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- Косметология
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Топ-10 методов удаления волос на лице
Едва заметен персиковый пушок или темные и густые волоски — у лица каждого человека свое «волосяное» покрытие. Это нормально. Но если вам хочется гладкой кожи и удобного нанесения макияжа — современная косметология предлагает множество решений.
В зеркале иногда появляется не только улыбка — а тонкий пушок над верхней губой, одиночные темные волоски на подбородке или щеках. Это абсолютно естественно, но в то же время очень личный вопрос. Некоторые полностью игнорируют эти мелочи, а некоторые стремятся к гладкой коже. Издание Real Simple собрало самые популярные способы борьбы с нежелательными волосами на лице — от самых деликатных до профессиональных.
Дермапланинг
Деликатный метод, одновременно отшелушивающий кожу и убирающий так называемый «персиковый пух». Профессионал или вы сами стерильным лезвием легко соскребают тончайшие волосики, вместе с мертвыми клетками эпидермиса. Результат — кожа становится гладкой, макияж ложится ровнее.
Плюсы: мгновенный эффект, легкое отшелушение, безболезненно.
Минусы: не подходит для чувствительной или проблемной кожи.
Как часто: каждые 3-4 недели.
Кому не стоит: людям с акне, воспалениями или густыми жесткими волосами.
Бритье
Равно как и дермапланинг, но с использованием обычной бритвы. Подходит для тех, кто хочет скорый результат без похода в салон.
Плюсы: быстро, безболезненно, доступно.
Минусы: кратковременный эффект, возможность раздражений или вросших волос.
Совет: брейтесь только чистой, острой бритвой и в направлении роста волос.
Ваксинг (восковая депиляция)
Горячий или тёплый воск наносится на кожу, после чего резко срывается вместе с волосами. Подходит для верхней губы, подбородка и линии бровей.
Плюсы: удаляет волосы с корнем, эффект до 4 недель.
Минусы: болезненно, возможно раздражение или вросшие волосы.
Совет: перед процедурой хорошо отшелушивать кожу и не загорать через несколько дней после.
Шугаринг
Натуральная альтернатива ваксингу — паста из сахара, воды и лимона, которая удаляет волосы в направлении роста. Менее болезненная и безопасная для чувствительной кожи.
Плюсы: гипоаллергенная, меньше боли, эффект до 4-5 недель.
Минусы: требует сноровки, может не сработать на коротких или очень тонких волосах.
Совет: хорошо для кожи, склонной к раздражению.
Лазерная эпиляция
Инвестиция в будущее — после нескольких процедур волосы перестают расти вовсе или становятся более тонкими и светлыми. Лазер влияет на пигмент в волосяном фолликуле, разрушая его.
Плюсы: длительный или постоянный результат.
Минусы: высокая стоимость, не подходит для очень светлых или седых волос.
Совет: проходите процедуру только у сертифицированных специалистов, особенно для зоны лица.
Электролиз
Самый эффективный метод для всех типов волос, даже самых светлых. В каждый фолликул вводится тонкая игла, уничтожающая корень электрическим током.
Плюсы: подходит абсолютно всем, результат навсегда.
Минусы: длительность процедуры, болезненность, стоимость.
Совет: выбирайте только опытных специалистов во избежание рубцов.
Трединг (ниточное удаление волос)
Древняя техника с Ближнего Востока — тонкая нить скручивается и образует петли, которые выдергивают волоски с корнем. Идеально подходит для коррекции формы бровей и удаления волос над губой.
Плюсы: очень точный метод, подходящий для чувствительной кожи.
Минусы: больно, нуждается в опыте мастера.
Бонус: кожа не травмируется химически или термически.
Эпилятор
Домашнее электрическое устройство, которое механически выдергивает волосы с корнем. Подходит для женщин, которые ищут что-то между воском и бритьем.
Плюсы: долговременный результат, удобство в использовании.
Минусы: может быть больно, возможны раздражение.
Совет: используйте вечером, после процедуры наносите успокаивающий крем.
Кремы для депиляции
Химические средства, растворяющие волосы до самого корня, обеспечивают гладкость на несколько дней. Следует использовать только специальные кремы для лица.
Плюсы: безболезненно, быстро.
Минусы: возможны аллергии или раздражение, неприятный запах.
Совет: обязательно проведите тест на аллергию перед первым использованием.
Рецептурные кремы
Такие средства не удаляют волосы мгновенно, а постепенно замедляют их рост. Самый известный — крем с эфлорнитином, который назначает врач-дерматолог.
Плюсы: волосы становятся тоньше, реже и растут медленнее.
Минусы: требуется время и терпение, эффект сохраняется только при регулярном использовании.
Совет: подходит как дополнение к другим методам, например, после лазера.
Советы
Всегда учитывайте тип кожи, густоту волос и желаемый результат.
Не забывайте о дезинфекции инструментов и успокаивающем уходе после процедуры.
Если у вас есть акне, купероз или чувствительная кожа, лучше проконсультироваться с дерматологом.
Нет универсального способа — все зависит от типа волос, кожи и вашего терпения. Кому-то удобно использовать бритву каждое утро, кто-то выбирает лазер раз в жизнь. Главное — чтобы вам было удобно в своем теле.