Тратила около 5 тысяч долларов: пластический хирург рассказал, какие "уколы красоты" делала Кристин Дэвис

Актриса много экспериментировала с филлерами и ботоксом, но, по мнения эксперта, серьезных вмешательств не делала.

С момента выхода сериала "Секс в большом городе" прошло уже 25 лет и, конечно же, главные героини этого проекта с годами сильно изменились, поскольку сейчас им уже за 50 лет. Но также на изменения во внешности повлияли и постоянные инъекции ботокса и филлеров из-за чего у актрис появилось так называемое "филлерное лицо".

Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис, Синтия Никсон и Ким Кэтролл / Фото: Getty Images

Одной из героинь "Секса в большом городе", кто наибольше на себя сейчас не похож, является Кристин Дэвис. Согласно интервью пластического хирурга Ричарда Вестрайха, для издания The US Sun, актриса регулярно делала инъекции и выгляди хорошо.

"Она всегда была с довольно гладкой кожей и постоянно делала ботокс на протяжении многих лет. У нее определенно была ринопластика, когда она была моложе и до того, как стала знаменитой", - сказал он.

Кристин Дэвис / Фото: Associated Press

Кристин Дэвис / Фото: Associated Press

"Кристин делает не так много, как Ким [Кэттролл – ред.], но определенно больше, чем двое других [Сара Джессика Паркер и Синтия Никсон – ред.]. Вероятно, она тратила около 5000 долларов в год в течение 20 лет", - подытожил врач.

Кристин Дэвис / Фото: Getty Images

Тем не менее, сама актриса никогда не отрицала, что пользовалась филлерами и ботоксом. Она также откровенно признавалась, что в какой-то момент переборщила с губами о чем ей откровенно говорилили даже друзья. Также у нее был период в жизни, когда филлеры ей растворяли. А из-за неудачной коррекции Кристин очень переживала, как и из-за реакции общественности через изменения ее внешности. Об этом актриса открыто рассказала в интервью изданию Telegraph.

Кристин Дэвис / Фото: Getty Images

Кристин Дэвис / Фото: Getty Images

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