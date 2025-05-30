Топ-8 самых эффективных способов убрать отек лица: советы, работающие / © Credits

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Причины возникновения отека могут быть самыми разными — от соленого перекуса перед сном до недостаточного сна, гормональных изменений или даже стресса. Но не стоит паниковать: отеки — явление, которое можно эффективно контролировать, об этом рассказало издание Real Simple.

Что вызывает отеки лица

Отек — это чрезмерное скопление жидкости в тканях лица.

Обезвоживание : парадоксально, но нехватка воды в организме приводит к ее задержке. Тело «накапливает» влагу впрок, в частности в лице.

Избыток соли в рационе: соль притягивает воду, что приводит к отечности.

Алкоголь и кофеин: эти вещества обладают мочегонным действием, выводят влагу из организма и провоцируют обезвоживание.

Недостаточный сон : плохое качество сна нарушает лимфатический дренаж, вызывает припухлость.

Аллергии: иммунная реакция может сопровождаться отеком, особенно в области глаз.

Гормональные изменения, стресс, вне во время сна — также частые виновники отечности.

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Как предупредить появление отечности

Гидратация — ваше все. Пейте воду в течение дня — не только тогда, когда испытываете жажду. Взрослой женщине следует потреблять около 30 мл воды каждый килограмм веса ежедневно. К примеру, при весе 60 кг это около 1,8 л воды. Всегда имейте при себе бутылку с водой — это создает привычку.

Скажите «нет» вечерней соли и алкоголю. Попытайтесь избегать соленых закусок, фаст-фуда и алкоголя после 19:00. Даже один бокал вина может спровоцировать отеки на утро.

Нормализуйте сон. 7–9 часов качественного сна — залог не только отдыха, но и «детокса» организма. Именно ночью запускается лимфатический дренаж мозга (глимфатическая система), влияющий на внешний вид.

Избегайте стресса (по возможности). Хронический стресс вызывает системное воспаление в организме, а также приводит к гормональному дисбалансу. Попробуйте йогу, медитацию или просто 15-минутную прогулку — и уже через неделю заметите разницу.

Контролируйте аллергии. Сезонная аллергия — распространенная причина утренних «мешков» под глазами. Если вы знаете о своей чувствительности — не пренебрегайте антигистаминными препаратами после консультации с врачом.

Правильное положение во время сна. Спите на спине с приподнятой головой. Используйте вторую подушку или специальную ортопедическую. Так жидкость не скапливается в лице из-за гравитации.

Как быстро снять отек, если он уже есть

Даже при лучшей профилактике иногда отеки все равно появляются. Вот как быстро с ними справиться.

Массаж лица. Лимфодренажный массаж провоцирует циркуляцию воды. Делайте легкие движения кончиками пальцев от центра лица к вискам, линии челюсти и шеи. Вам может понадобиться нефритовый или кварцевый роллер. Держите его в холодильнике для усиленного эффекта.

Ледяной компресс или умывание холодной водой. Холод помогает сузить сосуды и снизить отеки. Умойтесь ледяной водой или проведите по лицу кубиком льда — это мгновенно «подтягивает» кожу.

Патчи и маски под глаза. Средства с кофеином, гиалуроновой кислотой или экстрактом зеленого чая не только увлажняют, но и эффективно уменьшают отечность.

Крем для глаз. Ищите кремы с кофеином, пептидами или экстрактом огурца. Металлические аппликаторы не только стильны, но и полезны: они массируют и охлаждают одновременно.

Встаньте и подвигайтесь. После пробуждения следует не оставаться в постели. Небольшая зарядка или хотя бы прогулка по комнате поможет лимфе двигаться и снизит отек.

Если причина — аллергия: примите антигистаминное. Но только после консультации с лечащим врачом. Некоторые препараты могут значительно облегчить симптомы, если причина — пыльца, пыль, шерсть и т.д.

Антиотечный чек-лист

Пейте больше воды

Избегайте употребления соли и алкоголя на ночь

Спите на спине с приподнятой головой

Делайте массаж и используйте холод

Храните патчи и роллеры в холодильнике

Сражайтесь со стрессом — он отображается на лице

Контролируйте аллергии

Будьте активны после пробуждения

Отеки лица — это не катастрофа. С правильным подходом они могут стать редким исключением, а не каждодневным утренним вызовом. И помните, любовь к себе — лучшее косметическое средство.