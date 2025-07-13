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Топ-3 способа использования ноготков для здоровья и красоты
Календула или ноготки — не просто яркое украшение вашего цветника. Это неприхотливое растение с оранжево-желтыми цветами давно признано в фитотерапии благодаря своим противовоспалительным, успокаивающим и антисептическим свойствам, а что самое приятное, использовать его очень просто.
Садовод Jamie Walton рассказал о трех проверенных способах использования календулы, которые помогут вам сохранить здоровье, ухаживать за кожей и даже создать собственную экоткань.
Травяной чай для успокоения тела и души
Сушеные лепестки календулы можно заваривать как целебный чай, который снимает воспаление, способствует детоксикации организма и успокаивает мышцы после физической нагрузки. В народной медицине календула также считается эффективной при простуде, болях в горле и проблемах с пищеварением.
Приготовление:
Сушеные лепестки календулы 1 ч. л
Кипяток 200 мл
Настаивайте 10-15 мин под крышкой
Совет: для усиления эффекта добавьте ромашку или мяту. Такой напиток прекрасно снимает усталость после напряженного дня.
Календула содержит флавоноиды и каротиноиды, которые обладают антиоксидантным действием. Ее компоненты помогают уменьшить воспаление и ускорить восстановление тканей.
Успокаивающий бальзам для рук из календулы
Частое мытье рук, работа в саду или холодная погода — все это истощает кожу. Календула обладает мощными регенеративными и увлажняющими свойствами, поэтому на ее основе легко приготовить натуральный бальзам для рук, пяток или потрескавшихся губ.
Рецепт домашнего бальзама:
Сухие лепестки календулы
Кокосовое масло (можно заменить на оливковое)
Настоять смесь на солнце или в теплом месте 3-4 недели. Процедить, перелить в баночку, хранить в холодильнике
Бонус: можно добавить несколько капель эфирного масла лаванды или чайного дерева для аромата и дополнительного антисептического эффекта.
Календула часто используется в натуральной косметике, в частности кремах, масках, тониках, ведь она успокаивает раздражение, борется с высыпаниями и ускоряет заживление кожи.
Природный краситель
Календула может быть не только лекарственным растением, но и натуральным красителем для тканей. Ее желто-оранжевая гамма дарит нежные солнечные оттенки, особенно на льняных и хлопчатобумажных тканях.
Как красить:
Соберите отцветшие цветы календулы
Засыпьте их в кастрюлю, залейте горячей водой
Варите на минимальном огне 1 час или настаивайте ночь
Добавьте предварительно обработанную ткань (например, с помощью уксуса)
Дайте волокну впитать цвет, затем зафиксируйте его (например, утюгом)
Такой краситель прекрасно подходит для экомоды, hand-made декора и натуральных аксессуаров. Натуральное окрашивание — это не только экологично, но и эстетично. Вы получаете уникальные вещи с живым цветом, который создан природой.
Календула — это не просто цветок. Она может быть вашим:
травяным врачом
натуральным косметологом
экологическим дизайнером
И все это без химии, сложных рецептов или затрат. Стоит лишь собрать цветы летом, высушить лепестки и в ваших руках настоящее волшебное природное средство.