Сияющая кожа: что сделать, чтобы она была, как в рекламе

Сияющая кожа – объект гордости и зависти. Ибо если она сияет, значит, излучает красоту и здоровье. Так ли это?

Сияющая кожа излучает здоровье и красоту. В этом нас уверяет реклама и бьюти-эксперты. Но действительно ли это так, благодаря чему сияет кожа и нормально ли, если она не сияет, рассказал врач-косметолог, дерматовенеролог Анна Кравчук.

Сияющая кожа – это кожа, которая словно бы подсвечена изнутри на определенных зонах лица. Это скулы, кончик и крылья носа, межбровная зона, подбородок. Сияние считается признаком красивой и здоровой кожи. А как на самом деле?

Здоровая кожа имеет нормальный кислотно-щелочной баланс (pH), микробиом, микроциркуляцию крови и обмен веществ на клеточном уровне. Производит коллаген, эластин, липиды, кожное сало. Регулярно обновляется. Достаточно увлажненная. Но при этом она может не иметь желаемого сияния.

Потому что чаще всего сияние обеспечивают увлажняющие кремы и сыворотки с микрочастицами золота, серебра, "питательными" маслами. Уходовые средства с плотной структурой, создающие на поверхности эпидермиса тонкую недышащую пленку. Пудра, хайлайтер, консиллер. В некоторых случаях – избыток кожного сала.

Чтобы добиться сияющей кожи, некоторые девушки увлажняют ее дважды подряд или разными средствами. Например, крем плюс "увлажняющее" масло. Если это и работает, то перетягивает кожу.

Задача увлажняющего крема или сыворотки – препятствовать потере влаги с эпидермиса в течение дня/ночи, укреплять гидролипидную мантию и поддерживать микробиомный баланс. Крем наносим точечно на щеки, лоб, подбородок. Втираем легкими, массирующими движениями, двигаясь от центра к периферии: от подбородка до ушей, от крыльев носа до скул и висков. Следовательно, на лице должен возникнуть тонкий, почти неощутимый слой крема.

Задача "увлажняющего" масла – смягчить и успокоить эпидермис. Из-за того, что масло не впитывается кожей полностью, например, на скулах, в течение дня сохраняется мерцающий блеск. В долгосрочной перспективе это может привести к нарушению гидролипидной мантии и обезвоживанию. Проще говоря, кожа привыкнет к готовым, нанесенным на ее поверхность встраиваемым в липидо-эпидермальный барьер липидам и не будет пытаться выработать собственные липиды.

Еще один способ заставить кожу сиять – прием коллагена в виде пищевой добавки. Но готовый капсулированный белок наш организм разрушает, разлагая на аминокислоты. Из этих аминокислот он потом по своему усмотрению строит белки, направляя их туда, где наблюдается самый большой белковый дефицит. И не факт, что – в дерму, где залегают волокна коллагена и эластина.

Если вам все-таки очень хочется иметь сияющую кожу, я советую:

раз в 10-14 дней отшелушивать ороговевшие чешуйки кожи с помощью мягкого пилинга с кислотами в составе;

очищать эпидермис утром и вечером средством для умывания;

пользоваться увлажняющей сывороткой с эффектом мерцания;

периодически делать мезотерапию, биоревитализацию – это процедуры, увлажняющие глубокие слои кожи, а не только роговой слой, как крем или сыворотка;

периодически делать профессиональный пилинг, ультразвуковую чистку, микротоковую терапию, лазерную шлифовку;

стать поклонницей или поклонником профессионального и домашнего массажа;

гулять на свежем воздухе;

есть фрукты, орехи, овощи, продукты, богатые омега-3 кислотами;

подобрать декоративную косметику с эффектом мерцания.

Сияние кожи – условный показатель ее здоровья и красоты. Если вы заботитесь о ней, а она не сияет, как в рекламном видеоролике, с вами и с ней все хорошо.

Любите себя и свою кожу!

Читайте также: