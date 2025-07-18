Уход за кожей летом: SPF-средства, которые следует иметь под рукой

© Credits

Реклама

В ежедневной бюте-рутине в летний сезон особое внимание нужно уделять солнцезащите. Независимо от того, где вы планируете провести день – на пляже, гуляя по городу или путешествуя – кожа нуждается в защите от ультрафиолета.

Выбирая SPF-средство, следует обращать внимание не только на фактор защиты, но и на его текстуру. В нынешнем сезоне мы обратили внимание на несколько средств, которые сочетают защиту и уход.

Hampton Sun Mineral Sunscreen SPF 50

Минеральный крем создает физический барьер от солнца на основе оксида цинка. Подойдет для чувствительной, реактивной или сухой кожи. Не вызывает раздражения, не содержит ароматизаторов, имеет плотную, но пластическую текстуру. Легко наносится пальцами, не оставляя белого налета, если хорошо растереть. Водостойкий, но нуждающийся в обновлении после плавания, хорошо подходит для ежедневной базовой защиты.

Реклама

Kiehl's Ultra Light Daily UV Defense Aqua Gel SPF 50 PA++++

Гель с легкой прозрачной текстурой. Быстро впитывается, не оставляет жирность или липкость, приятно охлаждает — поэтому особенно удобен в жару и во время активного ритма жизни. Подходит для жирной, комбинированной и склонной к акне кожи. Не содержит ароматизаторов.

La Roche-Posay Anthelios Invisible Fluid SPF

Флюид с очень легкой почти водянистой консистенцией. Мгновенно распределяется, не оставляет блеска или белых следов, не скатывается. Подойдет для всех типов кожи и для чувствительной также, без ароматизаторов. Ультралегкий формат позволяет использовать его каждый день, в частности, можно наносить под макияж — флюид не вступает в реакцию с тональными средствами и не изменяет их текстуру.

Eucerin Sensitive Protect Sun Cream SPF 50+

Более плотный крем для тела и лица, который подойдет для светлой кожи, подверженной ожогам или раздражениям. Формула без запаха, гипоаллергенна, дерматологически протестирована. Подходит для всей семьи. Упаковка – туба с большим объемом. Водостойкий, но лучше обновлять после длительного пребывания в воде.

Avène Stick Zones Sensibles SPF

Формат стика – для губ, ушей, носа, зоны вокруг глаз, татуировок и пигментных пятен. Универсальный для городских условий и пляжа, текстура без запаха, мягкая и плотная, создает дополнительный защитный барьер. Не растекается при высоких температурах, не оставляет цвет на губах, легко наносить без зеркала.

Реклама

При выборе солнцезащиты нет универсального рецепта – все зависит от того, какой ритм жизни, тип кожи и ощущения вам комфортны. Кому-то важно, чтобы средство не конфликтовало с макияжем, кто-то ищет текстуру, которую не будет заметно в жару, а для кого-то приоритет - максимально деликатная формула без лишнего. Не существует одного идеального SPF для всех случаев – лучше иметь под рукой несколько вариантов и менять их при необходимости: как меняется погода, планы или просто настроение.