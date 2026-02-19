Уход за кожей в конце зимы: как защитить и чем увлажнить

© Credits

Реклама

Изменения температуры и влажности воздуха быстро сказываются на состоянии кожи: она теряет влагу, тускнеет, становится чувствительной и склонной к шелушению. В межсезонье важно не усложнять рутину, а сделать ее более адаптивной: мягкое очищение, поддержание защитного барьера и достаточное увлажнение. Прежде всего стоит учесть несколько базовых рекомендаций:

Уменьшите температуру воды во время умывания: слишком горячая вода ослабляет защитный барьер.

Контролируйте микроклимат в помещении: увлажнитель воздуха или даже простая емкость с водой возле источника тепла помогут минимизировать потерю влаги.

Не забывайте о губах и руках: питательный бальзам и крем помогут предотвратить сухость и трещины.

Пейте достаточно воды и делайте короткие перерывы, если долго находитесь в одном помещении — даже когда на улице мороз или, наоборот, оттепель.

Чтобы уверенно защитить лицо и тело от сезонного обезвоживания, мы собрали шесть продуктов, которые стоит иметь под рукой в этот период.

Увлажняющий тонер Glow Replenishing Rice Milk от Beauty of Joseon

Это средство — находка для тех, у кого после умывания сразу появляется ощущение стянутости и сухости. Рисовое молочко работает как легкий увлажняющий слой, который возвращает коже мягкость еще до нанесения крема. Его удобно наносить руками, будто «убивая» — особенно утром, когда не хочется перегружать кожу.

Реклама

Бальзам для губ Plump Plump Balm от Aweskin

В межсезонье губы нуждаются в особом уходе. Формула с натуральными маслами и гиалуроновой кислотой смягчает и разглаживает мелкие трещинки, а пчелиный воск создает тонкий защитный слой, который помогает удерживать влагу и защищает от ветра. Его можно наносить тонким слоем в течение дня, а на ночь — как маску, чтобы утром губы были мягкими и увлажненными.

Восстанавливающий крем Happier Barrier от Geek & Gorgeous

Если кожа внезапно стала более чувствительной, появилось ощущение стянутости или покраснение — это сигнал, что барьер ослаб. Этот восстанавливающий крем стоит добавить именно в такие дни. Он не перегружает, но хорошо успокаивает кожу, помогая ей быстрее восстановиться. Лучше всего наносить его вечером или утром перед выходом на холод и ветер.

Atoderm Масло для душа от Bioderma

Масло мягко очищает кожу, не смывая естественные липиды, поэтому уже в душе она чувствует себя более защищенной. Особенно актуально в период морозов, когда горячая вода может усиливать сухость.

Ретинол для тела от Sensilis

Средство помогает выровнять текстуру кожи и поддерживает ее упругость даже в холодный сезон, при этом не провоцируя чрезмерной сухости. Наносите вечером несколько раз в неделю и обязательно сочетайте с дополнительным увлажнением в дни без ретинола. Если кожа чувствительная — реже, чтобы привыкла.

Реклама

Крем для рук Banana Drama от Aweskin

В холодные дни руки требуют не меньшего внимания, чем лицо, а этот крем — это тот случай, когда крем хочется наносить чаще: он хорошо питает кожу, быстро впитывается и не оставляет липкости. Идеальный вариант для сумки или рабочего стола, чтобы поддерживать комфорт в течение целого дня.