Сухость губ: 8 распространенных ошибок, которые могут усугубить проблему

Сухость губ может быть вызвана самыми разными причинами, о многих из которых вы даже не догадываетесь.

Сухие губы – это неприятно. Они пекут всякий раз, когда мы едим что-то соленое, острое или кислое, и трескаются по углам, когда мы говорим или зеваем. И это кроме того, что грубые, шелушащиеся губы могут портить наш внешний вид и способствовать скатыванию помады.

О том, почему наши губы так уязвимы, Woman&Home расспросил экспертов.

В отличие от почти всех остальных участков тела, на наших губах нет сальных или потовых желез — это означает, что они особенно уязвимы к обезвоживанию, поскольку им не хватает естественной защиты и смазки, утверждает Сара Чепмен — профессиональный специалист по уходу за лицом с более чем 20-летним опытом работы. Кожа губ также чрезвычайно тонкая и нежная, что делает их более подверженными стрессам окружающей среды.

И хотя вы можете думать, что знаете, как лучше всего бороться с потрескавшимися губами, многие из нас на самом деле допускают несколько типичных ошибок в этом направлении.

Вы не защищаете губы от холода

Зима не является благоприятным временем для нашей кожи, поскольку, по словам Чепмен, холодная погода может усугубить обезвоживание из-за недостатка влаги в воздухе, сильного ветра и центрального отопления. Все это может нарушить кожный барьер, уменьшив его способность удерживать воду, необходимую нашей коже, чтобы оставаться гладкой, гладкой и комфортной. К сожалению, наши губы в конечном итоге испытывают на себе основную тяжесть побочных эффектов холодной погоды. Отчасти потому, что их кожа тоньше, чем на остальных частях лица, а отчасти потому, что они всегда на виду.

Итак, точно так же, как вы не выходите на лицу зимой без пальто или в дождь без зонтика, убедитесь, что вы защищаете свои губы питательным бальзамом (в идеале с SPF), который действует как дополнительный барьер между ними и внешним миром.

Фото: Credits

Ваш бальзам для губ не работает

Некоторые бальзамы для губ (вазелин) содержат высокую концентрацию нефти, что необязательно является лучшим выбором для очень сухих губ. Петролеум представляет собой тип ингредиента, называемого окклюзионным, и прекрасно справляется с созданием водонепроницаемого барьера на коже, предотвращая потерю влаги. Проблема в том, что он не только ничего не выпускает наружу, но и ничего не пропускает, а это значит, что ваши губы не могут впитывать влагу из атмосферы. В краткосрочной перспективе они могут показаться красивыми, шелковистыми и влажными, но после ваши губы станут такими же сухими, как и до использования бальзама.

Лучший подход — вместо этого использовать бальзам для губ, который содержит комбинацию увлажняющих ингредиентов и окклюзионных веществ, чтобы он мог не только защищать, но и питать губы. Также вы можете попробовать сначала нанести под ваш бальзам для губ питательный крем.

Вы сушите губы матовыми помадами

При создании матовой помады разработчики сосредотачиваются на создании действительно сильного пигмента, который держится на губах в течение нескольких часов, а не на том, чтобы губы были гладкими и мягкими. В результате вы не найдете в составе такой помады много маслянистых ингредиентов, а это означает меньше пользы для наших губ.

Даже если сама помада не сушит губы активно, она все равно может ощущаться так. Матовые помады имеют тенденцию сжиматься по мере высыхания, из-за чего губы могут стать стянутыми. Они также могут накапливаться в линиях обезвоживания и усиливать участки шелушения, чего не может сделать формула блеска или крема. Стойкие матовые помады вызывают сухость, поэтому замените их прозрачными цветными вариантами, богатыми увлажняющими маслами, советует эксперт по красоте Аби Клив. Если вам нравится оттенок матовой помады, но вас не устраивает ее воздействие на губы, нанесите на нее немного бальзама или масла для губ, чтобы избежать сухости.

Вы облизываете губы

Облизывание губ — это естественная реакция, когда они кажутся сухими и стянутыми, поскольку приток влаги приносит мгновенное облегчение, но это не долгосрочное решение. Просто прекратите облизывать губы, рекомендует врач-эстетист и эксперт по губам доктор Тиджион Эшо. Ваша слюна содержит ферменты, которые разрушают естественный липидный барьер губ, что может вызвать сухость, болезненность и воспаление.

Точно так же наша кожа не должна быть постоянно влажной, и сохранение ее влажной при облизывании может увеличить вероятность заражения, что особенно вероятно, если ваши губы уже потрескались и шелушатся.

Фото: Credits

Вы не заботитесь о губах ночью

Ухаживать за губами в течение дня сложно, поскольку они постоянно подвергаются воздействию внешних факторов, таких как холодная погода, центральное отопление и ультрафиолетовые лучи, — все это может сделать их более сухими. Кроме того, любой бальзам или процедуры, которые вы применяете, будут стираться во время еды, питья и разговора.

Нанеся питательный бальзам перед сном, вы сможете противодействовать любой сухости, которая естественным образом возникает в ночное время. Трансэпидермальная потеря воды (влага, испаряющаяся из кожи) также увеличивается на 25% за ночь, поэтому важно обеспечить увлажнение и нанести питательный продукт для губ перед сном, говорит Чепмен. Вы также можете нанести более толстый слой или более тяжелый продукт, чем вам хотелось бы, в течение дня, поскольку вам не придется беспокоиться о том, будет ли он выглядеть слишком жирным, слишком белым или слишком блестящим.

Вы курите

Вряд ли кого-то удивит тот факт, что курение вредно для здоровья в целом, но оно также может быть основной причиной сухости губ. Мы все знаем о пагубном воздействии курения на кожу из-за используемых химических веществ, которые вызывают обезвоживание и истощение уровня витамина С в вашей коже. Без достаточного уровня витамина С наша кожа не имеет достаточной защиты от окружающей среды и не способна эффективно восстанавливаться, а это означает, что губы дольше остаются потрескавшимися и шелушащимися.

Ваша диета требует пересмотра

Красота начинается изнутри, поэтому, чтобы иметь наилучшие шансы на мягкие и гладкие губы, вам нужно правильно питаться. Недостаточное употребление жирных кислот омега-3, которые обычно содержатся в жирной рыбе, такой как лосось и тунец, а также в орехах и семенах, таких как грецкие орехи и семена чиа, также может привести к обезвоживанию, поскольку они необходимы для поддержания здоровья кожи, утверждает Чепмен. Если вы уже страдаете от сухости губ, вам стоит избегать алкоголя, кофеина и соленых обработанных продуктов, поскольку все они способствуют обезвоживанию кожи.

Вам нужно поменять зубную пасту

Зубная паста, которую вы используете, может повлиять на внешний вид и ощущение ваших губ. Многие формулы содержат сульфаты — ингредиент, который также содержится в шампунях и гелях для душа. Это придает им приятную пенистую текстуру, которая оставляет ощущение скрипучей чистоты, но может сильно стягивать и раздражать кожу, с которой она контактирует.

Сульфаты в вашей зубной пасте могут усугубить проблему с губами, говорит Клив. Рассмотрите возможность перехода на формулу, не содержащую сульфаты, или на формулу, рекомендованную для чувствительных десен.

Читайте также: