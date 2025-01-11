Уход за кожей: как сделать из авокадо маску для лица

В поисках успокаивающего ухода за кожей, основой которого являются натуральные ингредиенты, маска для лица из авокадо становится привлекательным вариантом. Авокадо содержит множество витаминов и минералов, очень полезных для кожи.

Маски можно приготовить в домашних условиях, а результат не заставит себя долго ждать.

Приготовление маски из авокадо

Извлеките сочную мякоть половины спелого авокадо, положите ее в сосуд.

Добавьте столовую ложку сырого меда.

Добавьте столовую ложку лимонного сока, по желанию немного воды для получения жидкой консистенции.

Хорошо смешайте ингредиенты.

Перед началом нанесения маски необходимо умыться, чтобы обеспечить чистоту кожи, а также убрать волосы. Маску на лицо можно нанести кисточкой для макияжа или руками, минуя чувствительные участки губ и глаз.

Рекомендованная продолжительность применения маски на коже составляет от 15 до 20 минут. После окончания следует очистить кожу теплой водой, а затем мягко вытереть ее досуха.

Ранее мы писали, кому нельзя есть авокадо. Больше об этом читайте в новости.

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