквозь облака, достигает поверхности земли и охотно "сжигает" кожу.

О солнцезащитном креме

Солнцезащитный крем может содержать физические или химические фильтры. Физические или минеральные блокируют и рассевают ультрафиолетовые лучи, не позволяя им проникнуть в кожу. Химические, как губка, поглощают, превращая энергию в тепло.

Наличие солнцезащитных фильтров в декоративной косметике – тональных кремах, хайлайтерах, пудрах – обосновано и понятно. Производители пишут, что таким образом вы маскируете эстетические недостатки и надежно защищаете кожу от фотостарения. Но так ли это?

FDA (Food and Drug Administration) рекомендует наносить 2 мг солнцезащитного крема на квадратный сантиметр кожи. Для защиты лица и шеи вам понадобится чайная ложка крема. Теоретически тональный крем можно нанести на кожу в таком объеме, но солнцезащиту нужно обновлять каждые два часа. Даже если вы находитесь в рассеянной тени, под широкополым зонтиком или на террасе – ультрафиолет отражается от стеклянных поверхностей, воды, песка.

Солнцезащитный крем бесцветен и через несколько минут полностью поглощается эпидермисом, поэтому его можно наслаивать, в отличие от тонального крема. Пудру в качестве самостоятельного солнцезащитного продукта использовать я не советую, поскольку она осыпается и нанести ее на кожу в рекомендуемом FDA объеме просто невозможно. Лучший вариант: солнцезащитный крем (кожа уже очищенная, тонизированная, при необходимости увлажненная) – тональный крем – пудра.

Правила использования солнцезащитного крема

1. Наносите крем на кожу за 20 минут перед выходом на улицу, чтобы он поглотился и заработал. Не забывайте о веках, кончике носа, ушах, линии роста волос, затылке и губах.

2. При желании можете отдельно пользоваться бальзамом для губ с SPF.

3. Восстанавливайте солнцезащиту каждые два часа и после каждого погружения в воду.

Для удобства пользуйтесь чайной ложкой или правилом двух пальцев от корейцев. На указательный и средний пальцы (по всей длине) нанесите две щедрые полоски санскрина. Этого количества средства достаточно для защиты кожи лица.

4. Используйте солнцезащитный крем в течение всего года. Зимой ультрафиолет отражается от стеклянных поверхностей и снега.

В 2021 году в Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology вышла статья об исследовании старения. Автор проиллюстрировал свою работу фотографией 92-летней женщины, которая на протяжении 40 лет регулярно наносила солнцезащитный крем на лицо, забывая о шее. Разница между этими участками кожи поразительна.

Поэтому, на мой взгляд, лучшее, что вы можете сделать для своей кожи в домашних условиях сейчас с перспективной на будущее, - это начать пользоваться солнцезащитным кремом.

Берегите себя и свою кожу!

Читайте также:

Источники, использованные в публикации: