Сухой шампунь: правила использования, плюсы и минусы

Летом волосы жирнеют быстрее из-за повышенного потоотделения и увеличенной выработки кожного сала.

Когда нужно быстро привести прическу в порядок, нас спасает сухой шампунь. О том, как часто можно им пользоваться и как это делать правильно, чтобы не навредить волосам, рассказал врач-косметолог, дерматовенеролог Анна Кравчук.

Правила использования сухого шампуня

Сухой шампунь – это шампунь в виде порошка или спрея. Он адсорбирует кожный жир, микрочастички грязи и пыли, создавая ощущения чистоты и свежести, но не очищает волосы в классическом понимании этого слова. Спустя несколько часов они опять пожирнеют. Придает волосам ухоженный вид концентрат растительного крахмала из риса или кукурузы, который впитывает жир и грязь.

Для того чтобы добиться эффекта чистоты:

расчешите волосы, чтобы шампунь равномерно распределился по волосам;

3-4 раза встряхните баллон с сухим спреем;

сначала распылите шампунь на загрязненные корни, разделяя волосы на негустые прядки, на расстоянии 15-20 см. В конце – небольшое количество по всей длине, чтобы освежить прическу полностью. Не используйте много средства, чтобы не утяжелить волосы;

чистыми руками распределите шампунь по всей длине волос, мягко массируя кожу, и оставьте на 5-10 минут. За это время сухой шампунь впитает в себя грязь и кожное сало;

расчешите волосы, чтобы вычесать остатки сухого шампуня, и сделайте укладку. Во время вычесывания особое внимание уделяйте околоушной и височным зонам.

Если вы уходите из дома на целый день, возьмите шампунь с собой, чтобы использовать его повторно.

Плюсы и минусы сухого шампуня

Сухой шампунь быстро приводит волосы в порядок, когда у вас нет времени на полноценное мытье волос. Придает прическе легкий, естественный объем. Не оставляет липкости, не требует смывания водой. Им легко пользоваться дома, на работе и в путешествии.

Из минусов:

тальк забивает поры, способствует образованию перхоти и развитию себорейного дерматита.

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После каждого использования сухого шампуня, я советую делать мягкий пилинг кожи головы или мыть голову глубоко очищающим шампунем. Так вы уберете из эпидермиса остатки средства и дадите возможность волосяным фолликулам расти дальше.

Если пользоваться шампунем 2-3 дня подряд без очистки, ороговевшие чешуйки, кожное сало, микрочастицы талька, пыли и грязи смешаются и затвердеют на коже. Затем вся эта субстанция подсохнет и начнет шелушиться;

на темных волосах шампунь может оставлять белый налет;

при длительном использовании сухой шампунь приводит к зуду или раздражению кожи головы, поскольку он обладает подсушивающим эффектом, потере естественного здорового блеска, ломкости волос, нарушению водного баланса.

Я не рекомендую пользоваться сухим шампунем часто или каждый день. Идеальный вариант – раз в неделю или, когда нет возможности помыть волосы привычным способом (например, внезапно отключили воду). Поскольку главная функция обыкновенного шампуня – очищать волосы и кожу головы от загрязнений и ороговевших чешуек. А сухого – маскировать проблему, впитывая кожный жир, и оседая на поверхности кожи.

Я не советую пользоваться сухим шампунем при себорейном дерматите, псориазе, экземе, склонности к образованию перхоти, сухой и чувствительной коже.

Берегите свои волосы!

Больше советов о красоте и здоровье читайте на странице Анны Кравчук instagram.com/dr.annakravchuk

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