Уход после ботокса: что стоит знать, чтобы результат был идеальным

Однако, успех процедуры зависит не только от профессионализма врача, но и от того, как вы ведете себя после инъекций. Издание Medical News Today собрало ключевые рекомендации по уходу после ботокса — простые правила, которые помогут избежать осложнений и сохранить желаемый эффект.

Что такое ботокс и почему уход так важен

Ботокс — это торговое название препарата на основе онаботулотоксина А, который временно блокирует сокращение мышц. В медицине его применяют для лечения мигрени, гипергидроза, дисфункции челюстного сустава и других состояний. В эстетической медицине — для уменьшения мимических морщин.

Препарат вводят в очень малых, безопасных дозах, однако в первые часы после процедуры он может смещаться в соседние мышцы. Именно поэтому правильный уход после процедуры — не формальность, а необходимость.

Можно ли прикасаться к лицу после ботокса

Короткий ответ — нет. После инъекций врач обрабатывает кожу антисептиком, чтобы минимизировать риск инфекции. В течение первых 6 часов не рекомендуется касаться лица, умываться или массировать зону инъекций.

Если очень нужно умыться в течение первых суток, используйте чистые руки и стерильную воду, без агрессивных средств.

Макияж после ботокса

Даже если вы пришли на процедуру с макияжем, врач обязательно его снимет перед инъекциями. После процедуры большинство специалистов советуют воздержаться от макияжа минимум 24 часа.

Причина проста — декоративная косметика может занести бактерии в микропроколы, а это повышает риск воспаления. Часто после процедуры врачи рекомендуют солнцезащитный крем SPF 50, чтобы защитить чувствительную кожу от ультрафиолета и преждевременного старения.

Спорт и физическая активность

Физические нагрузки повышают кровообращение и артериальное давление. После ботокса это может привести к:

появления синяков

отеков

миграции препарата в нежелательные зоны

Именно поэтому стоит избегать интенсивных тренировок минимум 48 часов после процедуры. Прогулка — да. Кардио, силовые или йога с перевернутыми позами — нет.

Можно ли ложиться после инъекций

В первые часы — лучше не стоит. Врачи рекомендуют не ложиться и не наклонять голову 2-3 часа после процедуры. Это уменьшает риск того, что ботокс сместится в соседние мышцы.

Алкоголь после ботокса

Научные данные о прямом влиянии алкоголя на ботокс ограничены. Однако большинство медицинских специалистов советуют воздержаться от алкоголя 24-48 часов после инъекций. Причина — алкоголь разжижает кровь, а это может увеличить риск синяков и отеков. Также желательно не употреблять алкоголь за сутки до процедуры.

Чтобы результат был максимально ровным и длительным, специалисты советуют:

не делать косметологические процедуры (чистки, пилинги, массажи) в течение 10 дней

не массировать и не прижимать зоны инъекций 48 часов

избегать активного солнца и сауны в течение 2 суток

не спать в первые 4 часа после процедуры

Ботокс не требует реабилитации, но требует внимательного отношения. Соблюдение простых рекомендаций поможет избежать побочных эффектов и обеспечит естественный, эстетичный результат.

И самое важное правило — всегда следуйте индивидуальным рекомендациям вашего врача. Если что-то вызывает сомнение, лучше спросить, чем экспериментировать. Красота любит не только смелость, но и осознанный уход.