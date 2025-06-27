Топ-11 способов остановить преждевременное старение кожи: действенные советы

Топ-11 способов остановить преждевременное старение кожи / © Credits

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Мы все стареем. С возрастом кожа теряет упругость, появляются морщины, она становится тоньше и суше. Этот процесс обусловлен генетикой и называется внутренним (интринсивным) старением. Но есть еще один тип — внешнее (экстринсивное) старение, которое вызывается факторами окружающей среды и образа жизни. Именно его мы можем замедлить.

Издание American Academy of Dermatology Association рассказало о проверенных способах уменьшить или предотвратить преждевременное старение кожи.

Ежедневно защищайте кожу от солнца

Ультрафиолет (УФ) — главный враг молодости кожи. Даже в облачную погоду кожа подвергается воздействию УФ-лучей. Используйте ежедневно солнцезащитный крем с широким спектром защиты, SPF 30 или более, водостойкий.

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Также стоит:

Носить шляпу с широкими полями

Выбирать одежду с меткой UPF (ультрафиолетовая защита)

Избегать пикового солнца (с 10:00 до 16:00)

Загар — нет, автозагар — да

Ни один естественный загар не является безопасным. Все формы — от солнца, соляриев или ламп — повреждают коллаген и ускоряют появление морщин. Если хотите сияющего оттенка — используйте автобронзанты.

Бросьте курить

Курение ухудшает кровоснабжение кожи, снижает уровень кислорода, разрушает коллаген. Кожа у курильщиков часто желтоватая, тусклая, с ранними морщинами вокруг губ и глаз.

Избегайте повторяющихся мимических движений

Морщите лоб, щурите глаза, хмуритесь — со временем мимические линии становятся постоянными морщинами. Чтобы этого избежать:

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Носите солнцезащитные очки

Контролируйте мимику

Расслабляйте мышцы лица

Ешьте здоровую пищу

Овощи, ягоды, орехи, зелень, вода — главные союзники кожи. Зато диета, богатая сахаром, белой мукой и фастфудом, способствует воспалению и ухудшает состояние кожи.

Ограничьте употребление алкоголя

Алкоголь обезвоживает и повреждает кожу, вызывает сухость, потерю упругости, расширение сосудов. Один бокал вина — не катастрофа, но регулярное употребление старит лицо раньше времени.

Регулярно двигайтесь

Умеренные физические нагрузки улучшают кровообращение, стимулируют обмен веществ, уменьшают воспаление. Как следствие — кожа лучше питается и имеет более свежий и упругий вид.

Мойте кожу

Сильное трение и жесткие скрабы повреждают защитный барьер кожи. Пользуйтесь мягкими средствами, без спирта и агрессивных ПАВ и осторожно очищайте кожу руками или деликатной губкой.

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Умывайте лицо дважды в день

Пот, особенно под шлемами или головными уборами, может раздражать кожу и способствовать воспалению. Важно вовремя очищать кожу после тренировок или жары, чтобы предотвратить закупоривание пор.

Увлажняйте кожу

Увлажняющие средства удерживают воду в эпидермисе, делают кожу мягче, эластичнее и визуально моложе. Выбирайте кремы с гиалуроновой кислотой, глицерином, ниацинамидом.

Избегайте продуктов, которые пекут или раздражают

Если средство вызывает жжение, зуд или покраснение, — значит, кожа страдает. А постоянное раздражение ускоряет старение. Исключение — только специальные средства, назначенные дерматологом.

Изменение привычек в любом возрасте дает результат. Даже те, кто уже имеет признаки преждевременного старения, могут значительно улучшить состояние кожи, пересмотрев свой стиль жизни.

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Старение — неизбежно, но как именно мы стареем — зависит от нас. Маленькие ежедневные шаги вроде солнцезащиты, гидратации, отказа от вредных привычек и здорового питания могут изменить не только вид, но и ощущение от себя.

Если вас беспокоит состояние кожи — обратитесь к дерматологу. Индивидуальный подход и правильные привычки — это отражение, которое вам нравится.