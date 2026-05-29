Темные круги и отеки под глазами: почему они появляются и как от них избавиться

Темные круги и отеки под глазами / © Credits

Кожа вокруг глаз — одна из самых тонких и чувствительных зон лица. Именно поэтому она первой реагирует на усталость, недостаток сна, аллергии или даже неправильное питание.

Как объясняют эксперты издания Cleveland Clinic, припухлость появляется тогда, когда в тканях вокруг глаз накапливается жидкость. Из-за этого возникают отеки, «мешки» и эффект темных кругов.

В большинстве случаев это лишь временная эстетическая проблема. Но если отек не проходит в течение 24-48 часов, офтальмологи советуют обратиться к врачу, ведь иногда причина может быть серьезнее банального недосыпания.

Почему появляются мешки под глазами

Причин на самом деле гораздо больше, чем кажется. Среди самых распространенных:

недостаток сна

аллергия

избыток соли в рационе

раздражение косметикой

курение

возрастное уменьшение коллагена

генетика

ношение контактных линз

задержка жидкости в организме

Врачи также отмечают, что иногда темные круги и припухлость — это особенность строения лица, которую полностью убрать домашним уходом невозможно.

Холод — главный союзник

Один из самых эффективных способов быстро убрать отеки — холодный компресс. Эксперты советуют лечь и положить на глаза полотенце, смоченное холодной водой, на несколько минут. Низкая температура сужает сосуды и помогает уменьшить припухлость.

Также могут помочь:

охлажденные кружочки огурца

холодные чайные пакетики

металлические ложки из холодильника

пакет замороженных овощей, завернутый в полотенце

Если отеки сопровождаются выделениями или раздражением, глаза следует промыть прохладной водой.

Капли и кремы

Если причина — аллергия, могут помочь антигистаминные глазные капли. Но использовать стероидные препараты без рекомендации врача опасно. Офтальмолог Аннапурна Сингх предупреждает, что неправильное использование стероидных капель может даже навредить зрению.

Что касается ухода, дерматологи советуют обращать внимание на кремы с кофеином, ретинолом и компонентами против отеков.

А вот популярный совет из интернета о креме от геморроя врачи категорически не поддерживают. Такие средства могут вызвать раздражение, истончение кожи и даже усилить темные круги.

Привычки, которые ухудшают ситуацию

Иногда проблема не в косметике, а в ежедневных привычках.

Избыток соли задерживает воду в организме, из-за чего утром лицо и зона вокруг глаз могут отекать сильнее.

Курение ускоряет потерю коллагена, а кожа вокруг глаз становится тоньше и уязвимее.

Недосыпание . Врачи рекомендуют спать 7-9 часов в сутки, а чтобы жидкость не накапливалась под глазами, стоит спать с немного приподнятой головой, например, на дополнительной подушке.

Косметика . Тушь, тени и кремы с ароматизаторами или красителями могут вызвать раздражение или аллергическую реакцию. Если есть подозрение, стоит на несколько недель отказаться от продукта и понаблюдать за реакцией кожи.

Контактные линзы Во время раздражения или инфекции глаз контактные линзы могут ухудшить состояние и замедлить выздоровление.

Когда домашнего ухода недостаточно

Иногда у отеков под глазами генетическая природа или они связаны с возрастными изменениями, например, ослаблением кожи или жировыми пакетами под глазами. В таких случаях могут помочь косметологические процедуры:

филлеры с гиалуроновой кислотой

лазерная шлифовка кожи

химические пилинги

блефаропластика — хирургическая подтяжка век

Такие методы помогают выровнять текстуру кожи, стимулировать выработку коллагена и уменьшить эффект уставшего взгляда.

Когда обращаться к врачу

Если отек не проходит более 24-48 часов, сопровождается болью, влияет на зрение, становится сильнее и сопровождается покраснением или выделениями не стоит заниматься самолечением.

Иногда за «безобидными» мешками под глазами могут стоять серьезные офтальмологические проблемы.

Темные круги и отеки под глазами — это не всегда об усталости. Часто организм буквально сигнализирует о стрессе, недостатке сна, аллергии или неправильных привычках. И хотя мгновенного «волшебного» средства не существует, регулярный уход, достаточный сон, меньше соли и грамотный выбор косметики действительно могут заметно изменить вид кожи вокруг глаз.

