Топ-3 способа использования ноготков для здоровья и красоты

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Садовод Jamie Walton рассказал о трех проверенных способах использования календулы, которые помогут вам сохранить здоровье, ухаживать за кожей и даже создать собственную экоткань.

Травяной чай для успокоения тела и души

Сушеные лепестки календулы можно заваривать как целебный чай, который снимает воспаление, способствует детоксикации организма и успокаивает мышцы после физической нагрузки. В народной медицине календула также считается эффективной при простуде, болях в горле и проблемах с пищеварением.

Приготовление:

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Сушеные лепестки календулы 1 ч. л

Кипяток 200 мл

Настаивайте 10-15 мин под крышкой

Совет: для усиления эффекта добавьте ромашку или мяту. Такой напиток прекрасно снимает усталость после напряженного дня.

Календула содержит флавоноиды и каротиноиды, которые обладают антиоксидантным действием. Ее компоненты помогают уменьшить воспаление и ускорить восстановление тканей.

Успокаивающий бальзам для рук из календулы

Частое мытье рук, работа в саду или холодная погода — все это истощает кожу. Календула обладает мощными регенеративными и увлажняющими свойствами, поэтому на ее основе легко приготовить натуральный бальзам для рук, пяток или потрескавшихся губ.

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Рецепт домашнего бальзама:

Сухие лепестки календулы

Кокосовое масло (можно заменить на оливковое)

Настоять смесь на солнце или в теплом месте 3-4 недели. Процедить, перелить в баночку, хранить в холодильнике

Бонус: можно добавить несколько капель эфирного масла лаванды или чайного дерева для аромата и дополнительного антисептического эффекта.

Календула часто используется в натуральной косметике, в частности кремах, масках, тониках, ведь она успокаивает раздражение, борется с высыпаниями и ускоряет заживление кожи.

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Природный краситель

Календула может быть не только лекарственным растением, но и натуральным красителем для тканей. Ее желто-оранжевая гамма дарит нежные солнечные оттенки, особенно на льняных и хлопчатобумажных тканях.

Как красить:

Соберите отцветшие цветы календулы

Засыпьте их в кастрюлю, залейте горячей водой

Варите на минимальном огне 1 час или настаивайте ночь

Добавьте предварительно обработанную ткань (например, с помощью уксуса)

Дайте волокну впитать цвет, затем зафиксируйте его (например, утюгом)

Такой краситель прекрасно подходит для экомоды, hand-made декора и натуральных аксессуаров. Натуральное окрашивание — это не только экологично, но и эстетично. Вы получаете уникальные вещи с живым цветом, который создан природой.

Календула — это не просто цветок. Она может быть вашим:

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травяным врачом

натуральным косметологом

экологическим дизайнером

И все это без химии, сложных рецептов или затрат. Стоит лишь собрать цветы летом, высушить лепестки и в ваших руках настоящее волшебное природное средство.