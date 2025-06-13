Топ-7 вещей, которые дерматологи категорически не советуют делать с кожей / © Credits

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Есть правила ухода за кожей, с которыми согласятся все профессиональные дерматологи. И сегодня именно о них рассказало издание Women`s Health, а также собрало для вас топ-7 категоричных «нет» от экспертов, которые следует принять во внимание, чтобы не навредить своей коже.

Забудьте о сложных многоступенчатых бьюти-рутинах

Многие считают, что чем больше средств — тем лучше для кожи. Но дерматологи предупреждают: сложные 10-этапные рутины нередко наносят больше вреда, чем пользы.

Не стоит использовать более двух-трех средств одновременно. Слишком много слоев может вызвать раздражение, аллергические реакции, акне и даже ослабить естественный защитный барьер кожи. К тому же далеко не все компоненты могут полноценно поглощаться при таком использовании.

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Совет дерматолога: сосредоточьтесь на основном — это очищение, увлажнение и защита от солнца.

Солнцезащитный крем — обязательный

Как бы банально это ни звучало, но защита от ультрафиолета — главный секрет здоровой кожи. Не тратьте большие деньги на косметику, если не используете SPF. Солнце вызывает фотостарение: пигментные пятна, морщинки, расширенные поры, ломкость сосудов, сухость и увеличивает риск развития рака кожи.

Даже в пасмурные или зимние дни кожа нуждается в защите. Ультрафиолет проникает через облака, стекло автомобиля или офиса и влияет на кожу.

Совет дерматолога: ежедневно используйте SPF 30 или выше с широким спектром защиты (UVA+UVB), даже зимой или во время пребывания в помещении.

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Антибиотические мази — не первая помощь при порезах

Многие по микротравмам используют кремы с антибиотиками. Но некоторые из них, в частности неомицин, часто вызывают контактный дерматит — покраснение, зуд, сыпь.

Никогда не используйте крем с неомицином. Часто они лишь усугубляют ситуацию, вызывают воспаление и аллергии.

Совет дерматолога: при небольших порезах достаточно промыть рану водой с мылом и накрыть стерильной повязкой. За осложнениями — обратитесь к врачу.

Не выдавливайте прыщи — особенно перед сном

Пожалуй, самое распространенное заблуждение, которое мы все хоть раз совершали. Выдавливание акне травмирует кожу, оставляет рубцы, пигментацию и может привести к воспалению. Особенно опасно выдавливать прыщи поздно вечером. Люди уставшие, менее внимательные, легко переусердствовать и оставить глубокие следы.

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Совет дерматолога: вместо выдавливания лучше воспользуйтесь точечными средствами с бензоилпероксидом (до 5%) или специальными патчами. Они помогут подсушить воспаление без риска повреждения кожи.

Не вводите сразу несколько новых средств

Желание сразу попробовать все новинки часто заканчивается раздражением или сыпью и вы не будете знать, какое именно средство вызвало проблему. Всегда тестируйте новый продукт по отдельности. Подождите по меньшей мере 2-3 недели, прежде чем добавлять что-нибудь новое.

Совет дерматолога: вводите одно новое средство постепенно. Начинайте с малого — 2-3 раза в неделю и внимательно наблюдайте за кожей.

Осторожно с гелевыми маникюрами

Гель-лак выглядит эффектно и долго держится. Но дерматологи относятся к нему осторожно. Гелевый маникюр может разрушать ногтевую пластину, вызвать аллергические реакции и раздражение ультрафиолетового света при полимеризации. Снятие геля еще больше повреждает ногти, делает их ломкими и слабыми.

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Совет дерматолога: делайте перерывы между гелевыми маникюрами, используйте уходные масла и укрепляющие покрытия. По возможности — выбирайте обычные лаки.

Избегайте абразивных скрабов и жестких щеток

Жесткие механические очищения больше вредят, чем помогают. Слишком абразивные скрабы повреждают защитный слой кожи, вызывают микротрещины, раздражение и ускоряют старение. То же касается и электрических щеток для лица.

Совет дерматолога: достаточно мягкой очистки с помощью нежных средств, не нарушающих естественный pH кожи. При необходимости используйте химические эксфолианты на основе кислот (AHA, BHA), но осторожно.

Лучший уход за кожей — это простота, системность и внимательность к собственным потребностям. Не все популярные тренды безопасны.

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