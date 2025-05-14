Топ-6 натуральных средств для здоровья вашей кожи: это все уже есть на вашей кухне / © Associated Press

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Наша кожа — отражение внутреннего состояния организма. Но что делать, когда она «сдает позиции» — сухость, прыщи, зуд или воспаление. Не всегда следует сразу бежать в аптеку. Часто лучшие решения — простые и натуральные. Более того, они могут быть уже у вас дома, об этом рассказало издание Real Simple.

Однако важно помнить: натуральное не всегда означает безопасное. Даже природные компоненты могут вызвать аллергию или раздражение. Используйте средства осторожно, особенно если у вас чувствительная или проблемная кожа, а еще лучше обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Соль эпсома (английская соль)

Действует против: сухости, воспаления, раздражения

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Этот простой минерал, состоящий из сульфата магния, давно используется для ванн, компрессов и скрабов. Магний способствует уменьшению воспаления, расслаблению мышц и восстановлению барьерной функции кожи.

Ванны с Эпсомской солью могут улучшить состояние во время дерматита, псориаза, экземы.

Как использовать:

Ванна: 1 стакан соли на ванну теплой воды, 1-2 раза в неделю.

Скраб: смешайте 3 часа. л соли из ¼ стакана оливкового масла, 5 капель лавандового масла и 1 ч. л заваренного зеленого чая. Массируйте влажную кожу, однако избегайте лица.

Зеленый чай

Действует против: воспаления, тусклости, преждевременного старения, отеков

Зеленый чай — не только напиток долголетия, но и эффективный антиоксидант для кожи. Его главный компонент, EGCG (эпигалокатехин-3-галат), нейтрализует свободные радикалы, успокаивает раздражение и имеет легкий фотозащитный эффект.

Экстракт зеленого чая может уменьшить образование морщин и улучшить упругость кожи.

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Как использовать:

Сделайте натуральный тоник:

¼ стакана зеленого чая

¼ стакана экстракта гамамелиса

по желанию — ¼ стакана розовой воды

Храните в холодильнике до 10 дней. Используйте как освежающий спрей или тоник после умывания.

Мед

Действует против: акне, воспалений, раздражений, сухости

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Мед — природный антисептик с выраженными заживляющими свойствами. Он обладает более высокой антибактериальной активностью благодаря метилглиоксалю. Мед снижает проявления акне, способствует регенерации тканей и защищает от микробов.

Как использовать:

Маска во время акне: смешайте 1 ст. л меда, 1 ч. л порошка зеленого чая, 1 ч. л миндального масла. Нанесите на проблемные участки на 15 мин.

Маска для увлажнения: мед и пюре из половины авокадо и 1 ч. л оливкового масла. Наносите 1-2 раза в неделю.

Овес

Действует против: зуда, экземы, раздражений, ожогов

Овес содержит бета-глюканы, которые успокаивают кожу, удерживают влагу и уменьшают покраснение. Именно поэтому овсяная мука часто входит в состав лечебных кремов для детей и аллергиков. Эффективно во время дерматита, зуда и псориаза.

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Как использовать:

Измельчите овсяные хлопья до состояния муки (½ стакана). Добавьте в ванную с теплой водой. Принимайте 10–15 мин, 2–3 раза в неделю.

Соя

Действует против: гиперпигментации, обезвоживания, фотостарения

Соя содержит изофлавоны — растительные эстрогены, влияющие на упругость, эластичность и цвет кожи. Регулярное местное применение сои может уменьшить пигментацию и сделать тон кожи более равномерным.

Как использовать:

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Очищающее средство: смешайте 4 ст. л соевого молока, 2 ч. л мускатного ореха, 2 ч. л греческого йогурта. Массируйте кожу 1 мин, смойте. Используйте каждый день.

Кокосовое масло

Действует против: сухости, раздражения, шелушения

Этот универсальный продукт обладает антисептическими свойствами, хорошо увлажняет и успокаивает даже очень сухую или чувствительную кожу. Кокосовое масло снижает трансэпидермальную потерю влаги и поддерживает целостность кожного барьера.

Как использовать:

Наносите в качестве увлажняющего крема на ночь или на сухие участки тела.

Можно добавлять в маски или вместо бальзама для губ.

Хотя все перечисленные средства имеют научную основу, обязательно делайте патч-тест перед первым применением, особенно если у вас чувствительная кожа или аллергия. И не забывайте, домашний уход — отличное дополнение, но не альтернатива профессиональной помощи при серьезных заболеваниях кожи.

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