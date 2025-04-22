Топ-10 методов удаления волос на лице / © Credits

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В зеркале иногда появляется не только улыбка — а тонкий пушок над верхней губой, одиночные темные волоски на подбородке или щеках. Это абсолютно естественно, но в то же время очень личный вопрос. Некоторые полностью игнорируют эти мелочи, а некоторые стремятся к гладкой коже. Издание Real Simple собрало самые популярные способы борьбы с нежелательными волосами на лице — от самых деликатных до профессиональных.

Дермапланинг

Деликатный метод, одновременно отшелушивающий кожу и убирающий так называемый «персиковый пух». Профессионал или вы сами стерильным лезвием легко соскребают тончайшие волосики, вместе с мертвыми клетками эпидермиса. Результат — кожа становится гладкой, макияж ложится ровнее.

Плюсы : мгновенный эффект, легкое отшелушение, безболезненно.

Минусы : не подходит для чувствительной или проблемной кожи.

Как часто : каждые 3-4 недели.

Кому не стоит: людям с акне, воспалениями или густыми жесткими волосами.

Бритье

Равно как и дермапланинг, но с использованием обычной бритвы. Подходит для тех, кто хочет скорый результат без похода в салон.

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Плюсы : быстро, безболезненно, доступно.

Минусы : кратковременный эффект, возможность раздражений или вросших волос.

Совет: брейтесь только чистой, острой бритвой и в направлении роста волос.

Ваксинг (восковая депиляция)

Горячий или тёплый воск наносится на кожу, после чего резко срывается вместе с волосами. Подходит для верхней губы, подбородка и линии бровей.

Плюсы : удаляет волосы с корнем, эффект до 4 недель.

Минусы : болезненно, возможно раздражение или вросшие волосы.

Совет: перед процедурой хорошо отшелушивать кожу и не загорать через несколько дней после.

Шугаринг

Натуральная альтернатива ваксингу — паста из сахара, воды и лимона, которая удаляет волосы в направлении роста. Менее болезненная и безопасная для чувствительной кожи.

Плюсы : гипоаллергенная, меньше боли, эффект до 4-5 недель.

Минусы : требует сноровки, может не сработать на коротких или очень тонких волосах.

Совет: хорошо для кожи, склонной к раздражению.

Лазерная эпиляция

Инвестиция в будущее — после нескольких процедур волосы перестают расти вовсе или становятся более тонкими и светлыми. Лазер влияет на пигмент в волосяном фолликуле, разрушая его.

Плюсы : длительный или постоянный результат.

Минусы : высокая стоимость, не подходит для очень светлых или седых волос.

Совет: проходите процедуру только у сертифицированных специалистов, особенно для зоны лица.

Электролиз

Самый эффективный метод для всех типов волос, даже самых светлых. В каждый фолликул вводится тонкая игла, уничтожающая корень электрическим током.

Плюсы : подходит абсолютно всем, результат навсегда.

Минусы : длительность процедуры, болезненность, стоимость.

Совет: выбирайте только опытных специалистов во избежание рубцов.

Трединг (ниточное удаление волос)

Древняя техника с Ближнего Востока — тонкая нить скручивается и образует петли, которые выдергивают волоски с корнем. Идеально подходит для коррекции формы бровей и удаления волос над губой.

Плюсы : очень точный метод, подходящий для чувствительной кожи.

Минусы : больно, нуждается в опыте мастера.

Бонус: кожа не травмируется химически или термически.

Эпилятор

Домашнее электрическое устройство, которое механически выдергивает волосы с корнем. Подходит для женщин, которые ищут что-то между воском и бритьем.

Плюсы : долговременный результат, удобство в использовании.

Минусы : может быть больно, возможны раздражение.

Совет: используйте вечером, после процедуры наносите успокаивающий крем.

Кремы для депиляции

Химические средства, растворяющие волосы до самого корня, обеспечивают гладкость на несколько дней. Следует использовать только специальные кремы для лица.

Плюсы : безболезненно, быстро.

Минусы : возможны аллергии или раздражение, неприятный запах.

Совет: обязательно проведите тест на аллергию перед первым использованием.

Рецептурные кремы

Такие средства не удаляют волосы мгновенно, а постепенно замедляют их рост. Самый известный — крем с эфлорнитином, который назначает врач-дерматолог.

Плюсы : волосы становятся тоньше, реже и растут медленнее.

Минусы : требуется время и терпение, эффект сохраняется только при регулярном использовании.

Совет: подходит как дополнение к другим методам, например, после лазера.

Советы

Всегда учитывайте тип кожи, густоту волос и желаемый результат.

Не забывайте о дезинфекции инструментов и успокаивающем уходе после процедуры.

Если у вас есть акне, купероз или чувствительная кожа, лучше проконсультироваться с дерматологом.

Нет универсального способа — все зависит от типа волос, кожи и вашего терпения. Кому-то удобно использовать бритву каждое утро, кто-то выбирает лазер раз в жизнь. Главное — чтобы вам было удобно в своем теле.