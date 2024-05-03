Топ-7 правил использования солнцезащитного крема: советы дерматолога

Солнцезащитное средство — это продукт необходимый нашей коже для поддержания ее молодости и здоровья, о том, как правильно его наносить и носить расскажет врач-дерматолог.

Солнцезащитный крем – это продукт, защищающий нашу кожу от вредных солнечных ультрафиолетовых (УФ) лучей. Он содержит различные активные компоненты, такие как химические или минеральные фильтры, отражающие УФ-лучи и помогающие сохранить кожу здоровой и молодой. А как правильно его использовать и сколько наносить на кожу, рассказывает в одном из своих последних постов врач-дерматовенеролог и кандидат медицинских наук Виктория Миронюк.

Врач считает, что солнцезащитный крем необходим нашей коже для предотвращения нежелательных ожогов, которые, в свою очередь, могут привести к раку кожи. Как его наносить, смывать или нет, обновлять в течении дня или достаточно капельки на целый день?

Вот советы врача:

1. Нанесение достаточного количества: 2,5 мл – 1 чайная ложка, площадь 4-6 ладоней (лицо и шея)

2. Частота нанесения: если вы планируете быть на улице под палящим солнцем более 2 часов, вы должны обновить средство на коже. Также если вы вспотели, купались, вытерлись руками или полотенцем, нанесите новый слой.

3. Наносите заранее: наносите солнцезащитное средство за 30 минут до выхода на солнце, чтобы позволить ему абсорбироваться в коже и начать работу.

4. Использование водостойкого средства: это не только о купании, но и о поте и кожном себуме. Средство должно быть стойким.

5. Применяйте на все открытые участки кожи: наносите средство на все открытые участки кожи, включая лицо, шею, уши, руки и ноги.

6. Защита от УФ лучей – это не только крем: одежда, шляпа, очки для максимальной защиты от солнечных лучей являются первоочередными.

7. Избегание прямых солнечных лучей: старайтесь избегать выхода на солнце в период максимальной солнечной активности с 10 утра до 4 вечера.

Это простые правила, которые помогут вам сохранить кожу молодой и здоровой, предохранят от красноты, пигментации, пятен на коже и преждевременного старения, даже от рака. Солнцезащитное средство образует барьер на коже, поглощающий или отражающий ультрафиолетовое излучение. Также, обратите внимание, что он помогает сохранить результаты косметологических процедур, таких как пилинги или отбеливающие процедуры, поскольку предотвращает пигментацию и другие повреждения во время восстановления.

Читайте также:

Солнцезащитные очки: зачем носить весной и как выбрать

Без прыщей: 4 золотых правила идеальной кожи.

Мойте более тщательно: врач назвала 5 самых грязных частей тела