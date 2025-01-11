Уход за кожей: как сделать из авокадо маску для лица

Оптимальная частота использования маски один-два раза в неделю.
В поисках успокаивающего ухода за кожей, основой которого являются натуральные ингредиенты, маска для лица из авокадо становится привлекательным вариантом. Авокадо содержит множество витаминов и минералов, очень полезных для кожи.
Маски можно приготовить в домашних условиях, а результат не заставит себя долго ждать.
Приготовление маски из авокадо
- Извлеките сочную мякоть половины спелого авокадо, положите ее в сосуд.
- Добавьте столовую ложку сырого меда.
- Добавьте столовую ложку лимонного сока, по желанию немного воды для получения жидкой консистенции.
- Хорошо смешайте ингредиенты.
- Перед началом нанесения маски необходимо умыться, чтобы обеспечить чистоту кожи, а также убрать волосы. Маску на лицо можно нанести кисточкой для макияжа или руками, минуя чувствительные участки губ и глаз.
- Рекомендованная продолжительность применения маски на коже составляет от 15 до 20 минут. После окончания следует очистить кожу теплой водой, а затем мягко вытереть ее досуха.
Ранее мы писали, кому нельзя есть авокадо. Больше об этом читайте в новости.
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